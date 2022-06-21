1000 Miglia Ferrari Tribute盛会已经落下帷幕，120多辆摩登跃马在四天内穿越了意大利的广袤大地，行驶了近2000公里和250个城市。
观看 Ferrari Tribute向1000 Miglia一千英里拉力赛致敬
这条路线大体上复刻了上世纪勇士们所走过的路程，他们或许从未想过在24小时内能够环绕意大利一周吧。法拉利在战后的Mille Miglia拉力赛时代战绩辉煌，在11场比赛中赢得了8场胜利，并在此期间生产了大量传奇赛车，如1948年的166 S，一直到1957年的315 S，由Piero Taruffi驾驶，他在10小时27分47秒内行驶了1596公里。
超过 120 辆现代法拉利赛车参加了在布雷西亚开始和结束的 2000 公里穿越意大利的旅程
如今的行程稍长，共有4天时间，专门用于细细欣赏恩佐·法拉利称为“世上最美比赛”的Mille Miglia道路与迷人风景。今年，两位员工首次加入了车主的行列，Ermanna Reggiani和Simona Bertolini此次担任经典车维修车间的“技术-运营”支持团队成员。
跃马游行队伍从布雷西亚的卡佩莱迪（Cappelletti）广场出发，前往郁郁葱葱的海滨小镇切尔维亚（Cervia），利用一天时间参观意大利最大湖泊加尔达湖边上的德森扎诺德尔加尔达（Desenzano del Garda），然后穿过西古尔塔公园（Sigurtà），最后到达亚得里亚海沿岸的Milano Marittim，感受绿树成荫的凉爽大道。
经典汽车系列见证了标志性的跃马加入 1000 Miglia
第二天驱车前往罗马，中途几乎经历了意大利道路所能提供的所有挑战，体验了激动人心的发夹弯后到达圣马力诺，然后通过乌尔比诺（Urbino）、古比奥（Gubbio）和诺尔恰（Norcia）的美丽乡村抵达罗马。经过一整天的驾驶以及在Via Vento街道的巡游后，一大早出发的车手们也早早地进入了梦乡。罗马宁静的早晨街道回荡着法拉利近50年历史的壮丽声浪，美轮美奂的跑车数不胜数，其中有1967年的330 GTC、1989年的F40、2022年的SF90 Stradale，以及几乎所有可以想象到的现代跃马车型。
一辆法拉利 SF90 Spider 沿着历史悠久的 Mille Miglia 路线行驶
第三天赛程精彩纷呈，定能让Taruffi也感到自豪； 驱车500公里穿过意大利中心，在中世纪城市锡耶纳享用午膳，然后经过佛罗伦萨和法拉利中心地带摩德纳，最后到达目的地帕尔马。从那里开始，最后一天驱车返回布雷西亚并在威尼斯大街举行闭幕式巡游，标志着始于1927年的历史传统的终结，而这一传统通过全球法拉利车主的忠诚、激情和热情一直延续至今。