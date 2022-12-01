这辆几乎夺冠的赛车是一款银色的Berlinetta，车身中央点缀纵向的法国三色旗。让人悲痛的是在仅仅两周后的另一场比赛中，奥雷勒的赛车失去控制，撞到一栋房子的角落里。GTO弯成两半，困住了可怜的法国车手，令其当场殒命。斯莱瑟将损坏的赛车带回马拉内罗进行了修理，并涂上红色涂装后出售了。

250 GTO史上仅有36辆，而购下同款第17辆跑车的保罗·哥伦布（Paolo Colombo）是一位热爱爬山的车手，他曾为其涂上特伦蒂纳车队的色彩参加比赛，然后将这辆赛车转手给了他的登山伙伴，来自南蒂罗尔州奥蒂塞伊（Urtijëi）的埃内斯托·普里诺斯（Ernesto Prinoth）。

一年后，埃内斯托屈服于法布里齐奥·维奥拉蒂（Fabrizio Violati）孜孜不倦的报价请求，将这辆GTO卖给了他，这位自罗马企业家家庭的年轻人对法拉利有着无限的热情。