对于 34 岁的费尔南多·索利斯 (Fernando Solís) 来说，他在智利圣地亚哥的家族工业企业工作，法拉利一直是他生活中的重要部分。“由于我父亲是一名赛车手，所以我时时关注汽车和赛车运动。我仍记得小时候全家一起观看一级方程式赛车比赛。当时处于职业生涯的巅峰时期的迈克尔·舒马赫为法拉利车队效力。所以对我来说法拉利一直是一个梦想。”
红色的 Rosso Corsa 458 Italia 是费尔南多的第一辆法拉利 ，同时也是他至今拥有过的唯一一辆红色法拉利。“我意识到法拉利不一定非得是红色的，从那时开始我购买其他更多不同颜色的法拉利，包括 Giallo Modena 黄色 488 Pista，和 Nero DS 黑色 812 GTS。
“于是我有种搜集一系列具备不同颜色和独特风格法拉利汽车的想法。当我参观法拉利工厂时，发现 Tailor Made定制部门提供的颜色比常规选择更加多样化 - 于是关键时刻到来了。我当时立即决定打造一辆 Tailor Made 量身定制的汽车。”
也许采用定制化项目客户面临的最大挑战，就是如何透过丰富多彩的选项，开始设计出自己想象中的完美法拉利。当颜色、材料和个性化的选择几乎没有限制时，车主应该如何选择最理想的配置呢？
当时费尔南多做出了一个明智的决定：他集合了家人的意见，一起决定以银色作为车身的主色调，但不是一般的银色。在 Tailor Made 计划的协助下，他选择了非常特殊的银色，一种具有明显云母效果的多层涂料。“这是一个令人惊叹的效果，”他说。“它在智利的阳光下闪闪发光，展现出一种全新的颜色。”
Tailor Made 的不对称涂个性化装增强了戏剧感。费尔南多说：“虽然我避免车身主色调使用红色，但我认为红色用于其他部位如：细部涂装、制动钳和轮胎壁，可以充分显示 812 Competizione 的赛道风格。”
他选择的红色细节在阳光下显得非常醒目。与一条细长的、平行的金属蓝色条纹连接。这是费尔南多选择的 Tailor Made 蓝色碳纤维外部套件的完美补充，包括：引擎盖上的回旋镖线条、前进气口、侧裙和后扩散器。打开引擎盖，另一项精彩的设计呈现在你眼前：整个发动机舱由蓝色碳纤维部件构成。
费尔南多对于与Tailor Made部门合作的经历赞不绝口。“这支团队太棒了。他们是真正的专家，不仅认真倾听您的需求，还能提出建议并启发你以前可能未曾考虑过的想法。当在屏幕上看到我的配置时，就知道那正是我想要的。”
正如费尔南多所述，他的定制项目外观富有表现力但不极端，而且内饰并具有完全不同的感觉。“当你坐上车时，我希望你感觉自己进入了一个全新的环境，而且是种焕然一新的体验。”
首先令人深刻印象的是驾驶员和乘客座位之间的对比：前者采用红色 Rosso FX Alcantara® 材质，后者则采用了黑色 Black Alcantara®。这种对比用色也出现在车门拉手的设计上——红色代表驾驶员，黑色则代表乘客——而红色的使用也延续到换档拨片上。
“我喜欢开车去圣地亚哥的山上，”费尔南多表示。“你可以从驾驶蜿蜒的山路时，感受这辆车的赛道使用特色； 稳定而平顺。希望有朝一日我能将它开上赛道，毕竟那是这车款适合的环境。”
费尔南多的 812 Competizione 本身就非常漂亮，在经过马拉内罗的 Tailor Made 个性化定制部门的协助之下更是美不胜收。他总结道：“不仅使汽车独一无二，更能赋予特殊的意义。拥有一辆特别版法拉利，加上法拉利 Tailor Made 量身定制项目代表你已达到巅峰。这样的境界肯定是无价的。我将来还要在法拉利 Tailor Made 部门定制另一辆车。”