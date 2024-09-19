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超级跑车的超级轮胎

为了确保 GTO、F40、F50 和 Enzo 等经典超级跑车的车主能够继续放心地驾驶他们最好的赛车，法拉利和倍耐力联手采用新的结构技术和配方，推出了原版轮胎的升级版
撰文: Joanne Marshall / 视频: Kevin Dawson

倍耐力公司 1994 年有一句著名的广告词：“动力控制，收发自如”。这句广告词完美地概括了为高性能汽车配备高性能轮胎的必要性。当我们谈论法拉利公司的旗舰超级跑车时，这一要求就显得更为重要：在当时，法拉利跑车体现了最大程度的技术进步和一流的底盘动态性能。因此，法拉利和倍耐力携手合作，为该品牌四款最具传奇色彩的超级跑车打造替换轮胎： GTO, F40F50 和 Enzo.

上图：F40、F50、Enzo以及GTO的轮胎开发测试是在法拉利的Fiorano赛道进行的

全球售后服务和法拉利经典车部门主管 Andrea Modena 解释说：“在法拉利，我们每天都要处理对备件和原装部件的需求。轮胎作为汽车安全性能的一个方面，其重要性往往被忽视，但是，尤其是对限量版汽车而言，要找到准确的规格和正确的扁平比并不容易。一些更现代化的轮胎已经在售后市场上市，但我们决定更进一步，请我们的传统供应商倍耐力开发两种新轮胎。同时，我们还请他们测试了售后市场上现有的两款轮胎，以确保其性能达到我们的严格标准。”

GTO 是法拉利第一款超级跑车，它是首批采用超低断面轮胎的汽车之一，而这种轮胎与汽车的加速、制动和路面抓地力相匹配：前轮采用 225/50 R16 轮胎，后轮为 255/50 或 265/50 R16 轮胎。倍耐力为 GTO 准备的新轮胎是 P7 Cinturato。它最初是为 1974 年世界拉力锦标赛设计，之后于 1976 年用于量产跑车。这是第一款旨在提高操控性的现代低断面轮胎。倍耐力为 GTO 开发了新款 P7，采用更宽的后轮胎尺寸 (265/50 R16)，时尚的外观和胎面设计，并与现代材料和制造技术相结合。


上图：法拉利的首席测试车手拉斐尔·德·西蒙（Raffaele de Simone）预备驾驶F40

1987 款 F40 采用倍耐力 Collezione 系列的新版本 P Zero 轮胎。这款轮胎已在售后市场上市。倍耐力现在推出了一个更新的版本，其原尺寸为 245/40 R17 (前轮) 和 335/35 R17 (后轮)，经过改装后，现在轮胎壁上带有原来的字样。同样，倍耐力为 1995 款 F50 开发了 Collezione 系列的新款 P Zero Corsa System 轮胎，前轮规格为 245/35 R18，后轮规格为 335/30 R18。

P Zero Corsa System 轮胎还被选为 2002 Enzo Ferrari 专门开发项目的基础轮胎。新款轮胎在尺寸和扁平比方面与原款保持一致，但采用了最先进的材料、配方和技术，可提供现代水平的抓地力、性能和安全性。用于 Enzo Ferrari 项目的是 245/35 R19 (前轮) 和 345/35 R19 (后轮) 原装轮胎，这两种轮胎具有不同方向和非对称的胎面花纹，旨在防止打滑。


从左至右：为Enzo安装新轮胎；新轮胎静置；一辆F50准备开始圈数测试；拉斐尔·德·西蒙（右）与工程师加布里埃尔·普里托尼和测试车手法布里齐奥·托斯基分享他的驾驶感受

倍耐力使用了一位著名法拉利收藏家慷慨借出的汽车，与法拉利工程师和首席试车手拉斐尔-德-西蒙尼 (Raffaele de Simone) 一起在费奥拉诺赛道对新轮胎进行了专门的开发测试。de Simone 解释说：“测试的目标是确保每个轮胎在路面抓地力和感受方面都能保持原款轮胎的性能。”“利用现代配方、胎壁刚度和结构技术，很容易制造出在干地瞬时操控中提供卓越抓地力的轮胎，但却无法提供按照最初设计方式驾驶这些赛车所需的平衡和渐进操控特性。”

上图：倍耐力为GTO开发了新款P7 Cinturato轮胎，后轮尺寸更宽，外观和胎面设计具有复古风格，同时结合了现代材料和制造技术

定期路试总是突显出这些汽车的涡轮迟滞现象严重，随之而来的是过度的动力转向。事实上，GTO 和 F40 在极限状态下都比人们想象的更容易控制，而且加速也相当渐进。这正是法拉利公司所追求的轮胎特性，轮胎必须有能力处理这种动力输出。令人兴奋的操控性，却不令人恐惧。

随着这些超级跑车的替换轮胎获得正式批准，法拉利再次证明了其承诺，即确保老款限量版车型的车主能够继续放心地享受他们的爱车。

封面图片：从左到右，Enzo（2002年）、F50（1995年）和F40（1987年）在Fiorano赛道上，配备了新开发的倍耐力轮胎

本文摘自《官方法拉利杂志》第64期
19 settembre, 2024