事实上在30 年前法拉利还制造了另一款杰出的赛车，并被众多私人车队用来参加比赛。这是一个被遗忘的法拉利 F333 SP 赛车的故事。
这辆孤儿般的法拉利，具备很不寻常的背景。该车款的创意来自 Momo 方向盘创始人 Gianpiero Moretti 。作为美国一位成功的赛车手，他说服法拉利管理层为当时新的美国 IMSA 世界跑车系列赛打造一款运动原型车。北美法拉利支持了这个想法，于是法拉利20年来的第一款运动赛车原型就此诞生。
该车款专提供于私人车队，并且大受欢迎。法拉利出售了包含工厂技术支持和备件的全包配套。一款基于 F1 的高转速强劲 V12 发动机提供动力。其后即将推出的 F50 超级跑车很快也搭载这款发动机。该发动机的精确单位排量为 333.09cm3（F333 SP 由此得名）， 在惊人的 9000 rpm 高转速下可产生 650cv 的功率。底盘采用了最新的碳纤维材质，以及铝制蜂窝状单体壳，并配有 F1 风格的推杆式叉臂悬架。而经过风洞磨练的双座 Spider 敞篷车身则具备一抹复古 312 PB 的风格。
F333 SP 在 1994 年日内瓦车展上首次公开亮相，尽管它在一个多月前就进行了预展，以配合代托纳24小时耐力赛事。它在亚特兰大路的 IMSA 系列赛第三轮中首次参赛。当时共有四辆该款赛车参赛，分别来自三支不同的车队（其中包括 Gianpiero Moretti 的 Momo Corse车队）。并在首次参赛就已经获得了惊人佳绩：F333 SP 赛车先是一举夺下1-2 名。在下一轮比赛中继续包揽了 1-2-3 名，并在同年又赢得了三场比赛。
F333 SP 于 1995 年赛百灵 12 小时耐力赛中取得了迄今为止的最大胜利。这是自 1972 年马里奥·安德烈蒂（Mario Andretti）和杰基·埃克斯（Jacky Ickx ）夺冠以来，法拉利赛车首次在美国经典跑车比赛中获胜。夺冠的领先车手、华尔街银行家安迪·埃文斯 (Andy Evans) 代表他自己的斯堪迪亚赛车队 (Scandia Motorsport) 参赛，并于 1997 年再次在赛布林获胜。
法拉利于 1995 年赢得了 IMSA WSC 冠军。同年 F333 SP 也让法拉利重返勒芒耐力赛。但不幸的是，它未能取得如同法拉利以往数款传奇赛车在勒芒赛的成功，也未能获得随后 499P 在勒芒的辉煌成绩，其最好成绩是 1997 年的第六名。
但是，之后该车款在其他赛事中获得了显著的成功。1998 年F333 SP 赢得了美国代托纳 24 小时耐力赛，当时 58 岁的詹皮耶罗·莫雷蒂 (Gianpiero Moretti) 是赛车手之一。 同年，该赛车还在赛布林、沃特金斯格伦和亚特兰大路小勒芒赛（Petit Le Mans）中夺得冠军。在欧洲，私人参赛者驾驶 F333 SP 分别于 1998 年、1999 年和 2000 年赢得国际体育赛车系列赛（International Sports Racing Series ）冠军。该系列赛于 2001 年更名为国际汽联跑车锦标赛（FIA Sportscar Championship），F333 SP 也于该赛赢得冠军。
F333 SP 的出色之处不仅在于它所取得各项成功，还在于成功的持久性。从 1994 年到 2001 年，F333 SP 一直是车赛的常胜军 —— 对于一辆精英赛车来说，这是一个相当长的职业生涯。最终，法拉利并为许多美国和欧洲的私人赛车队制造了多辆该款赛车。加起来共赢得47场胜利和12个重要车赛冠军。
上图：在其七年的比赛生涯中，F333 SP经常赢得比赛，总共取得了47场胜利和12个主要锦标
那么为什么它竟然成了一辆人们普遍遗忘的法拉利呢？事实上，它从未在世界最负盛名的跑车比赛 -- 勒芒耐力赛中取得过成功，而且它大部分荣耀战绩都发生在远离欧洲人视线的美国。尽管该款法拉利赛车为私人车队取得了很多成功，但法拉利本身并没有参加比赛。但最主要的原因是，跑车比赛不再像 50 、60 和 70 年代那样受到车迷和汽车制造商的支持。或者说远不如现今的热门程度。
如今，跑车比赛再次受到广泛大众的欢迎。随着汽车行业向电气化迈进，新型混合动力赛车技术也日益重要。这正是法拉利工厂，以及许多其他精英汽车制造商重返顶级跑车比赛的原因。愿此趋势能长久持续。
封面图片：F333 SP在1994年沃特金斯格伦IMSA世界跑车赛中取得胜利的途中