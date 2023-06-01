这辆812 Competizione跑车来自Scuderia系列,采用光亮的黄色外观,车身两侧各有一条红蓝相间的竞赛车队标志,贯穿车身长度。
这种精神今天通过法拉利的 Tailor Made 得以延续，该个性化项目允许有限数量的买家在马拉内罗，上海和纽约三个地点的专家团队的协助下打造出一辆属于自己风格的独特法拉利。然而，如今法拉利提供几乎无限的的选择，设计团队并且充分融入了品牌的价值观 - 激情，创新和优雅 - 作为关键参考点。
量身定制计划在第一设计阶段提供三个系列作为起点：分别是 Classica，Inedita，和 Scuderia。法拉利客户可以从这三个主题汲取灵感，使用无与伦比的材料，拥有最大的选择自由度开始制作他们心目中的完美汽车。
这个Tailor Made定制款式的812 GTS Blu Genziana来自Inedita系列，具有奶油色的车身贴纹。
Classica 系列沿用了过去经典马拉内罗豪华旅行车的一些造型和特色，并融入了当代元素。这意味着：例如，可将羊绒和复古皮革等奢华材料与最新的生产技术相结合。
另一方面，Inedita 系列更着眼于未来，具有实验性的色彩，并使用高科技材料和牛仔布等面料。该系列独特而原创的特色，特别适合想要借由特殊个性化选择凸显自我的客户。
最后，Scuderia 系列灵感源自法拉利丰富的赛车历史，通过使用橡胶皮革、凯夫拉尔和超细纤维等材料以及碳纤维装饰，呈现了马拉内罗的赛车DNA。
在过去的十二个月里，法拉利的三个定制系列都打造出引人注目的成功作品，让全球的粉丝惊叹不已。
来自Classica系列的这辆白色SF90 Spider的灵感来源于20世纪80年代的308 GTBi。
例如，来自Classica的812 GTS 采用华丽的 Blu Notte 外观和高雅的Testa di Moro 小牛皮材质内饰； 另一作品为一辆 SF90 Spider，采用白色调，灵感来自1980年的标志性 308 GTBi。Tailor Made团队和客户汽车外观选用 Bianco King 白色车漆，搭配黑色 Alcantara 和深蓝色皮革内饰，形成了强烈醒目的对比。
还有一辆 Roma 双门轿跑车，采用红白两色的配色方案可追溯到 1960 年代的 250 LM。内部风格也动感十足，功能齐全，搭配历史悠久的牛仔布 Aunde 面料。
Inedita 系列最近更是从 Tailor Made 项目中创造出一些同样令人惊叹的汽车。其中包括一辆哑光橙色搭配 Canna di Fucile 炮铜灰的 SF90 Stradale，内部选用木炭色调超绒面革座椅和 Superfabric 地板垫 ；一辆绝美的 812 GTS，车体为 Blu Genziana 龙胆蓝三涂层车漆，搭配奶油色涂装条纹；以及一辆具有非常独特外观的SF90 Spider。这辆车使用 Nero Daytona 黑色调为基底，但在车尾部份戏剧性地变调为 Rosso Magma 岩浆红，创造出一辆别致的双色法拉利。车内则采用对比鲜明的亮面碳纤维和黑色 Alcantara 内饰。
这款Inedita系列的Tailor Made定制SF90 Spider,车身颜色从前部的Nero Daytona逐渐变为后部的Rosso Magma。
最后，Tailor Made 于 Scuderia 系列创造出一辆 812 Competizione 和两辆 SF90 Stradalees，这肯定会成为众所瞩目的焦点。第一辆 SF90 涂有带有黄色细节的亮面 Giallo Modena，车内部也应用同一系列设计；而第二辆是带有红色细节的哑光黑色调汽车，特色着重于前保险杠和门槛下部分。在车内，采 Goldrake 设计的座椅搭配红色的Aunde Jeans 牛仔布面料。
与此同时，812 Competizione 利用速度、动力和赛车传统，采用亮黄色外观，红色和蓝色涂装条纹和蓝色牛仔座椅，周围装饰有黑色Alcantara 面料。
无论定制法拉利属于哪个系列，结果总是令人惊叹：具备雅俗共赏鲜明个性的独特艺术杰作。