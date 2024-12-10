在马拉内罗，不只是追求现在和未来车款的完美； 也包括了过去的产品。Ferrari Classiche 负责修复跃马经典款汽车。工匠们运用新旧技术和工艺，让昔日经典车款重现其最初的美丽样貌。现在该部门并新增一项强大工具：Digital Bodywork Analysis - 数字车身分析。
“这项技术十分适用于特定需求：“当一辆历史悠久的法拉利被送到经典车部门时，我们会对其表面进行数字检查，接着将该数据与历史文献进行比较，并确保修复后能恢复到车的原始状态，”法拉利经典车部门负责人安德里亚·莫德纳 (Andrea Modena) 解释道。
如今，我们经常假设特定车型系列的所有汽车都具备一样的车身。但情况并非总是如此：追溯法拉利的起源，每辆汽车的车身都是由专门的车身制造商打造（carrozzieri），所以事实上没有两辆法拉利是完全相同的。马拉内罗负责生产发动机（每个车型配备相同的发动机和底盘），然后将其送到最知名的汽车制造厂（例如 Scaglietti、Farina、Vignale、Zagato 和 Carrozzeria Touring 等专业车厂），对汽车进行手工打造（battuta a mano 意大利语，意为“手工打造车身”）。这个工艺过程非常精细：即使每辆特定型号的车在本质上是与其姊妹车型相似，但不可能出现一模一样的复制品。
这种手工打造车身的工艺一直持续到70 年代初，于是每辆法拉利均具备了独一无二的造型。由摩德纳领导的部门还负责维修最初采用这些手工方法制造的汽车； 那是一个距离今日能够大规模生产的完美产品还很遥远的时代。“过去的车工会像裁缝一样，将外部量身定制的造型与汽车的机械部件结合起来，”莫德纳补充道。大部分进入法拉利经典车部门的车辆都曾被前任车主在不同情况下使用过，而不只是停在车库里仅供欣赏。许多车参加过比赛，一些曾发生撞车事故，有些则进行了改装或修复。因此，当客户带着待修复的经典车来到马拉内罗时，车身往往与它第一次从阿贝托内因弗里奥雷大街（Via Abetone Inferiore）驶出法拉利大门时的样子不一样。进入数字车身分析解决方案（Digital Bodywork Analysis）。
法拉利设计团（Ferrari Design）队与法拉利经典车部门携手合作，应用先进的计算机软件创建出整辆车当前状态，及其车身的完整三维图像。任何细节都不会遗漏 — — 包括：碰撞、划痕和凹痕。然后，法拉利经典部门的工匠们再与马拉内罗总部的档案，也就是汽车出厂时的原始车身图像进行比对。技术人员将汽车 3D 图像的数据应用到原始车辆的档案图像上，可以观察到多年来该汽车曾进行了哪些修改。
这是一个至关重要的修复程序：多年来，许多法拉利经典款汽车的瑕疵都曾被修补过，但经手的技术人员通常依据自己的想法和感觉来执行修补工作，而不是根据汽车原来的车身形状与条件。法拉利开发的新工艺程序将大大减少这种主观因素——这对于维护汽车的价值也很重要。“我们为经典车的车主（也就是法拉利保管人）提供唯有法拉利才能提供的服务。”摩德纳总结道。凭借这项最新技术，马拉内罗经典车的现任保管者将能够更好地保存其独特珍藏的价值，并将每一辆杰作传承给子孙后代。