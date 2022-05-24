Lego Technic Ferrari Daytona SP3是法拉利/乐高合作的最新篇章，双方的合作最早可以追溯到1998年。有趣的是，尽管玩具系列涵盖了从乐高得宝玩具到错综复杂的LEGO Racers系列（包括1:10的法拉利 599和Enzo车模）的所有内容，但直到去年，即2021年，第一辆在包装盒上贴有LEGO Technic徽标的法拉利套装才真正面世，这款车模就是法拉利488 GTE AF Corse #51。
观看乐高组装法拉利 Daytona SP3 的过程视频
LEGO Technic团队非常期待能够以另一款跃马车型复制法拉利488 GTE的成功，但是这却带来了前所未有的设计挑战：因为真正的跑车仍处于开发阶段，这意味着没有真正的车型可以作为创建模型的基础。那结果呢？两个团队之间展开了实时合作与伙伴关系，以确保最终结果尽可能接近真正车型。
法拉利设计主管，弗拉维奥·曼佐尼 (Flavio Manzoni) 探索乐高创建模型的部件
这里需要注意到是，这一乐高套装不是压铸模型。他们的意图绝不是生产缩小比例的法拉利Daytona SP3精确复制品。相反，乐高团队的目标是使用LEGO Technic技术元素打造一辆可以运作的汽车，让玩家有身临其境的真实体验。通过构建，玩家将开始了解变速箱的工作原理，悬架如何连接，活塞如何转动，方向盘如何运转。
LEGO Technic高级设计师Uwe Wabra负责汽车的开发、设计和功能，整个过程在新冠疫情期间通过与马拉内罗的视频通话开始，并以他在现实生活中，坐上真正的法拉利Daytona SP3成品车结束。
完美的合作伙伴关系：乐高机械组设计师 Uwe Wabra 和 Aurélien Rouffiange 与法拉利设计团队进行视频通话，Uwe 回到他的工作室
Uwe对乐高模型或法拉利都不陌生，他在乐高集团工作了25年，在此过程中开发了738件的法拉利F1、1360件的Enzo Ferrari和1327件的法拉利599 GTB Fiorano车模。
作为合作伙伴关系的一部分，他可以与设计中心内部和外部的设计师，以及设计师总监弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）进行直接交流。还参观了马拉内罗总部，让Uwe沉浸在法拉利的世界内，并将自己的经验转化到汽车制造中。
真正的 V12 法拉利 Daytona SP3 加入了它的乐高技术的挑战
这些学习经验偶尔会带来需要克服的挑战。例如，LEGO Technic团队从未制造过带有蝴蝶门的汽车，但车模成品不仅具有完全可操作的车门，而且还一个可将其激活的隐藏按钮。换句话说，就和真车一样，是具有使用功能性的车型。它不仅具有精妙的形状，是一件漂亮的展示品，而且还是对真实汽车工程的视觉演示。
该模型需要进行数小时沉浸式的构建，对于法拉利和乐高技术团队来说，拆箱与构建同样重要，因为两者都非常有趣。因此，包装的设计线索向真正的法拉利Daytona SP3致敬。除了完成模型所需的相关搭建步骤外，该车还配备了两本咖啡桌书，文中包含了独家采访和幕后摄影，提供真正从头到尾的沉浸式体验。