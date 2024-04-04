韦恩·利奇一直热爱汽车。他在18岁时已售出16辆汽车，并决定将这种激情转化为一种职业，目前是新西兰最受尊敬的汽车经销商之一，他在过去的30年中，拥有并成功经营Winger Motors——新西兰最大的经销商网络之一。

但是，直到2015年12月，利奇才终于收购了他的第一辆法拉利。这是一款 308 GTB，红色车身搭配奶油色饰边，也是他法拉利爱车收藏数量快速增长，以至于需要一个特别的地方存放的第一款跃马汽车。因此，利奇在2019年特别购买了一座建筑来保存他的法拉利车队，以及他其他艺术藏品。

