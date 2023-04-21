自40年代晚期法拉利公司成立以来，法拉利豪华旅行车的典型特色为：一款搭载自然进气的 V12 发动机的汽车、具备优雅设计及 2+2 座位构型，又能容纳行李。但是在1992年，法拉利用456 GT为基础，巧妙地重新打造出21世纪的模板。
456 GT之上配备了全新强劲的 V12 发动机，其设计和空气动力学性能远远超过其前一版本，而且其制造方法也是当时最先进的。在充满了动荡不安的90年代初期，当全球市场陷入不确定性和衰退时，这款法拉利的问世，等于是一个充满信心的声明。
观看一段重温 456 GT 设计和开发的独家视频，这款车无疑已成为 30 年来的经典车型
难怪自456 GT的前身离开马拉内罗的生产线以来，已经连续三年销售一空。豪华的412直到1985年才首次亮相，但它也结束了从1972年365 GT4 2+2开始的温和演变。
尽管456 GT仍然承袭部分法拉利的传统特色，但它开创出另一种更为现代的风格。优雅的宾尼法利纳设计灵感来自双座 365 GTB/4 “Daytona” 及其四座 365 GTC/4 coupe 兄弟车型。
比照前几代车型，法拉利再次使用管状钢制太空框架作为456 GT的底架，并融入了更具运动感、更紧凑的尺寸；但仍够宽敞，后排座椅上能容纳一般体型的两位成年人。
456 GT 的经典线条受到 412 和 365 GTB4 等汽车的启发，Pininfarina 在采用最新的空气动力学技术的同时吸取了过去的经验
从宾尼法利纳手绘优雅的设计开始，最后成为轻质金属产品，结果令人叹为观止：456 GT的引擎盖长度延长以容纳奢华的 V12发动机，驾驶舱明显向后倾斜，车顶逐渐变细成连接至车尾。而该车款线条比 412 的固定方形几何形状更流畅圆润、并且更具空气动力学特性，为经典的 70 年代产物。
与经典 365 车款相呼应的特色，为弹出式大灯从位置极低的车头升起；冷却进气口位置则如同镜面反映般，十分对称地位于后侧的引擎盖内。
然后，这幅进气口图案再以C形线条沿着车身一侧重复出现。从前轮后面开始，然后整齐地延伸至车侧和后杠。宾尼法利纳巧妙地为流线型侧翼增添了清晰度，同时在视觉上减去了金属部分的比重。
在空气动力技术细节设计方面，当456 GT以超过300 kmh的最高时速行进时，将会激活隐藏在后挡板中的电控扰流板，巧妙地增加下压力。
456 GT 品质卓越； 内饰豪华，汽车甚至配备了自己的一套豪华行李箱
这与之前的412相比，速度大幅提高了48 km/h，因为456 GT车身更流线，搭配全新V12发动机 于是能轻松地冲破地面气流。代号为F116的全新 V12 取代了之前的长期使用的 Colombo 机组。不仅引入了先进的全合金设计，包括双顶置凸轮轴、每缸四个气门和更大的 5474cc 排量。当排量除以 12 个气缸数时，就等于 456 GT 名称中的数字部分。
V12 在 6250 rpm 的转速下提供 442 cv马力，与550Nm灵活扭矩（两者均比 412 车款的数据增加了三位数），通过与后轴集成的六速变速驱动桥变速箱，向后轮轻松传递出色性能，从而实现了近乎完美的重量分配。
此外，配备独立的双叉臂全方位电子控制减震器、自调平后悬架，和速度敏感型助力转向都有助于增强动力。
绝美的456 GT 遮盖了发动机罩下巨大动力系统 - 全新的 V12 发动机能够使汽车达到最高时速超过 300 公里/小时的
作为456 GT车款符合长途旅行需求的亮点，车内不仅布置豪华，且经过人体工程学优化。内装配有Connolly毛绒皮革、空调、八扬声器CD播放器。此外，甚至标配了Schedoni行李箱——手动车型的四件配套，或可搭配专为1996年上市的GTA Automationi量身定制的三件式替代品，只不过其后备箱略小！
无论选择哪种变速箱，110 升的巨大油箱均可确保驾驶与乘客一直到长途探险的结束时，能全程享有舒适安稳的乘坐体验。
456 GT于 1992 年在巴黎车展上首次亮相，在媒体和客户面前大放异彩。该车款生产一直持续到 1998 年，之后被密切相关的456M GT和GTA所取代。
456 GT作为现代豪华旅行车首次亮相，将法拉利带入了一个全新的时代，自此三十年来，456 GT已成为一款完全现代且高度可用的经典车型。