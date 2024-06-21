在我们参观的当天，法拉利的全新e-building已接近竣工，这栋崭新建筑内部空间整洁光洁，但大部分空间尚显空阔。不久后，数百名员工将在这里忙碌起来，机器轰鸣，各司其职地投入到各项工作之中，其中，最受瞩目的莫过于制造万众期待的法拉利纯电动跑车。
目前，这座建筑正处于试运营阶段，这是大多数全新生产设施在全面投入使用前必经的一个过渡时期。筹划多年的复杂系统现已进入“调试”阶段，支持基础设施稳定运行的程序代码也经过反复修正和完善，崭新的拟人化机器人已准备就绪，等待执行全新任务。
然而，即便在当前阶段，法拉利所蕴含的巨大潜力已显而易见，这座新落成的建筑无疑是法拉利77年辉煌历史中的一座重要里程碑，其所承载的意义远不止于即将问世的法拉利纯电车型，而是昭示着品牌未来的无限可能与广阔前景。
法拉利全球首席执行官Benedetto Vigna解释道：“综合考量多方面因素后，我们将这座建筑命名为e-building。不过，代表‘灵活性’(flexibility) 的字母‘F’才能真正体现它的主要特色。E-building不仅仅关乎‘电动’。更是将我们的各种资源进行有效整合，以最大程度优化研发和制造流程。”
他继续说道：“我们目前正实施一种多元化的能源战略，旨在明确法拉利在整个产业格局中的定位。法拉利的发展速度比传统汽车公司更快，但比科技公司慢。实则是这两者的独特结合体。高科技体现了理性思考，而奢华则触动着情感、深厚的历史传承与引人入胜的品牌故事。我们致力于将这两者完美融合。”
法拉利绝非是一家普通的汽车制造商，其工厂也绝非是普通的工厂。请不要将这座全新建筑简单地视为新时代的起点。自1947年起，法拉利便开始生产跑车，每一台车型都凝聚了品牌引以为傲的精湛工艺。长期以来，法拉利也一直是技术领域的杰出先驱。实际上，全新e-building不仅代表着法拉利数十年来积累的深厚造诣，更是引入了前沿技术，为法拉利的未来发展奠定坚实的基础。关于“e-building”的命名，其背后蕴含着深远的考量。
法拉利全球首席技术与基础设施官Davide Abate先生对此进行了详细阐释：“这座建筑命名中的‘E’有三层含义。首先，它代表‘革新’(Evolution)，象征着法拉利在动力系统技术方面的革新突破以及品牌全面电气化时代的来临。其次，‘E’寓意‘环保’(Environment)。我们通过改造旧工业用地，实现了约50000平方米土地的再开发。最后，‘E’也代表着‘能源’(Energy)。但可持续发展并不仅仅局限于能源的合理利用，更深层次地体现在我们对员工的关爱，为其营造宜人的工作环境。”
鉴于此，这座全新工厂承载着多重使命。明年，法拉利首款纯电车型将在此诞生，其设计理念与外观造型目前仍处于严格保密的阶段。但可以肯定的是，这款车型所搭载的高压电池、电动机、车轴等核心组件以及整车制造，都将在这座新建筑内完成。诚如 Vigna 所强调的，这仅是其业务范畴的一部分，这座全新工厂亦将全面支持法拉利其他车型的生产及各类活动。自2009年起，法拉利便深耕电动技术的研发，并成功推出了先进的V6混合动力系统，并应用于法拉利296 GTB上，与此同时，法拉利也在内燃机领域不断创新，将强大的内核赋予了全新法拉利12Cilindri和法拉利Purosangue。这种动力技术的整合，无疑为法拉利带来了更强大的协同效应。
此外，全新建筑还特别规划了培训中心和员工专用休闲区。值得一提的是，仍有30%的空间尚未开发，为法拉利未来的拓展提供了无限可能。法拉利全球首席研发官Ernesto Lasalandra表示：“我们将与Davide的团队合作，共同致力于对电池和电动机的设计与生产进行优化。我们正在努力挑战极限，实现全新突破。尽管我们在初期就完成了电池的设计工作，但我们仍坚持每周召开会议，深入探索这座建筑能够承担的其他业务的可能性。”
该项目于2019年首次提出，并在商定基本技术参数后，于2021年11月获得签字批准。这座建筑由博洛尼亚的MCA（Mario Cucinella Architects）建筑事务所操刀设计，该事务所因其对可持续发展理念的承诺而脱颖而出。此座e-building在设计上尤为注重能源效率，旨在实现近零能耗建筑（NZEB）的目标。雨水经过妥善的储存与再循环处理，满足了灌溉建筑内部多处绿地等用水需求。该建筑的隔热与保温性能经过精心设计，不仅能在夏季有效吸收太阳辐射以降低室内温度，还通过专门的采光井设计，让充足的自然光洒向建筑内。此外，建筑外墙采用乳白色和透明玻璃面板相结合的设计，白天呈现出和谐统一的外观，夜晚则营造出引人注目的“灯笼”效果。
