恩佐·法拉利回复所有人的来信。也许只是短短几行的回信，但总是用他个人化的紫色墨水钢笔签名。并且，他也设法满足每个来信者的要求：比如：一张赛车手的照片，一张跃马贴纸，一本汽车介绍手册，等等。但是不一定能满足所有人的要求：因为法拉利规定只有满16岁的人士才能进入工厂，因此年龄太小的人无法得偿夙愿。



今年夏天，我们举办了一项特殊的活动。我们选择了创始人去世的三年前，也就是1985年。我们逐一查看了十几箱为恩佐保存的近2,000封信。不出所料，我们看到各种内容以及不同人士的书信，但我们只要寻找来自孩子们给恩佐的信件。当我们锁定了几个人选之后，即展开追踪行动，包括发送他们信件的副本，并要求与我们取得联系。

当然，我们只有将近40年前的地址，因此无法确定我们的去信能否得到答复。