全球售后服务和法拉利经典车部门主管 Andrea Modena 解释说：“在法拉利，我们每天都要处理对备件和原装部件的需求。轮胎作为汽车安全性能的一个方面，其重要性往往被忽视，但是，尤其是对限量版汽车而言，要找到准确的规格和正确的扁平比并不容易。一些更现代化的轮胎已经在售后市场上市，但我们决定更进一步，请我们的传统供应商倍耐力开发两种新轮胎。同时，我们还请他们测试了售后市场上现有的两款轮胎，以确保其性能达到我们的严格标准。”

GTO 是法拉利第一款超级跑车，它是首批采用超低断面轮胎的汽车之一，而这种轮胎与汽车的加速、制动和路面抓地力相匹配：前轮采用 225/50 R16 轮胎，后轮为 255/50 或 265/50 R16 轮胎。倍耐力为 GTO 准备的新轮胎是 P7 Cinturato。它最初是为 1974 年世界拉力锦标赛设计，之后于 1976 年用于量产跑车。这是第一款旨在提高操控性的现代低断面轮胎。倍耐力为 GTO 开发了新款 P7，采用更宽的后轮胎尺寸 (265/50 R16)，时尚的外观和胎面设计，并与现代材料和制造技术相结合。





