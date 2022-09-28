SP51以812 GTS的构架为基础，是一款前置发动机的V12 Spider车型，由弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）领导的法拉利造型中心操刀设计。
在进行驾驶模拟和风洞测试的过程中，需要对空气动力学元素展开一丝不苟的研发打磨，以确保SP51不仅在驾舱内拥有极致的舒适度，而且在声学舒适度和风感方面也与其原始车型具有同样的标准。
在风格造型层面，车身安装了全新的前大灯、特定型号的车轮和后部的两个支柱，尾灯则巧妙地嵌于扰流板下方。
SP51 的独特涂装灵感来自 1955 年的法拉利 410 S，采用新的三层漆面涂装
贯穿整车的蓝白涂装也非常别致独特，灵感源自1955年传奇的法拉利410 S，与专为SP51研发的“Rosso Passionale（个性红）”三层漆面相得益彰。
轮毂当然是定制设计的重点，每个辐条都有碳纤维翼型轮廓和同色调的钻石切割表面。事实上，跑车内部与外部均使用了大量的碳纤维元素，在不影响结构强度的情况下保持整体最轻重量。
伸展在两个飞扶壁和两个碳纤维通气口之间的是一个引人注目的横向碳纤维翼片，赋予跑车傲人的“Targa”风范。
内部再现了外部配色方案的元素，带有蓝色和白色的触感以及刺绣的跃马
然而，这辆个性化定制车型最令人叹为观止的元素当属内饰部分。
跃马团队与客户紧密合作进行研发，中央通道、座椅和方向盘上采用白色和蓝色条纹，与外观的配色方案相呼应，而一些碳纤维部分和车轮的下轮辋上点缀白色跃马刺绣更是锦上添花。
SP51继承了马拉内罗50年来首款V12前置发动机汽车的精神，旨在提供畅快淋漓的露天驾驶体验。
数月的驾驶模拟和风洞测试造就了一辆令人难以置信的空气动力学跑车
造型设计的宗旨是打造强而有力且时尚的外观，兼备光滑的表面和设计感元素，如使用外露的碳纤维和发动机罩上的装饰包围两个通风口，营造动感十足的气势。
作为马拉内罗特别项目团队的最新力作，这款定制的SP51表彰了法拉利个性化定制维度和边界的绝对巅峰。肯定也能让台湾车主心花怒放......