法拉利 Purosangue 新西兰壮游：第二站

我们的起点是位于北岛中部的陶波湖。它是大洋洲最大的淡水湖； 面积与新加坡差不多。
当地司机有时会在湖边狂欢一圈，我们从位于北端的金洛克基地出发,绕着湖的西边行驶就能领略一番; 柏油路面川流不息，偶尔还能从高处瞥见波光粼粼的水面。
从那里，色彩被单色的沙漠之路所取代，这条国家主要公路穿过火山中央高原的贫瘠地貌。从湖的南端到下一个主要城镇只有 60 公里，但感觉却恍如隔世。
这里或许一片荒芜，但在天气晴朗的日子，位于西面的新西兰最大的活火山---鲁阿佩胡山（上一次喷发是在 1996 年）可以尽收眼底。但今天不是晴朗的日子。陶波的阳光变成了暴雨，这意味着是时候利用 Purosangue 的扭矩和全轮驱动系统了。
（温柔的安妮） 被认为是新西兰最佳的驾驶道路之一，提供了壮丽的火山乡村景观。
我们再次离开主干道，向东前往霍克湾葡萄酒产区。“Gentle Annie（温柔的安妮）”，又名泰哈普·内皮尔公路，是一条偏远的乡村路线，连接了截然不同的朗吉蒂凯和海湾地区。
这恰好也是新西兰最好的驾驶道路之一，几乎可以肯定是Purosangue 之旅中最具挑战性的道路：陡峭、蜿蜒，有些地方异常狭窄。今天逞英雄的机会不多，因为牛群一度占据了道路中央； 天气也变得更加糟糕。
第二天的起点是哈维诺（Havelock）北部，向怀拉拉帕（Wairarapa）地区进发，短暂的晴天让我们有机会在一些偏僻的小路上让法拉利 V12 发动机尽情高歌。
我们此行的终点站是在岛屿南端的新西兰首都惠灵顿。位处雷姆塔卡山的对面，雷穆塔卡斯山脉的最南端一直延伸到北岛的下半部分。
55 公里长的陡峭单车道 Remutaka Hill 公路是出了名的繁忙路段，需要足够的动力才能利用偶尔出现的超车道。这不是问题。
我们将 Purosangues 停在惠灵顿，开始参观维塔工作室：这是一家与彼得·杰克逊爵士电影密切相关的电影道具和特效制作公司。没错，我们走了这么远，终于提到了《指环王》。当然，我们有了自己的特殊剧院可供欣赏。