法拉利2022年鉴网络故事

第二张封面图片则是 F1-75赛车，法拉利的2022年一级方程式赛车手查尔斯·勒克莱尔在制造商和车手锦标赛中均获得第二名，以真正的高点结束了本赛季。

第三种年鉴封面主角为最新499P，精心诠释一场赛车革命，法拉利的勒芒超级跑车将在2023 年国际汽联世界耐力锦标赛上 首次亮相。

第四种也是最后一个封面，则展示了全新法拉利2023春夏系列，这是米兰时装周上推出的极致时尚系列。



自然，所有四个封面主题均在2022年鉴中获得充分介绍。法拉利董事长约翰·埃尔坎（John Elkann）并在这次周年纪念为法拉利75年故事的重要里程碑作序。