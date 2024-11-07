也许采用定制化项目客户面临的最大挑战，就是如何透过丰富多彩的选项，开始设计出自己想象中的完美法拉利。当颜色、材料和个性化的选择几乎没有限制时，车主应该如何选择最理想的配置呢？

当时费尔南多做出了一个明智的决定：他集合了家人的意见，一起决定以银色作为车身的主色调，但不是一般的银色。在 Tailor Made 计划的协助下，他选择了非常特殊的银色，一种具有明显云母效果的多层涂料。“这是一个令人惊叹的效果，”他说。“它在智利的阳光下闪闪发光，展现出一种全新的颜色。”

Tailor Made 的不对称涂个性化装增强了戏剧感。费尔南多说：“虽然我避免车身主色调使用红色，但我认为红色用于其他部位如：细部涂装、制动钳和轮胎壁，可以充分显示 812 Competizione 的赛道风格。”



