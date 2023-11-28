法拉利 Purosangue 新西兰状游：第一站

奥克兰的天际线由天空塔（Sky Tower）主宰，宛如一幅惊艳的城市挂毯。旁边停满豪华游艇的码头也尽展“帆船之都”的美誉。沉浸在奥克兰的精致与海岸魅力中，Purosangue 以其优雅风格毫不费力地脱颖而出。
雨过天晴后，奥克兰迎来了初夏的阳光，为我们的状游照亮了整个城市。在熙熙攘攘的街道上，Purosangue 犹如工匠名师以稀有天然石材凿成的雕塑，围观者纷纷投来艳羡的目光。
风景如画的海滨城市陶朗加是我们第一天的旅程目的地。在城市烦嚣的交通中，Purosangue 的静谧优雅掩盖了其统帅的超卓 V12 发动机。这种印象在转入高速公路后依然存在，与车流的节奏完美融合。
当我们驶离高速公路时，一幅副令人叹为观止的美景在眼前舒展开来，连绵起伏的绿色丘陵正是新西兰风景的独特之处。透过挡风玻璃欣赏这壮丽的景色同时，汽车丝滑地越过一连迷人的弯道。车型非凡的敏捷度让人惊喜连连，四座车身的灵活操控堪比 812 GTS。
宁静的陶朗加以其迷人的海滨风光而享誉全球，也是第一天行程的终点。
第二天，我们向南前往陶波湖，沿途风光旖旎，穿越典型的新西兰地貌。Purosangue 在田园风光环绕的蜿蜒道路上行驶，始终沉着冷静。开启运动模式后就变成了一辆超级跑车，向其马拉内罗出身的致敬。
我们的旅程在罗托鲁瓦短暂停留，位于新西兰北岛中心的一片广阔的温泉区内，以其天然温泉著称。在直插云霄的红杉林中，我们被高大的树木包围，享受着宁静的漫步。继续向南前往陶波湖，这是我们当天的目的地，也是新西兰状游第一站的终点，沿途我们看到了绝美风景。
抵达陶波的山顶别墅，这是我们 470 公里状游的终点，Purosangue 的持久魅力不禁令人折服。尽管一天的激烈驾驶中留下了泥浆飞溅的痕迹，但这辆车依然保持着优雅，力证其历久弥新的优雅气派。
Purosangue 可容纳四名成年人，并能在各种地形上轻松自如地进行长途旅行，完美结合舒适与性能于一体。搭载的 V12 发动机是法拉利实力的交响乐，让人一见倾心。巧妙荟集了法拉利的优雅和创新多功能性。
陶波湖在毛利人的传说中被尊称为“北岛之心”，眺望着无垠的湖面，我回味着这两天难得的非凡之旅。