宛如艺术品的法拉利徽标

以手绘的 Scuderia 法拉利车队盾牌式挡泥板（或在马拉内罗称之为 scudetto aerografato）为例。该配件是所有法拉利车型的选装配置，最近也作为选装配置提供给法拉利 Purosangue 车型客户。每辆车有两个挡泥板护罩：在前挡泥板和车轮之间的两侧各有一个，由技术精湛、训练有素的马拉内罗喷漆工匠以手工喷涂。

马拉内罗涂装部门主管 Stefano Del Puglia 表示：“最直接解决方案就是应用贴纸，接着在上面覆盖一层透明涂层固定贴纸位置，如此一来可保护贴纸免受风吹日晒。”“但法拉利并不以走捷径而闻名。”事实上，每个挡泥板的整个严谨的喷漆过程需要长达八个小时。换句话说，每辆赛车的这些小小的scudetti 盾牌式挡泥板总计需要16个小时的手工劳动。显示了法拉利的工作热情。