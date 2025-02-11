40年前，斯特凡·约翰森（Stefan Johansson）驾驶法拉利一级方程式赛车首次亮相。40年后，这位现年68岁的瑞典人依然清晰记得1985年在伊莫拉赛道的第二场比赛中与胜利失之交臂的经历，在接近终点时，他驾驶的156-85赛车因燃料出现问题而导致油箱枯竭；他也不会忘记，在之后的赛季中，他驾驶法拉利F1-86击败队友米凯莱·阿尔博雷托（Michele Alboreto）的情景。
然而，约翰森通往巅峰的道路并非一帆风顺。1980年，他代表Shadow车队出战了两场艰难的比赛，为了维持生计，他转战到F2和C组跑车赛事，直到1983年，他才通过Spirit-Honda车队重返F1赛场。即便如此，他的职业发展之路仍然十分曲折。第二年，他在Tyrrell车队和Toleman车队分别替补受伤的马丁·布伦德尔（Martin Brundle）和约翰尼·切科托（Johnny Cecotto）参赛。
后来，法拉利车队经理马可·皮奇尼尼（Marco Piccinini）联系了他。法拉利车队的车手雷内·阿尔诺（René Arnoux）在1985年赛季的巴西揭幕战之后被解雇，约翰森随即受邀前往位于摩德纳的老工厂与恩佐·法拉利（ Enzo Ferrari）会面。
他笑着说：“我还记得走过走廊时，看到墙上挂着方吉奥（Fangio）和努沃拉里（Nuvolari）的照片，我浑身鸡皮疙瘩都起来了。”当时，恩佐问约翰森饿不饿。这位瑞典人笑着说：“我猜他其实并不是问我想不想吃点东西，所以我就回答说：‘我这辈子从来没这么饿过！’”
1985年，约翰森除了首场比赛以外，其余比赛都驾驶156-85赛车，为车队领袖米凯莱·阿尔博雷托提供协助。他在伊莫拉错失胜利，后来在加拿大和底特律的比赛中取得了两个第二名的成绩。他在当年的总排名中位列第七，阿尔博雷托则拿到第二，第一名是阿兰·普罗斯特（Alain Prost）。
1986年，情况发生了逆转，约翰森驾驶新款F1-86赛车获得了总排名第五的成绩，领先于位居第九的阿尔博雷托。但这两辆赛车都没有真正达到法拉利的期望。
此外，当年5月，埃利奥·德·安吉利斯（Elio de Angelis）在保罗·里卡德赛道不幸殒命，为一切笼上了一层阴影，而这场悲剧也意外地成为了约翰森开启第二职业生涯的灵感来源，他转而成为一位全职艺术家。
在我们参观约翰森位于洛杉矶的艺术工作室时，他回忆道：“埃利奥的去世对我打击很大，那是我第一次失去一个真正亲密的朋友。这件事促使我买了一些颜料和画布。画画几乎成为一种疗愈方式。”
约翰森当时29岁，他坦言，第一幅画作“非常糟糕”，但在继续职业赛车生涯的同时，他不断提升自己的绘画技艺，甚至向朋友——著名波普艺术家詹姆斯·罗森奎斯特（James Rosenquist）请教。
如今，约翰森的作品主要有三种核心风格。第一种风格，他形容为“非常具象、细节丰富，几乎是超写实的画作，大多是肖像画，上面会叠加一些文字，并且文字比人物更重要。”
第二种风格，被称为“前世的记忆”，色彩从一个中心点奔涌而出，就像是赛车手专注的视角，同时将周围视野模糊化和抽象化。
最近，约翰森受到新印象派艺术家乔治·秀拉（Georges Seurat）的启发，开始探索都市点彩画，运用色彩点来表现“汽车行驶过程中的能量和强度”。现在，这个系列已经成为他最畅销的作品，包括使用油画和丙烯颜料创作的原作，以及在线销售的复制版画。
他说道：“每个人都跟我说‘你一定要画汽车’，但我之前的人生都在围绕着汽车，现在我想尝试不一样的事情。而且，已经有成百上千的优秀画家整天都在画汽车。我想做一些与众不同的事情。”
当然，在约翰森令人叹为观止的作品集中，法拉利一级方程式赛车的历史就像一条主线贯穿其中，从他自己驾驶的法拉利F1-86，到1991年普罗斯特驾驶的643，再到夏尔·勒克莱尔（Charles Leclerc）驾驶的SF-24，他都用画布呈现出来。
值得一提的是，他的作品中并没有关于德·安吉利斯本人的画像。不过，明年是他这位朋友逝世40周年，也许创作一幅作品会成为一种追忆的方式。