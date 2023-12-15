法拉利 Purosangue 新西兰壮游：第五站

根据毛利人的动人传说，米尔福德峡湾就像一幅天体画卷，它的诱惑力如此之大，以至于死亡女神亲自放出调皮的黑沙蝇---Te Namu 阻挡游客的到来。尽管他们的坚持不懈，但每天仍有大批游客涌向米尔福德峡湾，他们并没有被这些传说中的小恶魔吓倒，而是被这里的绝伦美景所吸引。
踏上新西兰壮游的最后一站，我们无视古老的传说，将目光投向了米尔福德峡湾。我们的旅程从皇后镇开始。一路蜿蜒曲折，这是东道主的有意安排，让我们远离其惯常地盘，也远离法拉利国际媒体活动中经常光顾的传统赛道，在醉人的风景之中体验 Purosangue 的无限活力。
随着活动在风景如画的米尔福德峡湾落幕，重温新西兰壮游的精彩时刻
我们首日的行程约为 180 公里，沿途风景如画，瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）的环湖美景令人叹为观止。从帕拉瓦（Parawa）和西穹顶（West Dome）的田园乡村出发，我们的目的地是蒂阿瑙（Te Anau）海岸，这里被称为通往新西兰峡湾的门户。在这里，我们将 V12 Purosangue 和它擅长的全轮驱动系统换成了另一种交通工具---一种需要人力驱动的 RWD 电动自行车，最高时速可达 25 公里。
在探险之旅的第二天，我们前往新西兰最著名的峡湾---美轮美奂的米尔福德峡湾。在蜿蜒曲折的高速公路上行驶了 120 公里，我们有充足的时间细细品味 725 CV Purosangue 的超卓性能。虽然只能偶尔踩尽油门听起来有些遗憾，但这台 V12 发动机却表现出了惊人的灵活性，并以极高的精致度瞬间输出扭矩。此外，更吸引人的是其精巧的操控性能，在每个弯道上都能准确无误地疾驰而过。
装备齐全，准备出发，壮游的最后一程开始了，首先是120公里的行程前往米尔福德峡湾
该地区降雨频繁，孕育了郁郁葱葱的地貌，这些地貌经过漫长岁月的独立演化，与邻国澳大利亚截然不同。这种动植物和奇异地质构造的独特融合，使新西兰南岛成为好莱坞大片梦寐以求的背景。《魔戒三部曲》、《霍比特人》、《碟中谍6：全面瓦解》和《花木兰》都曾在这里取景，皆因这里壮观的地貌无需搭建精心制作的人造电影场景。
壮游穿过南岛郁郁葱葱的景观，其背景无疑是《指环王》的拍摄地
在往返米尔福德峡湾的主要，有时是唯一的交通要道上鲜少见到法拉利，更不用说一个 Purosangue 车队了，警惕的当地执法人员当然没有忽视这一状况。当他们在一家熙熙攘攘的咖啡馆外看到聚集在一起的左舵 Purosangues 时，好奇心被勾了起来。
虽然米尔福德峡湾是由航海船只发现的，但现代的交通方式却只有两种选择：飞机或陆路。在极致的 Purosangue 中，可以轻描淡写地说我们有了更优越的选择，在奢华的环境中完成了这次壮丽的旅程，然后沿着大致相同的美妙路线返回皇后镇。