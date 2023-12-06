法拉利 Purosangue 新西兰壮游：第三站

我们下榻的酒店位于新西兰南岛东海岸一个古老的捕鲸小镇凯库拉（Kaikōura）附近，哈普库旅馆（Hapuku Lodge）的前台接待员说：“前面有位女士说她有一些你们可能感兴趣的东西”。出于好奇，我们来到前院，在红蓝相间的 Purosangues 中，坐落着一辆银色的小法拉利。但不是普通的法拉利。这是法拉利史上第四辆公路跑车--- 166 Inter 双门轿跑，车主是本地人 Amanda 和 Phipps Rinaldo。
我们目瞪口呆地注视着这辆恩佐·法拉利本人也非常熟悉的汽车，Amanda 说道：“药剂师告诉我们你们在这里，所以我们想把它开出来给你们看看”。真是个激动人心的时刻。
Aotearoa 是新西兰的毛利语名称，被广泛翻译为“长白云之地”，指的是 700 年前帮助波利尼西亚航海家确定群岛位置的云层。那天早上，当我们从布兰尼姆（Blenheim）向北行驶时，长长的白云拂过山顶，滴滴答答下起雨来。布兰尼姆是一个被葡萄园环绕的小镇，出产世界上最好的长相思葡萄酒。
当 Manettino 切换到 Wet 模式，悬架处于最柔和的设置，我们沿着崎岖的海岸线行驶，俯瞰库克海峡（Cook Straight），Purosangue 在蜿蜒的公路上飞驰，宛如悬浮在波涛汹涌的大海和原始森林之间，库克海峡是南岛与人口较多的北岛之间的分水岭。
法拉利车队已经摆脱了上午的恶劣天气，但抹香鲸现在却在布兰尼姆以南 80 英里的凯库拉（Kaikōura）附近的水下峡谷深处肆无忌惮地游来游去，它们显然更喜欢南太平洋寒冷舒适的环境。当天下午，我们在观鲸航班上没有看到它们的踪影。但看到一大群海豚在波浪中欢快地嬉戏，每个人的脸上都露出了笑容。
第二天天气晴朗，我们前往南岛最大的城市基督城。不过，我们没有沿着 1 号海岸线公路前行，而是选择了更深入内陆的 70 号公路和 7 号公路，穿越新西兰高山太平洋地区的旖丽风光。在这里，在近乎空旷的公路上，时而沿着绿色的山谷流淌，时而在平缓的山丘上扭转，时而越过布满卵石的宽阔河床，Purosangue 作为 21 世纪大型 GT 的资格不言而喻。这是一辆能在任何天气、任何道路上都能毫不费力伴您出行的法拉利跑车。