但是该节目的明星无疑是488 Challenge，3.9升的V8发动机可输出670cv的功率，这是能在冰雪路面上突破极限的完美机器。

一位幸运的法拉利车主，Laurent De Meeus 说：“任何曾经想过在几乎或根本没有抓地力的情况下驾驶一辆威力强大法拉利的人，这里就是你的答案。

我一生中驾驶过许多不同的法拉利，无论是在公路上、赛道上，以赛车手身份或一般人身份，都从未感受到过如此多的刺激。

教练都是经验丰富的拉力赛车手，在教导我们制动技巧，以及如何正确做到横向漂移方面提供了极大的帮助。我敢肯定，我现在可以用 manettino 控制旋的钮CT OFF模式，相对安全地驾驶大多数法拉利车款了！”

客户兼法拉利挑战赛车手Thomas Neubauer说：“冰上俱乐部挑战赛（The Club Challenge on Ice）是一种完全身临其境的体验。这是一个独一无二的机会，可以学习如何在北极圈边缘，以安全条件下完美控制赛车进入在冰上488 Challenge 赛道，同时享受四周由壮丽的风景所环绕。”



法拉利挑战赛冠军 Emanuele Tabacchi 补充说：“这是一次美好的活动！

我有偏见，因为你知道我对驾驶的极大热情，在那里开车等于是一种很棒的体验。