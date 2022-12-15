法拉利2022年鉴网络故事

法拉利于2022年成立75周年，为非常特殊的一年，于是今年底推出的年鉴也别出心裁。自恩佐于1949年出版了第一本年鉴，以庆祝法拉利于该赛季生产的赛车及汽车以来，2022年将首次出版四种年鉴版本。
75周年纪念年鉴发行时，封面不只一种，而是四种可供选择，无疑会受到收藏家喜爱。每个封面分别呈现了各种不同的跃马精神。例如，其中一个封面展示了法拉利最新的GT和首款四门量产车型Purosangue，在年鉴中，该车型在挪威风光明媚的道路上展出。
在 2022 年年鉴中欣赏法拉利 75 周年的高光时刻
第二张封面图片则是 F1-75赛车，法拉利的2022年一级方程式赛车手查尔斯·勒克莱尔在制造商和车手锦标赛中均获得第二名，以真正的高点结束了本赛季。
第三种年鉴封面主角为最新499P，精心诠释一场赛车革命，法拉利的勒芒超级跑车将在2023 年国际汽联世界耐力锦标赛上 首次亮相。
第四种也是最后一个封面，则展示了全新法拉利2023春夏系列，这是米兰时装周上推出的极致时尚系列。
自然，所有四个封面主题均在2022年鉴中获得充分介绍。法拉利董事长约翰·埃尔坎（John Elkann）并在这次周年纪念为法拉利75年故事的重要里程碑作序。
为了与时俱进，年鉴中对新款296 GT3赛车进行了深度描述，并分享488 GTE在国际汽联WEC中的成功 。 展望未来方面，特别介绍了法拉利世界中的许多明星级人物，从法拉利车手学院的年轻赛车手到电子竞技锦标赛的竞争者，以及参加全球MBA和Scuola dei Mestieri的员工。
2022年是活动特别精彩丰富的一年，从各种车队，包括：首届完全由 Monza SP1/SP2 组成的 Icona 车队，一直到见证挑战赛和 Attività Sportive GT 赛季高潮的大型派对：于伊莫拉赛道举办的Finali Mondiali。此外，296 GTS在意大利著名的弗留利-威尼斯朱利亚大区的道路上行驶；并讲述了许多其他故事。确实，这是一本令人难忘的年鉴。