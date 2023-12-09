法拉利 Purosangue 新西兰壮游：第四站

法拉利 Purosangue 新西兰五站壮游的第四站从新西兰南岛的基督城开始。
第一天，我们在梅费尔酒店听取 361 公里旅程的流程简报，从新西兰第二大城市基督城前往新西兰最高峰库克山。
梅费尔酒店是我们旅行的起点，它被认为是新西兰最豪华的酒店之一，其奢华精美的内部装饰、客户服务和房间条件都让我们感到非常满意。
“旅行”是第四站的关键词。这次旅行的目的是在驾驶法拉利首款四座四门跑车 Purosangue 的同时，与大家分享体验和欣赏新西兰举世闻名的美景。
我上路后，新西兰迷人的自然景观，从湖泊、山脉到广阔的草地，一一在我眼前展开，延绵不尽。我们第一天的路线是前往基督城西南部的特卡波湖，拜访韩国流行歌手 BTS 曾经光顾过的 Astro 咖啡馆，以及登上新西兰南部海拔 3724 米的库克山。
离开基督城，经过杰拉尔丁（Geraldine），在我面前出现的是壮观的翠蓝色特卡波湖。拜访位于山顶的 Astro Café 咖啡店需要攀爬一段蜿蜒的路程，湖面美景尽收眼底，但驾驶着拥有超过 700 cv 的 V12 法拉利 Purosangue ，感觉舒适而轻松。
当我们经过湖边时，新西兰最高峰库克山在眼前巍然耸立。当我望着这座高耸入云的山峰，面对狂风、烈日和寒冷的雪花，丝毫没有退让，不禁让我想到法拉利如何在近 80 年的时间里一直保持着其顶级地位。
旅行的第二天也是最后一天，我们从库克山向西南行驶 261 公里，到达终点站皇后镇。皇冠山脉 (Crown Range) 是新西兰海拔最高的公路，Purosangue 在这里终于可以发挥自己最大的实力。这条路由一系列惊险刺激的上坡和下坡路段组成，非常适合法拉利的 12 缸自然吸气发动机，也非常适合具有最佳重量分配和独特灵活性的汽车。