没有什么比跃马创始人的一句话更能描述法拉利对创新的不懈追求：“我们的至臻杰作，永远是下一台法拉利”。
因为当恩佐在1947年3月12日向世界推出首辆真正的法拉利125 S时，已经在构思三个月后问世的159 S了，这是一款将被166 S取代的赛车，而后者也将为第一辆法拉利Grand Tourer公路车166 Inter开辟新路。换句话说，从第一天开始就不断地创新。
中置发动机、双涡轮增压 V8 法拉利 F40 在您最喜欢的跃马心目中处于什么位置？
从50年代的大号Colombo和Lampredi V12 GT车型，到横扫赛季且影响了整个60年代的Sports Prototypes车型，以及70年代的中置发动机杰作，再到今天混合动力技术的巅峰之作296 GTB和 SF90 Stradale，这种优化每项设计的愿望造就了70年来美妙的车型多样性。
如今，法拉利首次请求其忠实粉丝帮忙挑选每十年最受欢迎的跃马车型。 不一定是最快或最昂贵的车型，而是选出通过设计、创新、性能甚至声音，与您在情感层面上联系最紧密的车型。
该活动将于3月8日在法拉利的官方社交媒体渠道上推出，让车迷有机会提名每个年代最喜爱的法拉利，缔造一个真正的车迷名人堂。
每十年车型的竞选包括四分之一决赛、半决赛和决赛，总计为一周时间。
我们将随机选出第一个十年，只需前往法拉利的官方Instagram账户并提交您的投票，即可参与该独特盛事。