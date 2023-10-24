眼前的 SP-8 就是这么一款匠心之作。One-Off 个性定制项目的最新成员是与台湾客户和法拉利风格中心弗拉维奥·曼佐尼设计团队密切合作的成果。那么，结果如何呢？打造的是一款纯血双座跑车，敞篷设计更加突出其跑车特性。

SP-8 以 F8 Spider 为灵感，继承了同样的布局和底盘，更重要的是，搭载有史以来最受好评的发动机之一（包括连续四次获得著名的年度发动机（IEOTY）大奖）：3.9 升双涡轮 V8 发动机。当然，在拥有如此顶级动力的跑车上完全拆除车顶会带来一系列独特的空气动力学挑战，SP-8 通过不懈的风洞测试，并进行赛道时间改进，以确保其具备与 F8 相同的声学舒适性。

