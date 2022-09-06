许多人将冒险精神定义为一种不寻常、大胆或令人兴奋的经历。或是走出舒适圈，考虑未知的风险、可能遇到的危险，总体而言，是进行一场几乎任何事情都可能发生旅程所带来的刺激前景。其他人通常对这类计划的想法如下回应，“你一定是疯了”或者“你为什么要这样做？”
平心而论，花费两个多月的时间，独自驾驶法拉利458 Spider穿越斯堪的纳维亚半岛的雪山，全程使用夏季轮胎，当然算得上疯狂冒险计划，但是对于沙哈夫·加利尔（Shahaf Galil）而言，这并不疯狂； 事实上，这是一个他乐于接受的挑战。而挑战最后所带来的一切远远超出他的期望，并对法拉利制造质量建立了全新的认知与尊重。
野生动物只是沙哈夫驾驶法拉利 458 Spider 穿越斯堪的纳维亚半岛 25,000 英里时面临的问题之一
在2021年末两个多月的时间里，这位以色列软件公司老总每天长时间驾驶着黑色的458 Spider，穿越了7个国家，横渡河流和海洋，翻越高山，偶遇成群的野生动物，与疲惫作战，并见证令人惊叹的自然景观。
和蔼可亲的沙哈夫在回顾自己的经历时说自己一直很喜欢汽车，并一直渴望探索。他说道：“以前我住在美国的时候，经常前往大自然进行长途旅行。我从小就喜欢冒险，想象自己是一名海盗。多年后，我驾驶租来的法拉利进行了一次欧洲迷你之旅，穿越阿尔卑斯山，最后到达威尼斯，我那时就想，‘好吧，下一步是什么？’”
458 Spider 出色地应对了苛刻的条件和距离
回答这个问题的办法不是租车，而是购买一辆法拉利458 Spider，展开一场史诗般的旅程，从德国慕尼黑出发，经过丹麦，到瑞典，然后是前往斯堪的纳维亚半岛的其他地方——这是一场为期72天的25000英里旅行。沙哈夫解释说：“我之所以选择458，是因为我喜欢它的声浪和驾驶感觉，非常的不可思议。”
其实，我原本并没有打算走那么远。但每次我到达另一个想把它从我的名单中剔除的国家时，我仍想继续冒险。”
意料之中，这段旅程并非一帆风顺。由于一些国家仍有严格的新冠肺炎规则，沙哈夫两次被拒绝进入挪威，甚至被驱逐出境。他被迫隔离一周。随着斯堪的纳维亚半岛的冬季天气条件日渐恶劣，他开始真正担心汽车可能无法承受险峻的路面和骤降的气温。事实证明这种担心是多余的。
尽管这几天开车多达 18 小时，Shahaf 表示这段旅程，有一些神奇的景点真的令人难忘
他说：“我能感觉到岩石在车底摩擦。一路有雪，有海浪。但是当我在旅行结束后对汽车进行了全面检查，它的状态非常良好。我惊呆了。连轮胎也完全没有问题。”
沙哈夫每天驾驶多达10个小时，跑车是他艰苦旅程的忠实伴侣，也让他开始感受到与汽车的真正联系。沙哈夫说道：“这可能听起来很荒唐，但是我有时候觉得是汽车在照顾我。”
沙哈夫必须乘坐大约 32 次不同的渡轮旅行才能穿越斯堪的纳维亚半岛
他继续说道：“至于我遇见的大自然奇观，冰岛和挪威的风景让我惊叹不已。地平线似乎一直延伸到永远。一望无际的红色苔藓，晶莹剔透的绿色海洋，星罗棋布的岛屿和同时出现的七道彩虹。每一天似乎都有更不可思议的事情。”
始终陪伴在侧的是百折不挠的458，这也将是沙哈夫在下一次冒险的车辆。他说道：“我把它看成一件艺术品。他们说，一件好的艺术品会让你思考。一件伟大的艺术品会改变你。这辆车确实让我变得更好了。”