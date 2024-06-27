LaFerrari 确实是一款百分百法拉利（The Ferrari）-- 推出当时的终极跃马跑车，也许直到今天仍是如此。在动力方面，它仍然是法拉利历史上最强大的车型之一，也是尖端技术如何提升性能和驾驶乐趣的绝佳范例。它汲取了法拉利所有在公路以及赛车领域精髓，并将各种特性妥善融合，打造出一款真正非凡的限量版超级跑车。
这些技术包括主动空气动力学、在当时最先进的碳纤维底盘和 F1 式 KERS（动能回收系统）混合动力系统。这些都使其成为当时速度最快、威力最强劲的法拉利跑车。然而，它给人的感觉就像一辆出色的模拟跑车，并有 V12 发动机震撼人心的轰鸣声伴奏，驾驶感觉舒适、速度极快并且完全可控。
LaFerrari 于 2013 年在日内瓦车展上发布，车名也声明了它是一辆不折不扣的法拉利。从 GTO 到 F40、F50 和 Enzo，该车款是法拉利限量版超级跑车的最新代表作。
其上主要技术为 KERS 系统，该系统于 2009 年首次在一级方程式赛车中使用，并从 2011 年开始普及。它帮助基米-莱库宁（Kimi Räikkönen）赢得了 2009 年的比利时大奖赛。
在 LaFerrari 之上，KERS 系统为直接通过差速器驱动后轮的 163 cv 电动马达提供动力。电动马达的作用纯粹为了提高性能。与许多混合动力车不同的是，它并非专为电动模式而设计。相反，它悄悄地协助 6.3 升 V12 发动机及其 800 cv 的转速（9000 rpm）（转速可高达惊人的 9250 rpm）。
最重要的是，电子电机能够提升扭矩，使加速更线性、更快速，尤其是从低转速开始时。于是令油门响应迅速，提供极为平顺的动力输出。此外，并产生额外的优势，就是可以对 V12 发动机进行调校，以获得最高功率：这也是造就它转速高及齿比大的原因之一。
V12 发动机和电动马达的总功率为 963 cv，是当时功率最大的公路版法拉利。同时也是最快的车款。其优越性能令人震惊：最高时速可超过 350 公里，从0-100 公里/小时加速时间低于 3.0 秒，0-200 公里/小时加速时间低于 7.0 秒，0-300 公里/小时加速时间低于 15 秒。在法拉利的菲奥拉诺（Fiorano）测试赛道上，它比法拉利限量版超级跑车的前身 Enzo 每圈快 5.2 秒。
作为法拉利的首款混合动力车，该车的主动空气动力学设计也是前所未见的。集成式后扰流板可视需要倾斜和翻转，但大部分的空气动力学功能都发生在车底，这要归功于前后扩散器上的自动调节襟翼和车底导向叶片。这些部件能帮助提高转弯和制动性能、最高速度，以及汽车的可控性和提升驾驶感受。
这也带来了一个令人欢喜的额外好处，即汽车的上侧不再需要大型扰流板和其他附加装置。LaFerrari呈现出简约又经典的法拉利美学，包括 330 P4 和 312 P 等优美的 60 年代赛车的风格。LaFerrari 不但具备犹如雕塑品般的美丽线条，而且其近乎战斗机般的玻璃顶篷也非常独特。
除 KERS 混合动力系统外，F1 的其他精妙之处还包括碳纤维底盘，该底盘部分由罗里-伯恩（Rory Byrne）设计，至今他共设计出 11 辆获得世界冠军的 F1 法拉利跑车。该车采用与 GP 汽车相同材料：虽然其底盘的抗扭刚度比卓越的法拉利 Enzo 高出 27%，但整体车重却轻了 20%。惊人的刚性并且进一步提高了操控性和驾驶的可预测性。
当然，LaFerrari 一经推出便销售一空。所有 499 辆汽车在揭幕之前都已售出。其敞篷姐妹版 Aperta 也紧随推出。
LaFerrari 一直是马拉内罗最强大的汽车，直到插电式混合动力 SF90 Stradale 在 2019 年推出时达到了令各界惊叹不已的 1000 cv 大关。最近，SF90 XX Stradale 的最新迭代车型，也是动力更强劲的车型，以 2.4 秒的惊人成绩打破了 LaFerrari 的费奥拉诺单圈记录--这充分证明了测试赛道单圈记录的飙升速度、电气化技术在高性能汽车中的应用潜力，以及马拉内罗永不停歇的技术研发步伐。