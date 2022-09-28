SP51以812 GTS的构架为基础，是一款前置发动机的V12 Spider车型，由弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）领导的法拉利造型中心操刀设计。





在进行驾驶模拟和风洞测试的过程中，需要对空气动力学元素展开一丝不苟的研发打磨，以确保SP51不仅在驾舱内拥有极致的舒适度，而且在声学舒适度和风感方面也与其原始车型具有同样的标准。





在风格造型层面，车身安装了全新的前大灯、特定型号的车轮和后部的两个支柱，尾灯则巧妙地嵌于扰流板下方。