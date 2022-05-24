这里需要注意到是，这一乐高套装不是压铸模型。他们的意图绝不是生产缩小比例的法拉利Daytona SP3精确复制品。相反，乐高团队的目标是使用LEGO Technic技术元素打造一辆可以运作的汽车，让玩家有身临其境的真实体验。通过构建，玩家将开始了解变速箱的工作原理，悬架如何连接，活塞如何转动，方向盘如何运转。





LEGO Technic高级设计师Uwe Wabra负责汽车的开发、设计和功能，整个过程在新冠疫情期间通过与马拉内罗的视频通话开始，并以他在现实生活中，坐上真正的法拉利Daytona SP3成品车结束。