鉴于此，这座全新工厂承载着多重使命。明年，法拉利首款纯电车型将在此诞生，其设计理念与外观造型目前仍处于严格保密的阶段。但可以肯定的是，这款车型所搭载的高压电池、电动机、车轴等核心组件以及整车制造，都将在这座新建筑内完成。诚如 Vigna 所强调的，这仅是其业务范畴的一部分，这座全新工厂亦将全面支持法拉利其他车型的生产及各类活动。自2009年起，法拉利便深耕电动技术的研发，并成功推出了先进的V6混合动力系统，并应用于法拉利296 GTB上，与此同时，法拉利也在内燃机领域不断创新，将强大的内核赋予了全新法拉利12Cilindri和法拉利Purosangue。这种动力技术的整合，无疑为法拉利带来了更强大的协同效应。

此外，全新建筑还特别规划了培训中心和员工专用休闲区。值得一提的是，仍有30%的空间尚未开发，为法拉利未来的拓展提供了无限可能。法拉利全球首席研发官Ernesto Lasalandra表示：“我们将与Davide的团队合作，共同致力于对电池和电动机的设计与生产进行优化。我们正在努力挑战极限，实现全新突破。尽管我们在初期就完成了电池的设计工作，但我们仍坚持每周召开会议，深入探索这座建筑能够承担的其他业务的可能性。”

该项目于2019年首次提出，并在商定基本技术参数后，于2021年11月获得签字批准。这座建筑由博洛尼亚的MCA（Mario Cucinella Architects）建筑事务所操刀设计，该事务所因其对可持续发展理念的承诺而脱颖而出。此座e-building在设计上尤为注重能源效率，旨在实现近零能耗建筑（NZEB）的目标。雨水经过妥善的储存与再循环处理，满足了灌溉建筑内部多处绿地等用水需求。该建筑的隔热与保温性能经过精心设计，不仅能在夏季有效吸收太阳辐射以降低室内温度，还通过专门的采光井设计，让充足的自然光洒向建筑内。此外，建筑外墙采用乳白色和透明玻璃面板相结合的设计，白天呈现出和谐统一的外观，夜晚则营造出引人注目的“灯笼”效果。

整座建筑的能源系统完全摒弃了化石燃料，空调采用了纯电动热泵并依赖可再生能源供电。屋顶上则铺设了逾3000块太阳能电池板，峰值输出功率高达1.3兆瓦。与其说这是一座标准的制造工厂，不如将其视为一个完备的生态系统，其在美学和规格层面均超越了传统制造工厂的标准。