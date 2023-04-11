F40的接棒车款于1995年于日内瓦国际车展登场，旨在纪念法拉利问世50周年。F50由时的法拉利总裁卢卡·迪·蒙特泽莫洛（Luca di Montezemolo）负责监制，为公路车技术的巅峰之作，该任务并代表了一项挑战：将赛车专业知识转移到限量系列超级跑车上，并且（仅限于少数客户）在公路用途上尽可能完整的呈现一级方程式赛车体验。
F50 由宾尼法利纳所设计，其上搭载自然吸气 3.5 升 V12 发动机。接下来，该车款让 F1-90赛车在1990年赛季一共取得了六场胜利。当时艾伦·普罗斯特（Alan Prost）夺得了五场胜利，奈杰尔·曼塞尔（Nigel Mansell ）则获得了一场胜利。
观看讲述传奇 F50 故事的独家视频，这款公路车忠实地呈现了 F1 公路体验
显然，要让这款强大、每缸5气门发动机应用于公路车上，需要投注大量的工作。以公路车技术应用来说，要让功率和扭矩峰值达到12,750 rpm的最高转速是一项挑战。
因此，容量最终增加到4.7升，尽管与F40相比，马力提升幅度并不大（略高于40 cv），但其上采用了长度可变的进气道和可变阀门排气系统（在6合2合1接头中搭配蝶形旁通阀）使功率和扭矩更容易达到8500 rpm的转速红线。再加上底盘和悬架结构上的进步，及整体性能的提高，足以将在法拉利费奥拉诺测试赛道完成单圈所需时间缩短四秒钟。
F50 优美的线条暗含了源自一级方程式的 3.5 升 V12 发动机，能够在 3.87 秒内完成汽车从 0-100 公里/小时的加速
该底盘由位于摩德纳的Carrozzeria Scaglietti工厂的先进法拉利工程部门内部设计，是另一个直接源自一级方程式赛车技术的元素。这辆硬壳车采用 T300 预浸碳纤维材质，由 ATR 在意大利与碳纤维车身壳一起建造。
V12 动力总成是一个受力部件，直接用螺栓固定在底盘上，变速箱外壳支撑后悬架，这是对单座车设计的又一次的肯定。悬架是另一项来自赛车的应用，该部件的四周搭配了推杆和双叉臂，车载Bilstein减震器具备电子减震器。
于是造就出继F40之后的的精锐接棒车型，尽管这两个车款在技术或驾驶感受上能够直接比较的项目不多。F40 之上搭载了一个原始、简洁的涡轮增压 V8 发动机，最高速度可达 324 km/h；而 F50 最高速度则为 325 km/h，这要归功于 F1-90 的自然吸气式 V12。
这些罕见的设计草图展示了 F50 的初始开发过程，该开发由宾尼法利纳 (Pininfarina) 掌舵，旨在推动法拉利从广受欢迎的前身 F40 继续发展
虽然F40的设计只考虑到了最低限度的人体工学舒适度（车门内部仅有打开门用的钢丝拉手）；但从机械方面来说，F50同样纯净，没有制动伺服系统，也没有辅助转向。
内饰由法拉利工程公司内部设计，尽管当时采用了先进的LED仪表板，但仍采用相对简朴的风格。由于当时距离法拉利创新的F1拨片换挡技术的成熟及生产还有几年的时间，于是F50是最后一款配备手动6速变速箱的限量版超级跑车。
但是F40和F50的最大区别不在于汽车本身，而是在生产数量上。1987 年至 1992 年间，共建造了 1,311 辆 F40。那F50呢？从1995年到1997年之间，仅仅生产了349辆。因此F50不仅是法拉利有史以来最接近公路F1赛车的车型，同时也是最稀有的车型之一。
在 targa 顶篷下，F50 的内饰与 F40 相似，因为在保持法拉利风格的情况下，减轻重量是关键