法拉利125 GPC赛车比F1这项赛事本身还要更早诞生，这一点从车型最初的命名便能窥见端倪。其命名中的“GPC”三个字母代表“Gran Premio Compressore”（英文为：Grand Prix Compressor），暗指赛车配备了一个容积式机械增压器，并且专为征战Formule Grand Prix赛事而生。
Formule Grand Prix是F1的前身，由国际认证汽车俱乐部协会（AIACR，即International Association of Recognised Automobile Clubs）命名。后来，这台赛车更名为法拉利125 F1。它是法拉利F1车队（Scuderia Ferrari）打造的首款单座赛车，于75年前瞩目首秀。
大奖赛（Grand Prix）系列赛事创立于1921年，其规则在第二年正式出台。在该系列赛中，首场满员参赛的比赛是1922年在斯特拉斯堡（Strasbourg）赛道上演的法国大奖赛（French Grand Prix）。在这场比赛中，车手Felice Nazzaro驾驶的菲亚特 804摘得桂冠。而法拉利则于1948年首次参加这项系列赛事。
在此前的一年，法拉利车队主要在意大利进行比赛，他们使用的是名为125 S的闭轮式跑车。这款跑车是法拉利在马拉内罗工厂打造的首款夺得赛事胜利的车型。当年，车手Franco Cortese驾驶这台跑车在卡拉卡拉浴场（Terme di Caracalla）赛道夺冠。在第一个赛季收官时，恩佐·法拉利（Enzo Ferrari）先生决定将车队参赛重点转向单座赛车领域，借此赢得声望。同时，这一明智的决策也是出于商业目的考虑。
1948年9月5日，这款赛车在都灵瓦伦蒂诺公园（Parco del Valentino）举办的意大利大奖赛（Italian Grand Prix）迎来了赛道首秀。当时，法拉利车队派出了三台单座赛车，分别由两位专业车手和一位年轻的贵族车手驾驶。
玛莎拉蒂车手Luigi Villoresi位居第三，Sommer排名第四，而Farina和“Bira”未能完赛。不过，法拉利125 GPC很快就迎来了它的首个冠军。同年10月27日，在萨洛（Salò）赛道举行的加尔达赛（Circuito del Garda）中，法拉利车队仅派出了Farina这一位车手参赛。他在这场比赛中一马当先，力压其他多位意大利车手，最终夺得胜利。这也标志着法拉利125 GPC赛车第三次征战赛场便斩获首个冠军。随后，法拉利对这款赛车进行了一些调整和优化，以此备战1949赛季。
如今被称作法拉利125 F1的这台赛车采用了两个罗茨式机械增压器，为各气缸排配有一个顶置凸轮轴，旨在带来更强悍的动力表现。
然而，由于在奖金方面存在异议，这支意大利车队没有参加于1950年5月13日在银石赛道举办的揭幕战，而是选择在一周后的摩纳哥分站赛中首次亮相。
尽管法拉利125 F1被寄予厚望，但这场比赛是其最后一次代表法拉利车队出战世界最高水平的赛事系列。恩佐·法拉利先生意识到，法拉利必须研发性能更出众的全新赛车，才能与阿尔法·罗密欧赛车一较高下。
法拉利随即投入到紧锣密鼓的新车研发中，在仅仅几个月后就推出了两款新车——首先是搭载3.3升发动机的法拉利275 F1，紧接着是采用更大排量4.5升发动机的法拉利375 F1。
在其赛道生涯中，法拉利125 F1一共参加了约50场比赛，8次夺冠，15次登上领奖台。在过去75年的岁月里，诸多跃马车型在法拉利品牌和F1赛事史上留下更为浓墨重彩的篇章。
不管怎样，于1948年以法拉利125 GPC的身份闪耀赛场的法拉利125 F1赛车开启了跃马品牌在F1赛事领域的传奇征程，也因此在世人心中留下不可磨灭的印记。