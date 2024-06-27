其上主要技术为 KERS 系统，该系统于 2009 年首次在一级方程式赛车中使用，并从 2011 年开始普及。它帮助基米-莱库宁（Kimi Räikkönen）赢得了 2009 年的比利时大奖赛。

在 LaFerrari 之上，KERS 系统为直接通过差速器驱动后轮的 163 cv 电动马达提供动力。电动马达的作用纯粹为了提高性能。与许多混合动力车不同的是，它并非专为电动模式而设计。相反，它悄悄地协助 6.3 升 V12 发动机及其 800 cv 的转速（9000 rpm）（转速可高达惊人的 9250 rpm）。



最重要的是，电子电机能够提升扭矩，使加速更线性、更快速，尤其是从低转速开始时。于是令油门响应迅速，提供极为平顺的动力输出。此外，并产生额外的优势，就是可以对 V12 发动机进行调校，以获得最高功率：这也是造就它转速高及齿比大的原因之一。





