当我们想到法拉利，自然就会联想到创新、工程，当然还有汽车。然而，马拉内罗跳动心脏仍然是人，而不是机器。法拉利牢牢扎根于自己的领地，并且经过 75 年的磨练，如今依然坚信只要投资于周边社区和教育，就能为每个人创造更美好的未来。
今年在纽约举办的法拉利盛典就充分证明了这一点。10 月 17 日在纽约哈德逊城市广场（Hudson Yards）举办了期三天的展览，一场旨在帮助各行各业学生获得更好教育机会的独家慈善拍卖掀起了盛会的高潮 。
当晚最高出价者将标得一辆量身定制的跃马汽车杰作。这辆 812 Competizione，配备 6.5 升、340 公里/小时的 V12 纯种赛车，即使以其原貌已经足够引人注目。而在拍卖会上亮相的定制版本，则是一辆精湛的一次性车型。定制黄色 812 的设计反映了首席设计官弗拉维奥·曼佐尼 (Flavio Manzoni) 在第一个设计草图的风格，汽车的内外部设计均来自于大胆的笔画和手写概念，以体现这款屡获殊荣的特别系列车型的理念。
纽约活动也将是一个展示法拉利对跑车、赛车、生活方式等领域影响力的机会，围绕 The Vessel 举办特别展示。Vessel 是哈德逊城市广场上一个主要建筑，楼高16层的蜂窝结构共占地 5 英亩。
展览将包括精心挑选的14 辆法拉利重要汽车。包括公司成立之初至今的车型：从 1948 年的 166 MM， 到 2023 年勒芒 24 小时耐力赛冠军 499P Le Mans超级跑车，每辆车都代表了法拉利传统的关键部分。借由F40、F50、Enzo 和 LaFerrari 等超级跑车完美呈现法拉利数十年来的成就，并以此向美国纽约大都会及其充满活力的创新精神致敬。
此外，另一辆传奇法拉利也将在晚会鸡尾酒会上展出：工厂改装的 1962 年法拉利 330 LM/250 GTO。该作品将于 11 月 13日 在纽约 RM 苏富比拍卖行拍卖。
法拉利晚宴的 VIP 邀请名单包括一级方程式车队车手查尔斯·勒克莱尔 (Charles Leclerc) 和卡洛斯·塞恩斯 (Carlos Sainz)。他们带来一场令人惊喜的表演为盛会划下美好句点。法拉利晚会必将把马拉内罗改变游戏规则的精神带到纽约市，并传递一种深刻的社区赋权意识：无论跃马到何处都将如影随形。