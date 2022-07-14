在这令人震撼道路上驾驶296 GTS后，他已等不及要和我们分享他的感受。“这是完美的一天，”他说。“艳阳高照天空蔚蓝，简直和这汽车漆色成了绝配。这里的道路非常适合发挥296 GTS的极致性能。 为了加强表现，Alessio当天选择法拉利296 GTS及可选的Assesto Fiorano赛道用套件; 优异车手加上名车，在撒丁岛的道路上一起呈现精彩绝伦的表演。





光听296 GTS的车名就能令人燃起激情 - 它代表了发动机的排量（2.9升），气缸数（六）和Gran Turismo Spider的首字母缩写。这种神奇的数字和首字母缩写不仅诉说了法拉利敞篷车的传统，而且涵盖前所未有的内涵。因为这是法拉利有史以来推出的第一款的公路六缸敞篷车。