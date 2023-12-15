法拉利 Purosangue 新西兰壮游：第五站

根据毛利人的动人传说，米尔福德峡湾就像一幅天体画卷，它的诱惑力如此之大，以至于死亡女神亲自放出调皮的黑沙蝇---Te Namu 阻挡游客的到来。尽管他们的坚持不懈，但每天仍有大批游客涌向米尔福德峡湾，他们并没有被这些传说中的小恶魔吓倒，而是被这里的绝伦美景所吸引。

踏上新西兰壮游的最后一站，我们无视古老的传说，将目光投向了米尔福德峡湾。我们的旅程从皇后镇开始。一路蜿蜒曲折，这是东道主的有意安排，让我们远离其惯常地盘，也远离法拉利国际媒体活动中经常光顾的传统赛道，在醉人的风景之中体验 Purosangue 的无限活力。

