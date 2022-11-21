1962年，马拉内罗再次将这个名词用于车名之中。这次的车款标志着一种明显转变，从早期车型着重运动内涵，转型为提供更豪华驾驶体验，并具备各式更精细的功能。由宾尼法利纳设计的法拉利250 GT Berlinetta lusso立即被公认为世界上造型最美的汽车之一，并受到电影明星和摇滚偶像的热爱。

Berlinetta字眼开始出现于1964年的275 GTB车型，一直到最新的双门轿跑车296 GTB的车名当中。三个字母为Gran Turismo Berlinetta的缩写，这也是法拉利为公路跑车命名的常用方式。

但这种命名逻辑还是有几个例外。其中一个例子出现在1971年推出的365 GT4 BB，BB为Berlinetta Boxer的缩写。365 GT4 BB配备了采180度构型的4.4升V12发动机。BB指的是两组六个汽缸组成的扁平排列V12发动机，比照当时法拉利车队Scuderia Ferrari赛车发动机的架构。 这种改变得到预期的结果：365 GT4 BB是法拉利有史以来第一辆达到300公里/小时（186英里/小时）的公路车。



在1980年代，除了众所瞩目的Testarossa和F40外，328 GTB被其下一代348 TB取代，其中“t”指的是横向变速箱，“b”再次表示berlinetta。然后，在1997年，法拉利推出了F355 F1 Berlinetta，配备同样源自法拉利一级方程式赛车的自动变速器，采用位于方向盘后方的拨片来加快换挡速。该车型取得了巨大的成功，其V8发动机能释出3500马力，最高时速为183英里/小时，从0至60英里/小时加速仅需4.7秒。

