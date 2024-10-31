法拉利 F80：一款来自未来的车型

对于来自马拉内罗的传奇跃马公司来说，史书上记载了许多特别的日子，但新款法拉利 F80 发布的这一天必定载入跃马传奇的史册。这款全新跑车仅限量生产 799 台，与法拉利 GTO, 法拉利 F40,法拉利 F50, Enzo and LaFerrari.
2024 年 10 月 15 日至 21 日在伊莫拉恩佐与迪诺法拉利赛道举办的年终嘉年华是法拉利挑战赛的收官盛会，也是展示 F80 的最佳舞台。
现场嘉宾不仅可以欣赏到 F80 的展出，还能够看到其他经典的法拉利赛车、两辆参加世界耐力锦标赛的 499Ps 、2023 年和 2024 年勒芒 24 小时耐力赛的冠军赛车，以及法拉利挑战赛的主角---法拉利296 GT3和法拉利296 Challenge。
周日，超跑 F80 与本赛季主角--- 499P 和296 GT3 ，以及众多法拉利独家非竞争性客户赛车项目的所有车型汇聚一堂，在赛道上大放异彩。
法拉利 F80 与赛车具有密切的渊源，这台车采用了 2023 和 2024 年连续两年问鼎勒芒 24 小时耐力赛的法拉利 499P 赛车相同的动力系统，电子涡轮增压系统（MGU-H）和许多空气动力学概念则借鉴了 F1 赛车。得益于主动式尾翼、平坦的车身底部、三翼面前翼设计以及 S-Duct 空气动力学通道等解决方案协同配合，集中的前沿技术确保新车在时速达 250 公里时能够产生高达 1050 公斤的下压力。
这台车搭载的 3.0 升 120°V6 发动机的最大输出功率可达令人惊叹的 900 cv，创造了300 cv/l功率系数的最高纪录，此外，电动前轴（e-4WD）与电动机（MGU-K），为新车额外增添了 300 cv 的动力，使法拉利 F80 成为跃马品牌旗下性能最强劲的公路跑车。
车架和车身通过采用碳纤维和复合材料制成，巧妙地设计出创新“1+”座舱构架，充分提升其性能：此设计的核心理念在于优化空气动力学性能（即降低风阻）并减轻整车重量，确立了驾驶者在座舱中的核心地位，从而确保了法拉利 F80 的极速性能，在不过分影响舒适性的同时，与幸运的乘客分享驾驶激情。
法拉利主动悬挂系统增强了驾驶动态，该系统在法拉利 Purosangue 的基础上，针对法拉利 F80 进行了量身重塑。主动悬挂系统具有“双叉臂”布局的四个独立 48V 动力角、主动式减震器，以及首次使用 3D 打印与马拉内罗增材制造技术打造的上叉臂。
这种悬挂系统能够赋予法拉利 F80 在赛道上的极强刚度，需要时，在赛道上将离地间隙减少到最小，并最大限度地增强地面效应。在道路上表现出优异减震性能的同时，兼顾对绝对性能的追求以及在任何驾驶条件下的实用性理念。
雄心勃勃的价值观将法拉利 F80 推向全新维度，其极具未来主义冲击力的造型设计让人联想起航空航天领域的迷人世界：F80 是一款来自未来的跑车！