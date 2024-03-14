每一辆全新的法拉利都很独特。1994 年春季面世的 F355 Berlinetta 比大多数车型都更加特别。它具有开创性的技术，大大提高了性能标准，可能是马拉内罗史上最重要的 V8 车型。

虽然 F355 Berlinetta 是 348 TB 的继任车型，但其外观却截然不同。F355 Berlinetta 没有采用 348 更锐利、更有棱角的设计，而是回归古典优雅：F355 Berlinetta 是一款曲线更加优美的跑车，其造型明显借鉴了备受喜爱的 308 GTB 和 80 年代的 GTO。

