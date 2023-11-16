最近，在拉斯维加斯的一个夏夜，霓虹闪烁的拉斯维加斯大道闪耀着明亮如白日般的光芒，赛车界传奇车手埃迪-奇弗（Eddie Cheever）坐在法拉利 296 GTS 上，回到了过去。
奇弗笑着说：“我已经 65 岁了，在凌晨两点开着法拉利跑车在拉斯维加斯大道上狂飙，实在有点疯狂。”“但仅仅坐在法拉利里就已经感觉如此美妙。我就像一个猛踩油门的少年。”
这位出生在美国、成长于意大利的赛车手之所以在这座传说中的内华达州城市驾驶 296 GTS赛车，是为了重走一小段一级方程式赛车赛道，而这条赛道正在为将于 11 月 18 日举行的 2023 年 F1 喜力银色拉斯维加斯（Heineken Silver Las Vegas Grand Prix ）大奖赛而复活。
上一次 F1 赛车在 “罪恶之城 ”飞驰是在 1982 年，奇弗驾驶着他的 Ligier-Matra 赛车几乎夺得了那场比赛的冠军，但在不幸车上的悬挂部件故障而屈居第三。他回忆起那场比赛的激烈程度。令人难以置信的是，当时比赛在白天进行，而沙漠的气温常常高达华氏 100 度。在 11 月份的比赛中，当当地时间晚上 10 点起跑旗降下时，车手们将欣赏到拉斯维加斯人造灯光营造出的壮丽景色。
奇弗目前担任 NASCAR 和 IMSA 的国际发展和战略顾问，曾在 F1 工作过十年，合作车队包括Tyrrell、阿尔法-罗密欧和雷诺。虽然他在赛车生涯中没有参加过法拉利赛车比赛，但在恩佐-法拉利的亲自邀请下，他差一点就加入了法拉利车队。
1977 年的一天，刚满 18 岁的奇弗刚在卡丁车赛和二级方程式赛车中取得骄人成绩，就听到家里的电话铃响了。对方是法拉利，再没过多久，他就来到恩佐本人面前。
几乎一切已就绪。1978 赛季，奇弗被法拉利选中专门参加比赛和测试，但他的比赛计划尚未确定。他轻声说：“那超出了我的承受能力。”
但现实和命运是残酷的。奇弗还必须为宝马车队在意大利完成一场六小时的比赛。当他以 140mph 的速度冲下直道，缓缓驶入右转弯时，悬挂系统突然失灵。撞击导致汽车损毁，这个意外让埃迪的左手五处骨折。
奇弗回忆说：“我在医院住了一周，在那里我获知法拉利与我的一位朋友吉尔-维伦纽夫（Gilles Villeneuve）签下约。”驾驶 F1 的激情让奇弗立即要求法拉利车队与他解除合同。
他说：“在我人生的所有决定中，这也许是最大的遗憾。”“因为我太鲁莽了，才做下那个决定。我不想失去我的优势，被人取代。但也因此我从最好的F1赛车车队降至最差的车队”
不可避免地，奇弗的思绪又回到了在拉斯维加斯 F1 赛道上，那辆他短暂驾驶过的 296 GTS之上。也许是让 296 GTS 加入奇弗家族的时候了？
他笑了。他说，“也许吧，也许吧，”接着又说，他一直在向 IMSA 系列的维修站专家询问有关新法拉利的情况，他的好奇心被激发了出来。“这些车有些特别。”
奇弗虽然是一名美国赛车手，但他的血液中似乎流淌着法拉利的血统。