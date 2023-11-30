法拉利 Purosangue 新西兰壮游：第二站

我们的起点是位于北岛中部的陶波湖。它是大洋洲最大的淡水湖； 面积与新加坡差不多。

当地司机有时会在湖边狂欢一圈，我们从位于北端的金洛克基地出发,绕着湖的西边行驶就能领略一番; 柏油路面川流不息，偶尔还能从高处瞥见波光粼粼的水面。

