296 GT3 首次亮相

生活中有许多期望，而其中一些期望的具备特殊的意义。在菲奥拉诺赛道上首次启动发动机进行试车的281天后，法拉利已准备好首度发表296 GT3。这次首次亮相具有特殊意义，因代表了跃马制造商在耐力赛车世界的新时代的开始。

场景位于具标志性的代托纳国际赛车场。赛事则为传奇的代托纳24小时耐力赛。这是一个极端的挑战，因为在长达一整天的耐力赛中，一辆仅在几个月前问世的参赛汽车并不常见。不过，这当然不是让马拉内罗的工程师和车手们担忧的事情。

