法拉利 Purosangue 新西兰状游：第一站

风景如画的海滨城市陶朗加是我们第一天的旅程目的地。在城市烦嚣的交通中，Purosangue 的静谧优雅掩盖了其统帅的超卓 V12 发动机。这种印象在转入高速公路后依然存在，与车流的节奏完美融合。

当我们驶离高速公路时，一幅副令人叹为观止的美景在眼前舒展开来，连绵起伏的绿色丘陵正是新西兰风景的独特之处。透过挡风玻璃欣赏这壮丽的景色同时，汽车丝滑地越过一连迷人的弯道。车型非凡的敏捷度让人惊喜连连，四座车身的灵活操控堪比 812 GTS。



宁静的陶朗加以其迷人的海滨风光而享誉全球，也是第一天行程的终点。