整座建筑的能源系统完全摒弃了化石燃料，空调采用了纯电动热泵并依赖可再生能源供电。屋顶上则铺设了逾3000块太阳能电池板，峰值输出功率高达1.3兆瓦。与其说这是一座标准的制造工厂，不如将其视为一个完备的生态系统，其在美学和规格层面均超越了传统制造工厂的标准。
在Vigna充满传奇色彩的职业生涯中，他曾参观过众多科技大楼，Vigna表示：“如果仅仅建造一座外形方正的建筑，我们当然可以节约成本。但这座建筑的修建给予了我们一个难得的契机，让我们把到访的参观者和公司内部员工也真正纳入建筑设计的考量范围。希望能够实现美观设计与实用功能之间的精妙平衡：这也正是我们在汽车制造领域所矢志追求的目标。而传统的制造工厂通常并不具备这座建筑的灵活特性。”
对于屡次到访法拉利总部的访客们来说，他们可能会好奇，在有限的空间内，如何建造起一座四层楼高、总面积达42,500平方米的新建筑？法拉利持续将艾米利亚地区的马拉内罗小镇推向全球舞台，同时也积极致力于为当地的发展做出贡献。为实现此次扩建，公司共计收购了39栋建筑，并对原本不太美观的工业用地进行了改造。此外，公司还着力改善了周边的道路网络，计划新增约1400个停车位，并修建长达1.5公里的自行车道。通过一系列的举措，总面积达11万平方米的土地得到了重新开发，为这片曾经被忽视的区域注入了新的活力。
在大楼内部，一台机器人正优雅地穿梭其中。这些机器人将很快用于解决生产过程中遭遇的瓶颈，并在必要的情况下迅速实现设备更新。工作台支持用户自定义，其设计充分考虑了人体工程学原理，且配备了多级可调的机械臂挂钩。这座建筑的灵活性体现在方方面面，不仅能满足公司当前或者说近两年内的需求，更是为未来二十年的长远发展奠定了坚实基础。
法拉利全球首席数字与数据官Silvia Gabrielli为此做出了突出的贡献。她表示：“我们与Abate紧密协作，共同探讨如何令这座全新建筑发挥实验室般的功能，验证数字技术在灵活工厂环境中的应用效果，而在这个灵活的工厂中，我们始终坚持以人为本。经过深入研究，我们从支持此类工业设施的前沿技术中，筛选出了预计将在未来20年间大放异彩的技术。
并决定在这座新建的大楼中采用超宽带（UWB）技术，通过事先铺设的网络线路。这一技术将直接集成至整栋大楼的基础结构。我们深知，即使是人工智能这样的尖端技术，也需要建立在基本的实体之上。因此，我们已经在大楼各处完成了必要的布线工作，准备在适当的时候，为真正有需要的区域启用超宽带技术。”
法拉利为何选择在这座新建筑内部署超宽带技术？原因显而易见，这项技术不仅具备强大的信号穿透力，还拥有卓越的安全性和超高的定位精度。Gabrielli进一步阐释道：“在特定的应用场景中，超宽带技术能够帮助我们精确地定位那些极具价值的部件。从而优化制造流程，提升生产效率和安全性。而在某些领域，数字化水平的提高也有助于员工更加专注于他们的工作职责。”
法拉利始终将员工视为至关重要的企业资产。而在这家企业正迎来百年难遇的行业变革浪潮之际，员工更是支撑其长期发展的宝贵财富。法拉利全球首席制造官Andrea Antichi解释道：“我们的运营模式完美结合了战略思考与先进技术。我们成功的秘诀在于，为工程师和设计师提供广阔的自由空间，让他们能够充分发挥创意巧思，构想出令人惊叹的作品，而我们的任务则是通过一定的途径，将这些创意转化为现实中无与伦比的座驾。法拉利员工所具备的专业知识和技能，正是实现这一切的关键。”
法拉利必将凭借其蓬勃的发展态势，傲然屹立于汽车工业之巅。这背后，离不开远见卓识之士以无畏勇气做出的明智决策。通过钢筋混凝土构建的全新e-building，法拉利向世界发出了令人印象深刻的响亮宣言。
Vigna总结道：“每一代人都应当勇敢直面挑战，攻克挑战。法拉利取得的诸多成就，都令我深感自豪。我们坚守了对投资者和所有人的承诺，确保遵循既定的时间表并达成我们的财务目标。得益于供应商的大力支持，我们的生产计划也得以顺利推进。事实上，在当时新冠肺炎疫情导致供应链中断的严峻形势下，要做到这一点殊为不易。 此外，e-building不仅仅是一座尖端的设施，更是法拉利坚定承诺的体现 ——为客户打造心仪座驾、为员工创造适宜的工作环境。同时也关心地球的生态环境。法拉利始终践行承诺。通过e-building向当地社区传递积极的环保信号。并呼吁更多志同道合之士加入到我们的行列。保持开放的心态，倾听不同的声音，让我们共同期待法拉利在未来创造更多的辉煌！”