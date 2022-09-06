许多人将冒险精神定义为一种不寻常、大胆或令人兴奋的经历。或是走出舒适圈，考虑未知的风险、可能遇到的危险，总体而言，是进行一场几乎任何事情都可能发生旅程所带来的刺激前景。其他人通常对这类计划的想法如下回应，“你一定是疯了”或者“你为什么要这样做？”





平心而论，花费两个多月的时间，独自驾驶法拉利458 Spider穿越斯堪的纳维亚半岛的雪山，全程使用夏季轮胎，当然算得上疯狂冒险计划，但是对于沙哈夫·加利尔（Shahaf Galil）而言，这并不疯狂； 事实上，这是一个他乐于接受的挑战。而挑战最后所带来的一切远远超出他的期望，并对法拉利制造质量建立了全新的认知与尊重。