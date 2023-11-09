世界跑车锦标赛将是一个充满挑战（以及危险）的七站系列赛。有些是在公共道路上，如环绕意大利的 Mille Miglia 一千英里拉力赛。部分赛程在最具挑战性的赛道上进行的，包括全长1000 公里险峻的纽博格林赛道。

以及，比利时斯帕 24 小时高速赛，当然还有蓝带跑车赛 -- 勒芒 24 小时耐力赛。最后一场比赛 -- 墨西哥卡雷拉泛美拉力赛（Carrera Panamericana）--为所有比赛中最危险的一场，于 1953 年 11 月 23 日结束，距今几乎整整 70 年。

在当时争夺的是制造商项目冠军而非车手，于是法拉利成为第一个制造商世界冠军。来自捷豹、阿斯顿-马丁、蓝旗亚、阿尔法-罗密欧和保时捷等当时最优秀的跑车制造商都参与了这场竞赛。

同时，参赛车手也是全球最优秀的，包括方吉奥和阿斯卡里。法里纳、莫斯、柯林斯和霍索恩。当时，顶级 F1 赛车手除了参加 F1 之外，还经常参加其他跑车比赛。恩佐-法拉利希望他的车手代表法拉利车队参加任何组别的比赛。

