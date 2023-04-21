自40年代晚期法拉利公司成立以来，法拉利豪华旅行车的典型特色为：一款搭载自然进气的 V12 发动机的汽车、具备优雅设计及 2+2 座位构型，又能容纳行李。但是在1992年，法拉利用456 GT为基础，巧妙地重新打造出21世纪的模板。

456 GT之上配备了全新强劲的 V12 发动机，其设计和空气动力学性能远远超过其前一版本，而且其制造方法也是当时最先进的。在充满了动荡不安的90年代初期，当全球市场陷入不确定性和衰退时，这款法拉利的问世，等于是一个充满信心的声明。

