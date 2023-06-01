Classica 系列沿用了过去经典马拉内罗豪华旅行车的一些造型和特色，并融入了当代元素。这意味着：例如，可将羊绒和复古皮革等奢华材料与最新的生产技术相结合。

另一方面，Inedita 系列更着眼于未来，具有实验性的色彩，并使用高科技材料和牛仔布等面料。该系列独特而原创的特色，特别适合想要借由特殊个性化选择凸显自我的客户。



最后，Scuderia 系列灵感源自法拉利丰富的赛车历史，通过使用橡胶皮革、凯夫拉尔和超细纤维等材料以及碳纤维装饰，呈现了马拉内罗的赛车DNA。

在过去的十二个月里，法拉利的三个定制系列都打造出引人注目的成功作品，让全球的粉丝惊叹不已。

