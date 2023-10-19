披上星条旗的法拉利车队

法拉利最令人难忘的一些胜利都是在美国大奖赛取得的。尼基-劳达（Niki Lauda）在 1975 年于纽约郊区沃特金斯格伦举行的美国大奖赛（Watkins Glen）上一举夺魁，为法拉利车队赢得了首个世界冠军。他从开赛到结束一直保持领先，这是他在该赛季的第五场胜利，也是法拉利在美国大奖赛上的首场胜利。

法拉利车队第二次在美国夺冠是在 1978 年，当时阿根廷车手卡洛斯-鲁特曼（Carlos Reutemann）独占鳌头，他的新进车手队友吉尔斯-维伦纽夫（Gilles Villeneuve）在比赛的大部分时间里都屈居亚军。维伦纽夫是最受恩佐-法拉利喜爱的车手之一。第二年，维伦纽夫在美国的胜利是他最出色的表现之一。该赛是 1979 年冠军赛的最后一轮，比赛再次在沃特金斯格伦举行。在周五路面非常潮湿的排位赛中，这位个子不高的加拿大车手--也是公认的雨中赛车高手--比排名第二的车手谢克特快了惊人的 9 秒。在这场部分时间在雨中进行的比赛中，维伦纽夫以将近 49 秒的优势夺冠。



谢克特赢得了 1979 年的冠军，维伦纽夫获得亚军。于是法拉利赢得了车队冠军。这是法拉利 Flat-12 发动机和 312T 赛车赢得的最后一次冠军，也是 70 年代后半期 F1 赛车中最具统治力的赛车车型。

