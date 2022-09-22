在经历了一场震撼的音乐活动之后，您可能会赞叹表演者“掀翻了屋顶（乐声喧闹响亮）”。确实，得益于全新法拉利296 GTS的可伸缩硬顶，这可谓是实至名归。
法拉利296 GTB和296 GTS的核心是极致的“驾驶乐趣”，声浪无疑是舞台的中心。从按下启动按钮的那一刻到体验最高发动机转速的狂喜，您将体会到听觉愉悦的新维度。
法拉利 NVH 和声音项目的专家精心设计了 V6 混合动力发动机的发动时间，以产生优美的“节奏”
当然，每一场精彩表演的背后都是卓越的表演者。正如交响乐队不同部门共同创作他们的杰作一样，法拉利“音乐”的创作背后是一支才华横溢的团队。
296 GTB和GTS的“指挥”是项目负责人米尔科·斯塔蒂尼（Mirko Statini），他解释说，是整个团队共同努力打造极致体验的成果：“车辆的性能是四年辛勤工作、 精巧分析、 模拟比较和数据测试的结晶； 是一种即使假设被否定，也能实现目标的信念。”
负责NVH和声音项目的安东尼·巴勒莫（Antonio Palermo）解释道：“一切始于发动机的构架。我们称我们的V6为‘Piccolo V12'或‘小V12'。当‘V’角为90度时，燃烧听起来像是‘双击’声 —— boom-boom, boom-boom, boom-boom。我们的V6和V12发动机表现更像一个节拍器，——pum-pum-pum-pum-pum-pum，所以它们具有相同的节奏，并且V6就像V12的一半在运作。”
考虑到 296 GTS 的车顶缩回以及车内周围的气流，法拉利团队不得不考虑发动机声音与 296GTB 有何不同
那声音如何传送到座舱呢？这就是法拉利获得专利的热管谐振器系统的成就。巴勒莫说道：“自然吸气发动机具有非常独特的声音，我们希望在V6双涡轮增压中保持V12的高音调。我们通过创建一个全新版本的热管系统来实现这一需求，该系统从尽可能靠近燃烧室的位置收取声音，并将其传输到座舱内。就像听诊器，让您体验发动机跳动的心脏。”
高级车辆开发工程师安德里亚·盖尔菲（Andrea Ghelfi）补充道：“内饰的设计必须考虑到声浪。例如，为了避免声音都集中在一个地方，我们使用了薄膜、扩散器和其他技术将声音传播到整个座舱。”
巴勒莫继续说：“你可以将排气管的声音比作小号的声音。相比之下，进气管道的音调更刺耳，在体积和音质方面都更直接受到节气门的线性影响。聆听所有这些乐器非常重要——在它们之间取得理想的平衡就是关键。”
296 GTS 发出的惊人声音旨在模仿 V12 发动机的高音调，因此 V6 混合动力车被昵称为“短笛 V12”
可折叠式硬顶带来的另一个挑战是在放下车顶时，车内与外部排气管直接连通，尽管设计团队努力保持不变的纯净音质，依然能感受更多来自外部的声音。
在车顶打开时保持良好的声浪音质体验也具有挑战性。通过大量的计算机模拟，以及与空气动力学部门的持续沟通，巧妙地消除了低频抖振和“白噪声”漩涡。
盖尔菲说：“物理只能做到这样。这就是我们的感觉和理解发挥作用的地方。我们与以拉斐尔·德·西蒙尼（Raffaele de Simone）领导的试驾部门同事紧密合作。他可能会来找我们说：‘伙计们，你们在沙拉上放了太多油’。所以，我们或许会通过在毫米级甚至亚毫米级校准来调整进气声音，对细微差别进行无休止的讨论，来微调正确的平衡。”
这是一项细致的工作，是NVH & Sound、车辆开发和动力总成团队专心一致和坚韧不拔的精神为每一辆跃马灌注的灵魂。巴勒莫总结道：“由试车手克里斯蒂亚诺（Cristiano）和安德里亚（Andrea），以及来自NVH的我们打造出的作品就像一场交响音乐会，一语双关！这就是我们团队的力量。”