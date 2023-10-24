在法拉利风格中心，每一匹全新跃马的诞生都从空白画布上的一抹铅笔痕迹开始。然而，也有一种罕见的法拉利车型并非源自马拉内罗的笔触，而是来自世界各地客户的灵感火花。这些车型组成了 One-Off 定制系列，一个体现了跃马个性化定制巅峰的独特系列。
眼前的 SP-8 就是这么一款匠心之作。One-Off 个性定制项目的最新成员是与台湾客户和法拉利风格中心弗拉维奥·曼佐尼设计团队密切合作的成果。那么，结果如何呢？打造的是一款纯血双座跑车，敞篷设计更加突出其跑车特性。
SP-8 以 F8 Spider 为灵感，继承了同样的布局和底盘，更重要的是，搭载有史以来最受好评的发动机之一（包括连续四次获得著名的年度发动机（IEOTY）大奖）：3.9 升双涡轮 V8 发动机。当然，在拥有如此顶级动力的跑车上完全拆除车顶会带来一系列独特的空气动力学挑战，SP-8 通过不懈的风洞测试，并进行赛道时间改进，以确保其具备与 F8 相同的声学舒适性。
此外，风洞在设计汽车前部的全宽铸铝格栅方面也发挥了重要作用。 格栅由单个 3D 打印模具制成，其间距向侧翼扩大，以便将空气导入散热器，这是只有通过设计团队和空气动力学团队紧密合作才能实现的成果。
当然，为这一匹全新跃马的灵感不仅仅来自法拉利 F8 Spider。尾灯借鉴法拉利 Roma，并具备特殊镜片; 挡风玻璃和排气管的处理方式与 296 GTB 完全相同，特别设计的五辐轮毂是对传奇 F40 和法拉利运动原型上使用的经典轮辋的现代化演绎。
车型的漆染方面也进行了创新。用于连接车身部分的 Blu Scuro Stellato 色专门为该定制项目而开发，亚光金属银色与亮泽的虹彩 Blue Sandstone 碳纤维部分完美搭配。
在车内，采用激光蚀刻海军蓝 Alcantara 和渐变效果布料打造的座椅，搭配具有彩虹效果的特殊斜纹织物地毯，使整个内饰更加完美和谐。
这款法拉利最尊贵系列的最新车型将从 10 月 24 日起在穆杰罗赛道展出，持续到 2023 年法拉利年终嘉年华。之后，它将前往马拉内罗的法拉利博物馆，让车迷们有机会一睹客户的灵感与法拉利设计师的笔触碰撞出的人间奇迹。