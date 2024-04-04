韦恩·利奇一直热爱汽车。他在18岁时已售出16辆汽车，并决定将这种激情转化为一种职业，目前是新西兰最受尊敬的汽车经销商之一，他在过去的30年中，拥有并成功经营Winger Motors——新西兰最大的经销商网络之一。
但是，直到2015年12月，利奇才终于收购了他的第一辆法拉利。这是一款 308 GTB，红色车身搭配奶油色饰边，也是他法拉利爱车收藏数量快速增长，以至于需要一个特别的地方存放的第一款跃马汽车。因此，利奇在2019年特别购买了一座建筑来保存他的法拉利车队，以及他其他艺术藏品。
九年前开始收集法拉利。从那以后，他的收藏品迅速增长。
该建筑名为 “347”（以其门牌号命名）最初建于1963年，先是一个加油站运营了20年，然后在90年代改建为老爷车博物馆和咖啡馆。然后，在利奇于2019年购买该建筑物之前，这座建筑物也曾是另一位收藏家存放私人藏品的空间。
利奇在此实现了自己展示意大利设计的心愿，除了法拉利爱车为主要收藏品，他还将收藏的大量新西兰和澳大利亚艺术品融入了 347 的广阔室内空间。如马克斯·金布莱特（Max Gimblett）和戴尔·弗兰克（Dale Frank）等人的作品和谐融入法拉利汽车珍藏系列，相互辉映。墙上挂着的一件大型艺术品结合了另一个汽车系列特色--均为精美复杂的法拉利车型--搭配一个荷兰设计品 Moooi 实物尺寸马匹雕塑骄傲地矗立在吧台前。与此同时，出自艺术家 Michael Parekowhai 的 Kapa Haka "保安 "雕塑（被亲切地命名为 "Nigel"）是仅有的两件雕塑之一，傲然矗立在一辆 LaFerrari Aperta 之前。
利奇的法拉利系列部分与其周围的艺术品一样令人印象深刻。仅举几例包括： F40、550 Barchetta、599 GTO、458 Speciale 和 575 Superamerica， 全部采用独特的颜色和组合，为特殊个性化配置。
尽管利奇收藏了令人印象深刻的跃马车款，但他没有任何最爱，因为他认为每一辆汽车均有其与众不同的特色，于是不相上下。得益于他在过去30年中在各项赛车运动的参与经验，同样的理念也适用于他去年参加新西兰GT系列赛的458挑战赛和488挑战赛赛车。
毫无疑问，即将到来的812 Competizione Aperta和Purosangue将在它们的“新家”中受到最完善的呵护和重视。此外，利奇更是欣喜地期待已订购的碳纤维Daytona SP3明年的到来。这是一款卓越的法拉利车型，但可能不是最后一款加入这个非凡收藏系列的汽车...