法拉利 Purosangue 新西兰壮游：第四站

梅费尔酒店是我们旅行的起点，它被认为是新西兰最豪华的酒店之一，其奢华精美的内部装饰、客户服务和房间条件都让我们感到非常满意。

“旅行”是第四站的关键词。这次旅行的目的是在驾驶法拉利首款四座四门跑车 Purosangue 的同时，与大家分享体验和欣赏新西兰举世闻名的美景。