从一开始，恩佐·法拉利对的跑车精神诠释即是：一款用于赛道的赛车，在比赛结束后直接开同一辆车回家。从1930年代开始，这一种双门轿跑车在意大利称为 berlinetta ，通常有两或四个座位，其上搭载马力强大的赛车发动机，无论在一般道路用途或长距离的赛事如：一千英里拉力赛（Mille Miglia）的路段上同样适用。
法拉利Berlinetta最早的车款之一，正是在1948年赢得了一千英里拉力赛。采用Allemano双门轿跑车166 S的车身，配备2升V12发动机提供动力，可以让车速达到惊人的105英里/小时。然而，直到等到了1956年，恩佐·法拉利才决定将这个名字作为官方车型名称，于是250 GT Berlinetta诞生了。
1956 年的 250 GT Berlinetta 是一款在公路和赛道上都表现出色的汽车
虽然其他汽车制造商也沿用了同样的名词，但法拉利已成为该名称的代表，不断推出新的Berlinetta版本，将风格、创新和性能各方面均推向极限。
时至今日，250 GT Berlinetta仍被誉为有史以来最具吸引力的运动双门轿跑车车款之一，由意大利车身制造商Scaglietti设计外观，并配备了Gioacchino Colombo 3升V12发动机。 由于其在环法耐力赛中的亮眼成绩，接下来又从1956年开始连续四年获胜，因此也获得非正式的 TdF 昵称。1959年，轴距缩短了20厘米，从而产生了passo corto（短轴距）的名号，以区别于早期的passo lungo（长轴距）版本。
几十年来，法拉利将 Berlinetta 称为自己的车名之中，其中包括标志性的 512 BB、296 GTB 和 348 TB 等令人惊叹的示例
1962年，马拉内罗再次将这个名词用于车名之中。这次的车款标志着一种明显转变，从早期车型着重运动内涵，转型为提供更豪华驾驶体验，并具备各式更精细的功能。由宾尼法利纳设计的法拉利250 GT Berlinetta lusso立即被公认为世界上造型最美的汽车之一，并受到电影明星和摇滚偶像的热爱。
Berlinetta字眼开始出现于1964年的275 GTB车型，一直到最新的双门轿跑车296 GTB的车名当中。三个字母为Gran Turismo Berlinetta的缩写，这也是法拉利为公路跑车命名的常用方式。
但这种命名逻辑还是有几个例外。其中一个例子出现在1971年推出的365 GT4 BB，BB为Berlinetta Boxer的缩写。365 GT4 BB配备了采180度构型的4.4升V12发动机。BB指的是两组六个汽缸组成的扁平排列V12发动机，比照当时法拉利车队Scuderia Ferrari赛车发动机的架构。 这种改变得到预期的结果：365 GT4 BB是法拉利有史以来第一辆达到300公里/小时（186英里/小时）的公路车。
在1980年代，除了众所瞩目的Testarossa和F40外，328 GTB被其下一代348 TB取代，其中“t”指的是横向变速箱，“b”再次表示berlinetta。然后，在1997年，法拉利推出了F355 F1 Berlinetta，配备同样源自法拉利一级方程式赛车的自动变速器，采用位于方向盘后方的拨片来加快换挡速。该车型取得了巨大的成功，其V8发动机能释出3500马力，最高时速为183英里/小时，从0至60英里/小时加速仅需4.7秒。
F12berlinetta 在法拉利于 2012 年发布时真正改变了游戏规则。马拉内罗有史以来最快的汽车，它突破了空气动力学的界限并获得了好评如潮
于2012 F12berlinetta采用12 缸的法拉利车型，车名内又包含了Berlinetta用词。该车款美丽造型和强大动力让世界各地的法拉利车迷们惊叹不已。直喷式 6262cc V12 使其成为该品牌有史以来最快、最强大的系列量产车，从0至62 英里/小时的仅需3.1秒，最高时速为211英里/小时。
F12berlinetta在空气动力学方面创下新纪录，使用了12种不同的合金来减轻重量，发动机能提供惊人的740cv动力。全球媒体的反应是一致的：其中最常见赞美用词包括：“惊人”、“惊险刺激” 和 “彻底胜利”。
迄今为止，berlinetta历史的最后一章是在2021年，推出了中后置发动机 296 GTB。其上所搭载的创新3升V6插电式混合动力系统，可产生 830cv的巨大扭矩，成为于1975年推出308 GTB后，成功的berlinetta V8发动机血统的最合适的接班人。Berlinetta的法拉利传承持续闪耀。