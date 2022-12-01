亨利·奥雷勒（Henri Oreiller）对生命充满渴望，以至于要在一种激动人心却又危险的游戏中，通过不断提高肾上腺素的赌注，在极速中体验存在感。在法国，他被誉为“滑降狂人”，因为当时年仅23岁的他参赛1948年冬季奥运会，在圣莫里茨的斜坡上成为举世瞩目的新星，并成为法国首位奥运冠军。
亨利与极度痴迷赛车的乔·斯莱瑟（Jo Schlesser）合作参赛，后者是一位居住在马达加斯加的法国商人。他们驾驶着漂亮的法拉利250 GTO，车底盘号码为3851 GT，参加了1962年的6000公里环法汽车拉力赛，并获得亚军，这也正是斯莱瑟在此几天前收到马拉内罗交付的赛车。
Classiche 部门的技术人员煞费苦心地寻找 1960 年代的原始照片和文件，以确保汽车的每个细节都正确无误
这辆几乎夺冠的赛车是一款银色的Berlinetta，车身中央点缀纵向的法国三色旗。让人悲痛的是在仅仅两周后的另一场比赛中，奥雷勒的赛车失去控制，撞到一栋房子的角落里。GTO弯成两半，困住了可怜的法国车手，令其当场殒命。斯莱瑟将损坏的赛车带回马拉内罗进行了修理，并涂上红色涂装后出售了。
250 GTO史上仅有36辆，而购下同款第17辆跑车的保罗·哥伦布（Paolo Colombo）是一位热爱爬山的车手，他曾为其涂上特伦蒂纳车队的色彩参加比赛，然后将这辆赛车转手给了他的登山伙伴，来自南蒂罗尔州奥蒂塞伊（Urtijëi）的埃内斯托·普里诺斯（Ernesto Prinoth）。
一年后，埃内斯托屈服于法布里齐奥·维奥拉蒂（Fabrizio Violati）孜孜不倦的报价请求，将这辆GTO卖给了他，这位自罗马企业家家庭的年轻人对法拉利有着无限的热情。
这辆车经历了漫长而迷人的生命，从一位法拉利爱好者传给另一位，经历了比赛、撞车、修理和珍藏
维奥拉蒂并没有把买车的消息告知父母，并把跑车放置在离家很远的车库里，只在晚上开车。这位罗马车迷和车手保留了这辆250 GTO多年，并始终使用原始车牌MO 80586。维奥拉蒂去世后，他的“Maranello Rosso（马拉内罗红色）”系列被拆分，GTO被拍卖。它在2014年被其现任车主，也就是驻伦敦的巴西企业家卡洛斯·蒙特维德（Carlos Monteverde）收购。2018年，蒙特维德委托法拉利经典车部门对其进行精确修复。
收藏家要求马拉内罗的专家将其恢复到多年前交付给乔·斯莱瑟的状态：浅灰色金属车身，后部双排气管，重新制作车头。对于最后一个细节，技术人员不得不参考当时的文档，包括照片。因为它们都是手工制造的，所以每辆GTO都略有不同：部分原因是由于客户的要求，但主要是因为需要使用面板打浆机，将铝板锤打在木制模板上成型来生产车身。对于这辆3851 GT而言，大灯没有使用安装到其他GTO上的Marchals，而是采用了赞助亨利·奥雷勒的法国品牌Cibié车灯。
250 GTO 的发动机进行了全面检修，重现昔日的辉煌，比赛规格的 3 升 V12 现在发出呼啸声，就像第一天从马拉内罗出产一样
额外的远光灯为矩形设计，但边缘更坚固（Marchals灯“消失”在车身中），打造出一点顶部遮阳板的效果。考虑到这款标志性车型在法拉利GT中算是简朴风格的基本特征，座椅保留了原来的蓝布。在机械层面，只需对经典竞赛规格的3升V12发动机（维奥拉蒂在此前曾添加了额外的动力）进行彻底的检修，而底盘、悬架、车轴、变速箱和制动系统也得到了同样的处理。
这一辉煌的成果代表着历史的光荣回归，并致敬这款赛车的震撼首秀，或许这辆车对于早期的车手来说不算幸运，但在过去长达45年的时间里，已被人们热烈期待释放其力量的激情所救赎。让我们一起期待一个依然璀璨但尚未书写的辉煌未来。