不断探索新极限的勇气一直是法拉利的核心动力。新款法拉利 SF90 XX Stradale 和 SF90 XX Spider 无疑就代表了新极限。这是一个全新的概念：有史以来首辆可以合法上路的 XX 跑车。
极致一词还描述了这款最新特别系列车型的设计挑战，车型设计由弗拉维奥·曼佐尼引领的法拉利设计中心操刀完成。要设计出一款真正意义上的赛道赛车，并将其应用到公路上绝非易事。但曼佐尼指出，法拉利拥有完美的灵感源泉：“SF90 XX 在很大程度上借鉴了我们在其他赛道项目获取的经验，如 FXX K、488 GT3 和 296 Challenge。在这些赛车上面临的许多挑战，我们在 SF90 XX 上也同样面临，只是数量级不同而已。”
法拉利内部众多团队之间的合作很少像 SF90 XX 那样如此紧密。正如车辆后置发动机外观设计主管 Carlo Palazzani 所述：“当今的设计师不再只是负责汽车的美感。现在，我们已与所有技术部门进行了深入交流。我们的使命是相同的：将性能发挥到极致，创造出标志性的产品。”
这种协同工作方式在设计部门和空气动力学部门之间最为密切。设计要求极为苛刻：赋予 SF90 XX Stradale 有史以来所有法拉利公路跑车中最高的空气动力学性能，其下压力是常规 SF90 的两倍。
曼佐尼回忆道：“在项目开始时，我们必须像工程师一样，了解如何以创意和艺术的方式诠释空气动力学要求。由于这辆车太极致了，我们使用了完全不同的设计语言：车型极为狂野且令人印象深刻，专为赛道而生。”
Carlo Palazzani 补充道：“这确实非常新颖。没错，SF90 极具辨识度，但它进入了一个新的维度，能够让我们部署 SF90 设计精髓的所有性能。”
SF90 XX 的车身长度比原始车型足足长了 140 毫米，加长的尾部可减少空气阻力并增加下压力。整体重塑的车尾具有水平分层效果，突出了其气势澎湃的宽度。其中一层就是醒目的固定式尾翼。负责车辆后部发动机外观设计的首席虚拟建模师 Francesco Avesio 解释道：“从上往下看，车翼的中央和侧面元素形状各异，而支柱经过精心设计，重量轻，但能够承受产生的极大下压力。这是一个巨大的挑战。”
新的尾灯条构成了另一个独特的设计层，而前车灯则采用了更窄的轮廓，使 SF90 的锤头外观在经过彻底改造的车头中呼之欲出。挡泥板也采用了空气动力学改进设计，独特的三层百叶窗有助于降低升力。
此外，设计团队还有意识地采用对比色来突出某些元素，例如发动机盖中央和发动机后盖上的双 S 形导管。这形成了一种三维涂装。
颜色编码似乎渗透入车的内外，使 SF90 XX Spider 外观更具有戏剧感。负责车辆后部发动机内部设计的首席虚拟建模师 Filippo Degli Esposti 解释车内的设计转变也在继续。“我们的想法是保留精髓，去掉一切不必要的东西，突出赛车的灵魂和驾驶员在驾舱中的重要性。” 因此，我们可以看到内设对比色全新凹型部分的碳纤维车门板、“漂浮的”中央通道带有重新定位的换挡门，以及造型灵感来自单座赛车的全新碳纤维“赛车”座椅。
归根结底，设计过程有多具有挑战性？Palazzani 解释道：“将‘XX’理念带到公路上并非易事。这是一款如此极端的跑车。但这表明法拉利一直在成长，涉足不同的设计领域，SF90 XX 拓展了我们的 DNA，丰富了我们的知识，扩大了我们的影响力。” 在生活中，勇气总是会带来回报。