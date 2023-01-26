296 GT3 首次亮相

生活中有许多期望，而其中一些期望的具备特殊的意义。在菲奥拉诺赛道上首次启动发动机进行试车的281天后，法拉利已准备好首度发表296 GT3。这次首次亮相具有特殊意义，因代表了跃马制造商在耐力赛车世界的新时代的开始。
场景位于具标志性的代托纳国际赛车场。赛事则为传奇的代托纳24小时耐力赛。这是一个极端的挑战，因为在长达一整天的耐力赛中，一辆仅在几个月前问世的参赛汽车并不常见。不过，这当然不是让马拉内罗的工程师和车手们担忧的事情。
观看视频： 296 GT3 在代托纳 24 小时赛前的测试环节中的轰鸣声
“一辆新车在代托纳24小时耐力赛这样的比赛中首次亮相并不容易，”世界冠军亚历山德罗-皮尔-圭迪（Alessandro Pier Guidi）证实，他是最积极参与测试该车的车手之一，“但我认为，我们的团队在开发方面做得很好，我们很乐观，但这并不意味着没有风险。我们必须在比赛中经历许多与测试时演练的不同的情况，如更换车手。”
其中最活跃的是Davide Rigon，他不仅在开发课程，而且在24小时耐力赛前的Roar Before -一个重要的IMSA系列赛开幕式前测试，均备受瞩目。这位IMSA耐力杯的卫冕冠军威尼斯车手，对新车有积极的评价。
与 296 GTB 并肩驰骋在赛道上。 在费奥拉诺赛道首次测试 的第281 天后，296 GT3 来到代托纳赛道，标志着法拉利在耐力赛车领域的新纪元
"车子在代托纳表现得很好，从头几圈开始感觉就非常好，尽管我们必须优化设置，并在前进过程中达到其极限。我们正在高速路段和混合路段测试其质量，296 GT3在这些路段表现良好，但工作还没有完成，事实上才刚刚开始。”
他的搭档 Daniel Serra 也有同感，他在过去几个月里也非常投入这个项目，也是位卫冕冠军。“我驾驶296 GT3行驶了数千公里，我认为它很容易操控，驾驶起来很顺手，尽管我们必须在比赛中验证这辆车的竞争力，因为结果可以证明了我们之前工作质量的好坏。”
生活由希望和梦想组成。 对于车队和车手来说，首场比赛是到了让所有在马拉内罗费奥拉诺赛道上测试的梦想变成现实的时候了
这是一个紧张而激烈的项目，在精心挑选的赛道上进行，使296 GT3的不同方面受到挑战，所有官方GT竞赛车手都参与其中。但是，尽管测试内容多样，所选择的赛道类型并无法完全模拟代托纳赛道，其31度的倾斜弯道在赛车运动中独一无二。
“在代托纳，我们需要动力和速度来应对斜坡和直道，”Alessio Rovera解释说，在今年特别繁忙的296 GT3的第一轮比赛中，“而在内场，我们需要一辆灵活的车。与488 GT3 Evo 2020相比，296 GT3车型更小，这可能使我们在这段时期受益。这条赛道的特殊的地方在于其高架路段，因为存在一些影响汽车效率的因素。若要形容我们是否能够能成功过这一测试，或者获得优异结果，现在还为时过早。不过要达到今日的成就已是漫长而艰辛的，我们花了将近一年的时间积累公里数，以测试汽车的可靠性、空气动力学效率和动力性。我们对于这项工作感到自豪，并希望团队的努力能获得完美的结果。”
太阳的余晖落在代托纳国际赛道上，296 GT3 在这个传奇赛道上首次亮相
James Calado 是车队上的16名车手之一，他将参加四个项目的比赛，与Serra、Rigon和Pier Guidi 轮流驾驶Risi Competizione 赛车。于是对与取得世界冠军的机会来说，法拉利离上一次2018年的胜利又近了一步，新款跃马赛车增加了争取胜利的机会。
“很高兴能在代托纳驾驶296 GT3参赛。这是一辆容易驾驶的赛车，即使你必须现实一点，因为随着周末的到来，我们即将目睹它的参赛性能。我们不知道这辆车相较于我们竞争对手的可靠性水平如何，也不知道它在比赛中会有什么表现，但我们知道它有非常好的潜力，因此将由我们车手来积极发挥它的最大性能。”
佛罗里达赛道在过去给法拉利曾经带来许多喜悦，包括1967年历史性的大游行终点，但在这一场合，这赛道对于众所瞩目的296 GT3代表十分特殊意义。