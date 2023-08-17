Formule Grand Prix是F1的前身，由国际认证汽车俱乐部协会（AIACR，即International Association of Recognised Automobile Clubs）命名。后来，这台赛车更名为法拉利125 F1。它是法拉利F1车队（Scuderia Ferrari）打造的首款单座赛车，于75年前瞩目首秀。

大奖赛（Grand Prix）系列赛事创立于1921年，其规则在第二年正式出台。在该系列赛中，首场满员参赛的比赛是1922年在斯特拉斯堡（Strasbourg）赛道上演的法国大奖赛（French Grand Prix）。在这场比赛中，车手Felice Nazzaro驾驶的菲亚特 804摘得桂冠。而法拉利则于1948年首次参加这项系列赛事。



在此前的一年，法拉利车队主要在意大利进行比赛，他们使用的是名为125 S的闭轮式跑车。这款跑车是法拉利在马拉内罗工厂打造的首款夺得赛事胜利的车型。当年，车手Franco Cortese驾驶这台跑车在卡拉卡拉浴场（Terme di Caracalla）赛道夺冠。在第一个赛季收官时，恩佐·法拉利（Enzo Ferrari）先生决定将车队参赛重点转向单座赛车领域，借此赢得声望。同时，这一明智的决策也是出于商业目的考虑。







