世界上历史最悠久的跑车耐力赛是勒芒 24 小时耐力赛，该赛庆并于今年祝百年诞辰。法拉利取得了历史性的胜利，这也是车队取得的第 10 场胜利。
在 1953 年首届勒芒赛事之后的 20 年，世界上最伟大的跑车赛事才在国际汽联的支持下联合起来，形成了一场单一的锦标赛。
世界跑车锦标赛将是一个充满挑战（以及危险）的七站系列赛。有些是在公共道路上，如环绕意大利的 Mille Miglia 一千英里拉力赛。部分赛程在最具挑战性的赛道上进行的，包括全长1000 公里险峻的纽博格林赛道。
以及，比利时斯帕 24 小时高速赛，当然还有蓝带跑车赛 -- 勒芒 24 小时耐力赛。最后一场比赛 -- 墨西哥卡雷拉泛美拉力赛（Carrera Panamericana）--为所有比赛中最危险的一场，于 1953 年 11 月 23 日结束，距今几乎整整 70 年。
在当时争夺的是制造商项目冠军而非车手，于是法拉利成为第一个制造商世界冠军。来自捷豹、阿斯顿-马丁、蓝旗亚、阿尔法-罗密欧和保时捷等当时最优秀的跑车制造商都参与了这场竞赛。
同时，参赛车手也是全球最优秀的，包括方吉奥和阿斯卡里。法里纳、莫斯、柯林斯和霍索恩。当时，顶级 F1 赛车手除了参加 F1 之外，还经常参加其他跑车比赛。恩佐-法拉利希望他的车手代表法拉利车队参加任何组别的比赛。
赛季从美国佛罗里达州的赛百灵开始。法拉利车队选择不参加比赛，但法拉利的一位私人参赛者驾驶 166 MM 获得了第六名。
Mille Miglia 一千英里拉力赛在一个月后的四月举行。吉安尼诺-马佐托伯爵驾驶的法拉利 340 MM 击败了胜算较大的队友维罗雷西和法里纳，但却发生了两次小碰撞，发动机盖也无法打开（机械师得在发动机盖上开一个洞来换机油）。这辆获奖赛车现收藏于摩德纳的恩佐-法拉利博物馆。
于 6 月的勒芒赛，捷豹在与法拉利车队进行了长时间的角逐后夺冠。在一个月后的斯帕 24 小时耐力赛中，霍索恩和法里纳驾驶的法拉利 375 MM 以领先距离最近的捷豹赛车 18 圈的成绩夺冠。375 MM 是 340 MM 的进化版，其基于 F1 技术的 V12 发动机排量从 4.1 升提高至 4.5 升。
接着在 8 月，法拉利 375 MM 在纽博格林 1000 公里赛道上再次夺冠，F1卫冕冠军阿尔贝托-阿斯卡里（Alberto Ascari，1950 年世界冠军朱塞佩-法里纳（Giuseppe Farina）的搭档）以超过 15 分钟的优势夺冠。
法拉利在系列赛中遥遥领先，但却未参加倒数第二轮赛事，即在北爱尔兰邓德洛德公路赛道举行的 RAC Tourist Trophy。车手彼得-柯林斯（Peter Collins）后来加入了法拉利车队，他驾驶着阿斯顿-马丁赛车在一场大雾弥漫的比赛中夺冠。
最后，我们来到墨西哥，参加系列赛的决战--卡雷拉泛美拉力赛。法拉利和唯一的竞争对手捷豹车队一样，都依靠私人车手参赛。
方吉奥为蓝旗亚赢得了胜利（但队友费利斯-博内托（Felice Bonetto）)不幸遇难，成为三名死亡车手之一）。Guido Mancini 驾驶的法拉利 375 MM 获得第四名，得分足够使法拉利赢得了首个世界跑车锦标赛冠军。
该系列赛事日渐成熟和壮大，并合并其他重要赛事，如 Targa Florio拉力赛（始于1955 年）和 Daytona 24 小时耐力赛（始于1966 年）。法拉利在 1954 年再次夺冠，从 1956 年到 1965 年，除一年例外，每年都顺利夺得冠军。
于70 年后，如今该系列赛已更名为世界耐力锦标赛，而法拉利车队仍在凭借其混合动力电动车（即勒芒夺冠车型）499P 追寻荣耀。