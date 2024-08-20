宛如艺术品的法拉利徽标

每一位法拉利车主都知道，精致的细节能吸引视线。自 1947 年第一辆 125 S 在马拉内罗诞生以来，精密细节是法拉利成为全球最受追捧的汽车品牌之一的关键因素。每辆法拉利的众多细节均由工匠以手工实现或完成，使其成为一件杰作。采用手工方法的替代方案，并非因为法拉利缺乏机械化程序； 而是一种刻意的努力，令每辆法拉利均具备其独特之处，因此提升每辆车的价值。
以手绘的 Scuderia 法拉利车队盾牌式挡泥板（或在马拉内罗称之为 scudetto aerografato）为例。该配件是所有法拉利车型的选装配置，最近也作为选装配置提供给法拉利 Purosangue 车型客户。每辆车有两个挡泥板护罩：在前挡泥板和车轮之间的两侧各有一个，由技术精湛、训练有素的马拉内罗喷漆工匠以手工喷涂。
马拉内罗涂装部门主管 Stefano Del Puglia 表示：“最直接解决方案就是应用贴纸，接着在上面覆盖一层透明涂层固定贴纸位置，如此一来可保护贴纸免受风吹日晒。”“但法拉利并不以走捷径而闻名。”事实上，每个挡泥板的整个严谨的喷漆过程需要长达八个小时。换句话说，每辆赛车的这些小小的scudetti 盾牌式挡泥板总计需要16个小时的手工劳动。显示了法拉利的工作热情。
每个挡泥板护板均经过八层独立的手工油漆和透明涂层程序。该过程从使用模板开始，模板引导漆匠完善固定盾牌式挡泥板。由于模板也是以手工粘贴，因此需要用到另一个特殊的模板（意大利语为“dima”），将该模板放在挡泥板上，可以将模板始终放在每个车身的同一位置。模板放置到位后，在涂上每一层油漆时，再使用手术工具将模板逐一移除。在法拉利工厂，这个过程也不仅仅是在车身上喷漆那么简单：别忘了，每个盾牌式挡泥板都必须上八层油漆和清漆。涂漆过程从涂黑色开始，同时加涂保护性透明涂层。接下来上 Giallo Modena 黄色，以及其一层透明涂层。然后涂意大利国旗的红色和绿色 - 由于两者不重叠，因此必须一次将两者绘制在一起 - 并分别上透明涂层。接着，对所有剩余的油漆层重复整个过程，然后让挡泥板护罩干燥。
通过质量控制检查后，再继续另一个关键步骤——打磨。油漆工匠使用轨道式打磨机打磨挡泥板表面，确保挡泥板与车身本身的统一性。最后，挡泥板要经过至关重要的防潮测试。也就是将一个特殊的、密封的“湿度盒”放置在挡泥板上，形成一个极其潮湿的环境，并在那里持续放置几乎一整天。若在移除湿度盒后表面出现微小气泡（这种现象称为“起泡”），则表示存在问题，必须从头开始重复整个过程（但据Del Puglia称，这种情况从未发生过）。
对于那些选择了这种可选饰面的幸运法拉利车主来说，scudetto aerografato 如同其创造者的亲笔签名，通过它来表达自己的能力和工艺。毕竟，没有两个挡泥板护罩具备完全相同的外观，这提升了作品本身的价值。这是跃马回馈客户的另一种方式，这个细节肯定会让恩佐在天之灵感到自豪。