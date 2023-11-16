奇弗笑着说：“我已经 65 岁了，在凌晨两点开着法拉利跑车在拉斯维加斯大道上狂飙，实在有点疯狂。”“但仅仅坐在法拉利里就已经感觉如此美妙。我就像一个猛踩油门的少年。”

这位出生在美国、成长于意大利的赛车手之所以在这座传说中的内华达州城市驾驶 296 GTS赛车，是为了重走一小段一级方程式赛车赛道，而这条赛道正在为将于 11 月 18 日举行的 2023 年 F1 喜力银色拉斯维加斯（Heineken Silver Las Vegas Grand Prix ）大奖赛而复活。



上一次 F1 赛车在 “罪恶之城 ”飞驰是在 1982 年，奇弗驾驶着他的 Ligier-Matra 赛车几乎夺得了那场比赛的冠军，但在不幸车上的悬挂部件故障而屈居第三。他回忆起那场比赛的激烈程度。令人难以置信的是，当时比赛在白天进行，而沙漠的气温常常高达华氏 100 度。在 11 月份的比赛中，当当地时间晚上 10 点起跑旗降下时，车手们将欣赏到拉斯维加斯人造灯光营造出的壮丽景色。

