不断探索新极限的勇气一直是法拉利的核心动力。新款法拉利 SF90 XX Stradale 和 SF90 XX Spider 无疑就代表了新极限。这是一个全新的概念：有史以来首辆可以合法上路的 XX 跑车。

极致一词还描述了这款最新特别系列车型的设计挑战，车型设计由弗拉维奥·曼佐尼引领的法拉利设计中心操刀完成。要设计出一款真正意义上的赛道赛车，并将其应用到公路上绝非易事。但曼佐尼指出，法拉利拥有完美的灵感源泉：“SF90 XX 在很大程度上借鉴了我们在其他赛道项目获取的经验，如 FXX K、488 GT3 和 296 Challenge。在这些赛车上面临的许多挑战，我们在 SF90 XX 上也同样面临，只是数量级不同而已。”

