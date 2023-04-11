F40的接棒车款于1995年于日内瓦国际车展登场，旨在纪念法拉利问世50周年。F50由时的法拉利总裁卢卡·迪·蒙特泽莫洛（Luca di Montezemolo）负责监制，为公路车技术的巅峰之作，该任务并代表了一项挑战：将赛车专业知识转移到限量系列超级跑车上，并且（仅限于少数客户）在公路用途上尽可能完整的呈现一级方程式赛车体验。

F50 由宾尼法利纳所设计，其上搭载自然吸气 3.5 升 V12 发动机。接下来，该车款让 F1-90赛车在1990年赛季一共取得了六场胜利。当时艾伦·普罗斯特（Alan Prost）夺得了五场胜利，奈杰尔·曼塞尔（Nigel Mansell ）则获得了一场胜利。

