一侧是闪烁蓝色海洋，另一侧是雾气弥漫的山脉。在山与海之间，有条长而蜿蜒的山路，一路上遍布各种不同难度的弯路。全新的296 GTS，是准备挑战这次充满技术山路段的法拉利。这是跃马的最新推出的敞篷车款，也是296 GTB的姊妹车型。风光明媚的撒丁岛场景肯定能充分展示296 GTS的完整功能：最大的驾驶乐趣，并且增添了刺激的敞篷视野。巅峰享受？很难想象一个更强烈的诱因。
法拉利 296 GTS 的可伸缩硬顶 (RHT) 只需 14 秒即可展开：车顶分为两部分，折叠在发动机上方
这位幸运的驾驶者双手握着方向盘，目光锐利。他是26岁的法拉利官方赛车手阿莱西奥·罗维拉（Alessio Rovera）。他与弗朗索瓦·佩罗多（François Perrodo）和尼克拉斯·尼尔森（Nicklas Nielsen）一起赢得了LMGTE Am级别勒芒24小时耐力赛冠军，和2021年FIA耐力杯（FIA Endurance Trophy）车手冠军。今年他将驾驶隶属于AF Corse车队的LMP2原型车，加入IMSA和WEC赛事。
296 GTS 在撒丁岛拍摄幕后
在这令人震撼道路上驾驶296 GTS后，他已等不及要和我们分享他的感受。“这是完美的一天，”他说。“艳阳高照天空蔚蓝，简直和这汽车漆色成了绝配。这里的道路非常适合发挥296 GTS的极致性能。 为了加强表现，Alessio当天选择法拉利296 GTS及可选的Assesto Fiorano赛道用套件; 优异车手加上名车，在撒丁岛的道路上一起呈现精彩绝伦的表演。
光听296 GTS的车名就能令人燃起激情 - 它代表了发动机的排量（2.9升），气缸数（六）和Gran Turismo Spider的首字母缩写。这种神奇的数字和首字母缩写不仅诉说了法拉利敞篷车的传统，而且涵盖前所未有的内涵。因为这是法拉利有史以来推出的第一款的公路六缸敞篷车。
蜿蜒的道路被证明是 296 GTS 和 296 GTS Assetto Fiorano 的完美试验场
当然，可伸缩的硬顶（RHT）赋予了296 GTS显著独特性。
只需按一下按钮，即可最高速45km/h的状态下，在14秒内完成转换。折叠式车顶分为两部分，整齐地折叠在发动机的前侧。
使非凡的296 GTB成为如此令人兴奋的驾驶汽车，其基本要素已存在于新款296GTS中。其中当然包括划时代的V6发动机。气缸组之间的120度宽“V”构型，允许其内安装两个涡轮增压器，从而在包覆，压低重心和减轻车重方面提供了优势。
不仅如此，此设计并有助于释出超高动力 - 事实上，该车款创下了量产车比功率的绝对世界纪录，每升221cv。结合后部插入式电动机，总功率输出为830cv，于是296 GTS 理所当然的晋升为后轮驱动敞篷类别的最顶级汽车。其最高时速超过330km / h，从静止0至100km / h加速时间仅需2.9秒，与296 GTB相同。
法拉利试车手 Alessio Rovera 开车穿越撒丁岛 Bosa 镇的旧桥，该桥的历史可以追溯到公元前 9 世纪
V6的销魂轰鸣声显然给阿莱西奥留下了深刻的印象：“这梦寐以求的声音，效果在敞篷车款还要更强烈。在高转速下，发动机听起来很棒，当你节油时，声音听起来像爆米花 - 真的很酷！不过音量并不如赛车轰鸣那样响亮。 但这是道路车款所提供的完美妥协。
阿莱西奥确实感觉到296 GTS明确的赛车DNA。“我习惯于驾驶488 GTE和488 GT3 Evo赛车，这些车的轴距较长。短轴距的296 GTS转弯时非常灵活，方向变化反应很快。驾驶起来感觉很棒，通过发夹弯时还特别快。即使在崎岖不平的道路上 - 撒丁岛有很多这样的路况 - 也可以调整阻尼器以适应。刹车性能也很棒。 这样的科技简直令人难以置信。虽然驾驶一辆百分百的公路车，感受却接近赛车。