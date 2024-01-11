撰文: Kevin Buckley / 摄影: Giuliano Koren



马可（Marco Peruzzi）称其为 “我的转折点”。那时是 2012 年。他的事业蒸蒸日上，认为自己到了一个实现拥有一辆豪华跑车的梦想的时候了。

他把目光投向了法拉利California。但是，为期18 个月的等待似乎漫无止境。“我承认当时自己是个缺乏耐心的 28 岁年轻人。”他笑着说。