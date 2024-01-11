马可（Marco Peruzzi）称其为 “我的转折点”。那时是 2012 年。他的事业蒸蒸日上，认为自己到了一个实现拥有一辆豪华跑车的梦想的时候了。
他把目光投向了法拉利California。但是，为期18 个月的等待似乎漫无止境。“我承认当时自己是个缺乏耐心的 28 岁年轻人。”他笑着说。
后来，一位朋友提到罗马的 Sa.Mo.Car 法拉利经销商有一辆待售的 California。于是我立即去了车行。那辆车是半新的。但对我来说，这仍然意味着它是辆“二手车”。 所以我无法马上下决定。不过，经销商很懂得我的心理。他看出了我沉默不语的原因，于是向我详细介绍了Approved Certificate 法拉利认可证书项目。
该项目的专业技术人员对每款车型的出处和历史进行确认，并对汽车的各个方面进行全面分析。如此一来，能够确保一切都符合车型的原始规格，任何新部件均为经授权的零件，并且所有工作都是按照法拉利认可的正确方式进行。
“在他详尽解释法拉利所涵盖的所有检查后，我鼓起了勇气，克服了对二手车型的偏见。” 最后，他满意吗？“当然”马可兴高采烈地说。“这对我来说是一个分水岭。那辆 California 成了我的日常座驾--我一共驾驶了 45,000 公里！’
他接受了法拉利品牌，从此一发不可收拾。如今，他已拥有一辆 458 Speciale、一辆 488 Pista Spider、一辆 488 Pista Coupé、一辆 488 Challenge、一辆 Portofino、一辆 812 GTS、一辆 812 Competizione，以及一辆 SF90 Spider。
确实是转折点。
“Sa.Mo.Car 经销商恰好有我要找的 California’ 法拉利认可证书使我有信心做出购买二手车的决定。这就是命运”马可笑道。虽然接下来他购买的都是全新的法拉利车型，但他坚持认为，如果有必要，他会毫不犹豫地再次购买二手车。
这不单是价格问题。 能够避免漫长的等待的必要，选择二手车是一个绝对合理的理由。有了法拉利经销商网络的品质保障，汽车就像新的一样。 他认为这是首次入手该品牌的绝佳方式，现在还向朋友们提出建议：“选择 “法拉利认可证书”，让您高枕无忧。当法拉利盖上此认证印章，就是一种保证。”
过去两年，马可一直参加 Challenge Series 挑战系列赛。从 2025 年起，他将驾驶最新 296 Challenge 参加挑战赛。虽然最初是被 “法拉利传奇 ”的形象所吸引，但他对跃马品牌的持续认同在很大程度上要归功于自己的职业生涯。“我本身是意大利制造业出身，因此法拉利的意大利特色，及其作为制造大师的声誉对我来说一直很重要。
它代表着意大利的骄傲，令全世界为之钦佩。这不仅仅是一辆车。这是一个“oggetto bello”-- 美丽的艺术作品。”
本月，马可的个人法拉利故事中又出现了一个 “转折点”，他成为位于罗马第一位取得华丽 Purosangue 的车主，该车采用醒目的钛灰色（Grigio Titanio）涂装，配有独特的后铰链式后 “迎宾门”。