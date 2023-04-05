在北极光下伴随着零度以下的低温，白雪覆盖的杉树林，以及成群的哈士奇拉着雪橇，法拉利飞驰在白雪世界，V8发动机的声音在冰冻的景观上回荡。
这就是今年法拉利俱乐部挑战赛（Ferrari Club Challenge）参赛者面对的场景，他们抵达瑞典北部的拉普兰后，有机会在为期两天的活动中，在极端天候条件下驾驶 Ferrari 488 Challenge。
观看Passione Ferrari Club Challenge挑战赛的参赛者在拉普兰的雪地赛道上高速驰骋
专家讲师随时指导参赛车手们掌握高级驾驶技巧，包括漂移技术、高速切换（最高180km/h）以及在直道上达到超过 220 km/h 高速。
但是，为期三天的体验不仅是一次独特的汽车体验，也是对北欧文化的一种全面体验：包括全景直升机之旅、品尝传统的拉普人餐食、体验狗拉雪橇探险行程，等等。
参与者以风景如画的阿杰普洛格镇的Silverhatten酒店为基地，该酒店毗邻进行驾驶活动的冰冻湖泊。从那以后，当他们不必驾驶强大的法拉利越过雪地时，改以驾驶最新型号的雪地摩托穿越当地的森林和山丘，并能悠闲地停下来享受露天烧烤晚餐。
经过两天的雪地驾驶，车手们在专业教练的指导下磨练了自己的技能
但是该节目的明星无疑是488 Challenge，3.9升的V8发动机可输出670cv的功率，这是能在冰雪路面上突破极限的完美机器。
一位幸运的法拉利车主，Laurent De Meeus 说：“任何曾经想过在几乎或根本没有抓地力的情况下驾驶一辆威力强大法拉利的人，这里就是你的答案。
我一生中驾驶过许多不同的法拉利，无论是在公路上、赛道上，以赛车手身份或一般人身份，都从未感受到过如此多的刺激。
教练都是经验丰富的拉力赛车手，在教导我们制动技巧，以及如何正确做到横向漂移方面提供了极大的帮助。我敢肯定，我现在可以用 manettino 控制旋的钮CT OFF模式，相对安全地驾驶大多数法拉利车款了！”
客户兼法拉利挑战赛车手Thomas Neubauer说：“冰上俱乐部挑战赛（The Club Challenge on Ice）是一种完全身临其境的体验。这是一个独一无二的机会，可以学习如何在北极圈边缘，以安全条件下完美控制赛车进入在冰上488 Challenge 赛道，同时享受四周由壮丽的风景所环绕。”
法拉利挑战赛冠军 Emanuele Tabacchi 补充说：“这是一次美好的活动！
我有偏见，因为你知道我对驾驶的极大热情，在那里开车等于是一种很棒的体验。
北极光为闪耀的跃马提供了壮观的场景，他们准备迎接第二天的雪地比赛
其他精彩活动还包括了乘坐直升机、驾驶雪地摩托和欣赏北极光，法拉利选择了最佳当地的活动搭档，这些场地提供了斜坡道，你可以再其上加快速度... 驾驶 Challenge 跑车并感受达到极限，这样的体验真是太神奇了。”
而另一位客户 Nick Halle 则热情地说：“令我难以置信的是，488 Challenge 跑车在冰上表现同样如此惊人及提供强大动力。
在过弯处漂流非常有趣，但同时也让我意识到，驾驶员和汽车必须合而为一，才能让一切正常运作。”
具体而言，Halle 是一位年轻的车手，他的目标是累积赛道经验并取得专门的驾驶执照，以参加今年即将举行的专业法拉利挑战赛——第一场在瓦伦西亚举行。
但是，对于所有参与的车手来说，这场赛事无疑是一次令人难忘的赛事，融合了自然和工程所能提供的最佳产物——冰上法拉利庆典。