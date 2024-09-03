令人难以置信的是，F430 作为该车型的典范，至今已有 20 年的历史。时间的流逝进一步巩固了它作为“伟大”法拉利跑车之一的地位，而不仅仅是其前身 360 Modena 的进化版。Pininfarina 对该车型进行了简洁的重新设计，使其外观更具目的性，体量更饱满，曲线更具弧度，图形更清晰。但实际上，这是一个技术创新的故事，源于法拉利在一级方程式赛车历史上的霸主地位，以及轰动一时的技术转让。

法拉利认为，与 360 相比，F430 有 70% 是新的，但这匹特别的“跃马”远远大于其各个部分的总和。只有车门和车顶被保留了下来，底盘、发动机和变速箱都是全新的。除此以外，一些重要的软件技术也在不断涌现，这一潜在趋势很快就会加速发展。