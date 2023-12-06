法拉利 Purosangue 新西兰壮游：第三站

我们下榻的酒店位于新西兰南岛东海岸一个古老的捕鲸小镇凯库拉（Kaikōura）附近，哈普库旅馆（Hapuku Lodge）的前台接待员说：“前面有位女士说她有一些你们可能感兴趣的东西”。出于好奇，我们来到前院，在红蓝相间的 Purosangues 中，坐落着一辆银色的小法拉利。但不是普通的法拉利。这是法拉利史上第四辆公路跑车--- 166 Inter 双门轿跑，车主是本地人 Amanda 和 Phipps Rinaldo。

我们目瞪口呆地注视着这辆恩佐·法拉利本人也非常熟悉的汽车，Amanda 说道：“药剂师告诉我们你们在这里，所以我们想把它开出来给你们看看”。真是个激动人心的时刻。

