每一辆全新的法拉利都很独特。1994 年春季面世的 F355 Berlinetta 比大多数车型都更加特别。它具有开创性的技术，大大提高了性能标准，可能是马拉内罗史上最重要的 V8 车型。
虽然 F355 Berlinetta 是 348 TB 的继任车型，但其外观却截然不同。F355 Berlinetta 没有采用 348 更锐利、更有棱角的设计，而是回归古典优雅：F355 Berlinetta 是一款曲线更加优美的跑车，其造型明显借鉴了备受喜爱的 308 GTB 和 80 年代的 GTO。
在工程方面，F355 Berlinetta 比早期的车型更进一步。尽管机械结构以 348 为基础，但其发动机却经过了大幅改良。创新的每缸五气门 V8 发动机的排量从 3.4 升增加到 3.5 升，具备所有自然吸气发动机中最高的每升马力（功率跃升至 380cv，超过了 348 的 300cv）。它采用了源自 F1 的钛制锥体、轻质锻造合金活塞、平面曲柄和干式油底壳。最高转速达到了令人惊叹的 8500rpm，创新的每缸五气门发动机设计改善了排气。从某种程度上来说，它是法拉利当时制造的最出色的 V8 发动机。也是最有调性的。
为了改善操控性，使驾驶体验更加舒适，底盘也进行了重大改进。配备了新的电子减震器，同时转向手感和换挡质量都得到了提升。这辆车更容易在极限中驰骋。
轻巧车身对驾驶极为有利。该车仅重 1350 千克（干重），比 348 车型更轻，动力也更强劲。从静止加速到 100 公里/小时仅需 4.7 秒（比当时即将停产的 348 快一秒左右），最高时速为 295 公里/小时，也比前任车型有了很大提高。大量空气动力学方面的改进，也为这些令人印象深刻的数据做出了贡献，尤其是车身底部的改进，这有助于提升高速稳定性和驾驶员的可操控性。F355 Berlinetta 是法拉利首款量产的中后置发动机 V8 跑车，具有超级跑车的性能。事实上，由于马拉内罗的技术飞跃，该车的性能可与其十年前的限量版涡轮增压 GTO 相媲美。此外，在易驾性和舒适性方面也取得了巨大进步。F355 Berlinetta 证明了更快、更刺激的汽车也可以是更容易驾驶的汽车。
更多创新即将来临。最瞩目的是于 1997 年亮相的 355 F1 车型。它配备了最新的 F1 式变速箱，其特点是通过方向盘后的拨片操作电动液压系统。这是首款使用该技术的公路跑车，该技术直接源自法拉利的 F1 计划，正如大多数马拉内罗公路车的创新一样。
法拉利车队是第一支使用半自动变速箱参加比赛的 F1 车队。这项技术在首次亮相的 1989 年巴西大奖赛上就一举夺冠，立即证明了它的价值。很快，每辆 F1 赛车都采用了该技术：其闪电般的快速换挡成就了卓越的性能。如今，这几乎已成为各种顶级跑车和超跑的必备技术。
F355 Berlinetta 的变体包括 Spider、GTS 和可用于比赛的 F355 Challenge。F355 魅力无穷，成为当时法拉利历史上最受欢迎的车型。
我曾多次愉快地驾驶过 F355，从最初的六速手动 Berlinetta 到换挡拨片的 355 F1。其中许多里程都是在英国和威尔士的 B 级公路上完成，这些公路以其曲折、外倾角变化和起伏而闻名。可谓是世界上最好的驾驶道路之一，也是最具挑战性的道路：是驾驶法拉利最舒适、最重要车型之一的理想之选。