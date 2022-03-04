从50年代的大号Colombo和Lampredi V12 GT车型，到横扫赛季且影响了整个60年代的Sports Prototypes车型，以及70年代的中置发动机杰作，再到今天混合动力技术的巅峰之作296 GTB和 SF90 Stradale，这种优化每项设计的愿望造就了70年来美妙的车型多样性。





如今，法拉利首次请求其忠实粉丝帮忙挑选每十年最受欢迎的跃马车型。 不一定是最快或最昂贵的车型，而是选出通过设计、创新、性能甚至声音，与您在情感层面上联系最紧密的车型。





该活动将于3月8日在法拉利的官方社交媒体渠道上推出，让车迷有机会提名每个年代最喜爱的法拉利，缔造一个真正的车迷名人堂。





每十年车型的竞选包括四分之一决赛、半决赛和决赛，总计为一周时间。





我们将随机选出第一个十年，只需前往法拉利的官方Instagram账户并提交您的投票，即可参与该独特盛事。



