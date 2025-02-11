40年前，斯特凡·约翰森（Stefan Johansson）驾驶法拉利一级方程式赛车首次亮相。40年后，这位现年68岁的瑞典人依然清晰记得1985年在伊莫拉赛道的第二场比赛中与胜利失之交臂的经历，在接近终点时，他驾驶的156-85赛车因燃料出现问题而导致油箱枯竭；他也不会忘记，在之后的赛季中，他驾驶法拉利F1-86击败队友米凯莱·阿尔博雷托（Michele Alboreto）的情景。

然而，约翰森通往巅峰的道路并非一帆风顺。1980年，他代表Shadow车队出战了两场艰难的比赛，为了维持生计，他转战到F2和C组跑车赛事，直到1983年，他才通过Spirit-Honda车队重返F1赛场。即便如此，他的职业发展之路仍然十分曲折。第二年，他在Tyrrell车队和Toleman车队分别替补受伤的马丁·布伦德尔（Martin Brundle）和约翰尼·切科托（Johnny Cecotto）参赛。

后来，法拉利车队经理马可·皮奇尼尼（Marco Piccinini）联系了他。法拉利车队的车手雷内·阿尔诺（René Arnoux）在1985年赛季的巴西揭幕战之后被解雇，约翰森随即受邀前往位于摩德纳的老工厂与恩佐·法拉利（ Enzo Ferrari）会面。

他笑着说：“我还记得走过走廊时，看到墙上挂着方吉奥（Fangio）和努沃拉里（Nuvolari）的照片，我浑身鸡皮疙瘩都起来了。”当时，恩佐问约翰森饿不饿。这位瑞典人笑着说：“我猜他其实并不是问我想不想吃点东西，所以我就回答说：‘我这辈子从来没这么饿过！’”