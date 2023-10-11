当我们想到法拉利，自然就会联想到创新、工程，当然还有汽车。然而，马拉内罗跳动心脏仍然是人，而不是机器。法拉利牢牢扎根于自己的领地，并且经过 75 年的磨练，如今依然坚信只要投资于周边社区和教育，就能为每个人创造更美好的未来。

今年在纽约举办的法拉利盛典就充分证明了这一点。10 月 17 日在纽约哈德逊城市广场（Hudson Yards）举办了期三天的展览，一场旨在帮助各行各业学生获得更好教育机会的独家慈善拍卖掀起了盛会的高潮 。





