法拉利的档案是其众多宝藏之一。该处保存了所有的原始照片、书籍、文件以及纪念品。
以及成千上万封信。
恩佐的所有信件存放在按年份划分的活页夹内，每封原始信件都附有法拉利创始人回复的副本。这些来信分别来自法拉利客户和粉丝、名人或是陌生人、以及胸怀抱负的工程师和梦想家。还有孩子们。恩佐是许多孩子们心目中的偶像和榜样。
见证三个曾经给恩佐·法拉利写过信的人，已经实现了四个十年的梦想
恩佐·法拉利回复所有人的来信。也许只是短短几行的回信，但总是用他个人化的紫色墨水钢笔签名。并且，他也设法满足每个来信者的要求：比如：一张赛车手的照片，一张跃马贴纸，一本汽车介绍手册，等等。但是不一定能满足所有人的要求：因为法拉利规定只有满16岁的人士才能进入工厂，因此年龄太小的人无法得偿夙愿。
今年夏天，我们举办了一项特殊的活动。我们选择了创始人去世的三年前，也就是1985年。我们逐一查看了十几箱为恩佐保存的近2,000封信。不出所料，我们看到各种内容以及不同人士的书信，但我们只要寻找来自孩子们给恩佐的信件。当我们锁定了几个人选之后，即展开追踪行动，包括发送他们信件的副本，并要求与我们取得联系。
当然，我们只有将近40年前的地址，因此无法确定我们的去信能否得到答复。
这三位幸运的人仍然是法拉利的狂热车迷，他们来自意大利各地，受邀到马拉内罗的工厂谈论他们童年的信件
当然，我们只有将近40年前的地址，因此无法确定我们的去信能否得到答复。
但是担心是多余的，我们获得了所需的回复。
其中，我们选出了三位当时的孩子 - 而现在已经是成年男性：分别为来自罗马的亚历山德罗、意大利东北的大卫，以及托斯卡纳的米歇尔。我们热络地交谈，谈到了他们至今仍然对法拉利充满着热情，最后我们问他们是否考虑去马拉内罗旅行。
法拉利副主席皮耶罗·法拉利愉快与三人回忆并谈论他父亲不朽的传承
那次旅行的过程就是你目前观赏的视频。这是一个梦想的巅峰，不但体验了法拉利汽车，并参观了法拉利公司 - 从装配线到以往 GT Sports Activitions 大楼的一级方程式赛车室区域，最后是与副总裁皮耶罗·法拉利在经典车间会面。
那是一个充满感动的时刻，而且不仅是对于亚历山德罗、大卫和米歇尔来说。