当然，每一场精彩表演的背后都是卓越的表演者。正如交响乐队不同部门共同创作他们的杰作一样，法拉利“音乐”的创作背后是一支才华横溢的团队。

296 GTB和GTS的“指挥”是项目负责人米尔科·斯塔蒂尼（Mirko Statini），他解释说，是整个团队共同努力打造极致体验的成果：“车辆的性能是四年辛勤工作、 精巧分析、 模拟比较和数据测试的结晶； 是一种即使假设被否定，也能实现目标的信念。”

负责NVH和声音项目的安东尼·巴勒莫（Antonio Palermo）解释道：“一切始于发动机的构架。我们称我们的V6为‘Piccolo V12'或‘小V12'。当‘V’角为90度时，燃烧听起来像是‘双击’声 —— boom-boom, boom-boom, boom-boom。我们的V6和V12发动机表现更像一个节拍器，——pum-pum-pum-pum-pum-pum，所以它们具有相同的节奏，并且V6就像V12的一半在运作。”