事实上在30 年前法拉利还制造了另一款杰出的赛车，并被众多私人车队用来参加比赛。这是一个被遗忘的法拉利 F333 SP 赛车的故事。

这辆孤儿般的法拉利，具备很不寻常的背景。该车款的创意来自 Momo 方向盘创始人 Gianpiero Moretti 。作为美国一位成功的赛车手，他说服法拉利管理层为当时新的美国 IMSA 世界跑车系列赛打造一款运动原型车。北美法拉利支持了这个想法，于是法拉利20年来的第一款运动赛车原型就此诞生。



该车款专提供于私人车队，并且大受欢迎。法拉利出售了包含工厂技术支持和备件的全包配套。一款基于 F1 的高转速强劲 V12 发动机提供动力。其后即将推出的 F50 超级跑车很快也搭载这款发动机。该发动机的精确单位排量为 333.09cm3（F333 SP 由此得名）， 在惊人的 9000 rpm 高转速下可产生 650cv 的功率。底盘采用了最新的碳纤维材质，以及铝制蜂窝状单体壳，并配有 F1 风格的推杆式叉臂悬架。而经过风洞磨练的双座 Spider 敞篷车身则具备一抹复古 312 PB 的风格。

