法拉利 F80：一款来自未来的车型

现场嘉宾不仅可以欣赏到 F80 的展出，还能够看到其他经典的法拉利赛车、两辆参加世界耐力锦标赛的 499Ps 、2023 年和 2024 年勒芒 24 小时耐力赛的冠军赛车，以及法拉利挑战赛的主角---法拉利296 GT3和法拉利296 Challenge。

周日，超跑 F80 与本赛季主角--- 499P 和296 GT3 ，以及众多法拉利独家非竞争性客户赛车项目的所有车型汇聚一堂，在赛道上大放异彩。

法拉利 F80 与赛车具有密切的渊源，这台车采用了 2023 和 2024 年连续两年问鼎勒芒 24 小时耐力赛的法拉利 499P 赛车相同的动力系统，电子涡轮增压系统（MGU-H）和许多空气动力学概念则借鉴了 F1 赛车。得益于主动式尾翼、平坦的车身底部、三翼面前翼设计以及 S-Duct 空气动力学通道等解决方案协同配合，集中的前沿技术确保新车在时速达 250 公里时能够产生高达 1050 公斤的下压力。



