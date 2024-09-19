全球售后服务和法拉利经典车部门主管 Andrea Modena 解释说：“在法拉利，我们每天都要处理对备件和原装部件的需求。轮胎作为汽车安全性能的一个方面，其重要性往往被忽视，但是，尤其是对限量版汽车而言，要找到准确的规格和正确的扁平比并不容易。一些更现代化的轮胎已经在售后市场上市，但我们决定更进一步，请我们的传统供应商倍耐力开发两种新轮胎。同时，我们还请他们测试了售后市场上现有的两款轮胎，以确保其性能达到我们的严格标准。”
GTO 是法拉利第一款超级跑车，它是首批采用超低断面轮胎的汽车之一，而这种轮胎与汽车的加速、制动和路面抓地力相匹配：前轮采用 225/50 R16 轮胎，后轮为 255/50 或 265/50 R16 轮胎。倍耐力为 GTO 准备的新轮胎是 P7 Cinturato。它最初是为 1974 年世界拉力锦标赛设计，之后于 1976 年用于量产跑车。这是第一款旨在提高操控性的现代低断面轮胎。倍耐力为 GTO 开发了新款 P7，采用更宽的后轮胎尺寸 (265/50 R16)，时尚的外观和胎面设计，并与现代材料和制造技术相结合。
F40
1987 款 F40 采用倍耐力 Collezione 系列的新版本 P Zero 轮胎。这款轮胎已在售后市场上市。倍耐力现在推出了一个更新的版本，其原尺寸为 245/40 R17 (前轮) 和 335/35 R17 (后轮)，经过改装后，现在轮胎壁上带有原来的字样。同样，倍耐力为 1995 款 F50 开发了 Collezione 系列的新款 P Zero Corsa System 轮胎，前轮规格为 245/35 R18，后轮规格为 335/30 R18。
P Zero Corsa System 轮胎还被选为 2002 Enzo Ferrari 专门开发项目的基础轮胎。新款轮胎在尺寸和扁平比方面与原款保持一致，但采用了最先进的材料、配方和技术，可提供现代水平的抓地力、性能和安全性。用于 Enzo Ferrari 项目的是 245/35 R19 (前轮) 和 345/35 R19 (后轮) 原装轮胎，这两种轮胎具有不同方向和非对称的胎面花纹，旨在防止打滑。
倍耐力使用了一位著名法拉利收藏家慷慨借出的汽车，与法拉利工程师和首席试车手拉斐尔-德-西蒙尼 (Raffaele de Simone) 一起在费奥拉诺赛道对新轮胎进行了专门的开发测试。de Simone 解释说：“测试的目标是确保每个轮胎在路面抓地力和感受方面都能保持原款轮胎的性能。”“利用现代配方、胎壁刚度和结构技术，很容易制造出在干地瞬时操控中提供卓越抓地力的轮胎，但却无法提供按照最初设计方式驾驶这些赛车所需的平衡和渐进操控特性。”
定期路试总是突显出这些汽车的涡轮迟滞现象严重，随之而来的是过度的动力转向。事实上，GTO 和 F40 在极限状态下都比人们想象的更容易控制，而且加速也相当渐进。这正是法拉利公司所追求的轮胎特性，轮胎必须有能力处理这种动力输出。令人兴奋的操控性，却不令人恐惧。
随着这些超级跑车的替换轮胎获得正式批准，法拉利再次证明了其承诺，即确保老款限量版车型的车主能够继续放心地享受他们的爱车。