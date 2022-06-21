如今的行程稍长，共有4天时间，专门用于细细欣赏恩佐·法拉利称为“世上最美比赛”的Mille Miglia道路与迷人风景。今年，两位员工首次加入了车主的行列，Ermanna Reggiani和Simona Bertolini此次担任经典车维修车间的“技术-运营”支持团队成员。





跃马游行队伍从布雷西亚的卡佩莱迪（Cappelletti）广场出发，前往郁郁葱葱的海滨小镇切尔维亚（Cervia），利用一天时间参观意大利最大湖泊加尔达湖边上的德森扎诺德尔加尔达（Desenzano del Garda），然后穿过西古尔塔公园（Sigurtà），最后到达亚得里亚海沿岸的Milano Marittim，感受绿树成荫的凉爽大道。