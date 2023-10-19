披上星条旗的法拉利车队

在F1历史中，美国大奖赛发生过最多丰富多彩的赛事。115 年来，共在10 个不同的赛道上举办过比赛。
同样，在美国没有任何一家制造商能比法拉利更加成功。10 月 22 日，F1 车队将前往德克萨斯州奥斯汀的美洲赛道参加美国大奖赛，法拉利车手卡洛斯-塞恩斯（Carlos Sainz）和查尔斯-勒克莱尔（Charles Leclerc）希望能将胜利累计次数增加到 11 次。
法拉利最令人难忘的一些胜利都是在美国大奖赛取得的。尼基-劳达（Niki Lauda）在 1975 年于纽约郊区沃特金斯格伦举行的美国大奖赛（Watkins Glen）上一举夺魁，为法拉利车队赢得了首个世界冠军。他从开赛到结束一直保持领先，这是他在该赛季的第五场胜利，也是法拉利在美国大奖赛上的首场胜利。
法拉利车队第二次在美国夺冠是在 1978 年，当时阿根廷车手卡洛斯-鲁特曼（Carlos Reutemann）独占鳌头，他的新进车手队友吉尔斯-维伦纽夫（Gilles Villeneuve）在比赛的大部分时间里都屈居亚军。维伦纽夫是最受恩佐-法拉利喜爱的车手之一。第二年，维伦纽夫在美国的胜利是他最出色的表现之一。该赛是 1979 年冠军赛的最后一轮，比赛再次在沃特金斯格伦举行。在周五路面非常潮湿的排位赛中，这位个子不高的加拿大车手--也是公认的雨中赛车高手--比排名第二的车手谢克特快了惊人的 9 秒。在这场部分时间在雨中进行的比赛中，维伦纽夫以将近 49 秒的优势夺冠。
谢克特赢得了 1979 年的冠军，维伦纽夫获得亚军。于是法拉利赢得了车队冠军。这是法拉利 Flat-12 发动机和 312T 赛车赢得的最后一次冠军，也是 70 年代后半期 F1 赛车中最具统治力的赛车车型。
然而，法拉利在美国最成功的 F1 时期为新千年的头十年。1991 年的比赛结束后，由于上座率不高（美国人似乎对国内的 Indycar 赛车较感兴趣），于是美国大奖赛从 F1 赛历上消失了。
2000 年，美国国内最著名的赛事印第安纳波利斯500英里大奖赛（Indianapolis 500）主办单位又重新恢复了美国大奖赛。GP 赛道使用内场公路赛道，和一英里长的著名椭圆形赛道。于是成了美国大奖赛从 2000 年到 2007 年的举办场地。法拉利赢得了其中的六场比赛（除 2001 年和 2007 年外的每一年），并且五次同时获得冠亚军。
第一届美国 GP 于 1908 年举行。比法拉利的诞生年份早了近 40 年。然而，在佐治亚州萨凡纳 40 公里（25 英里）的公路赛道上，一辆意大利菲亚特赛车却赢得了比赛。
卡洛斯·劳特曼驾驶法拉利312 T3 赢得1978年纽约沃特金斯格伦大奖赛的胜利。
1914-1916 年间，比赛在圣莫尼卡（洛杉矶大都会北部）举行：起终点线位于太平洋沿岸上。1958 年，美国大奖赛在加利福尼亚州的里弗赛德（Riverside）举办（针对跑车，而非 F1 赛车）。两位驾驶法拉利的美国车手均表现出色。1959 年，丹-格尼（Dan Gurney）和菲尔-希尔（Phil Hill）都曾为法拉利车队效力于 F1赛事。希尔后来为法拉利车队赢得了 1961 年的世界冠军。
美国大奖赛于 1959 年加入 F1 世界锦标赛，并举办了最后一轮比赛。 1961 年，比赛移师华特金斯格伦（Watkins Glen），并在此后的 20 年中一直在该赛道举行。
除了官方举办的美国大奖赛外，1976 年至 1983 年期间还在加利福尼亚州长滩举办了美国西部大奖赛（US GP West）。在该次车赛中，法拉利也是最成功的车队：共三次获奖。
因此，这此在德克萨斯州奥斯汀（自 2012 年起主办美国大奖赛），法拉利车队有很多正面的预期。前景十分看好。去年，塞恩斯从杆位发车，而勒克莱尔获得第三名。