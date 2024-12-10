“这项技术十分适用于特定需求：“当一辆历史悠久的法拉利被送到经典车部门时，我们会对其表面进行数字检查，接着将该数据与历史文献进行比较，并确保修复后能恢复到车的原始状态，”法拉利经典车部门负责人安德里亚·莫德纳 (Andrea Modena) 解释道。

如今，我们经常假设特定车型系列的所有汽车都具备一样的车身。但情况并非总是如此：追溯法拉利的起源，每辆汽车的车身都是由专门的车身制造商打造（carrozzieri），所以事实上没有两辆法拉利是完全相同的。马拉内罗负责生产发动机（每个车型配备相同的发动机和底盘），然后将其送到最知名的汽车制造厂（例如 Scaglietti、Farina、Vignale、Zagato 和 Carrozzeria Touring 等专业车厂），对汽车进行手工打造（battuta a mano 意大利语，意为“手工打造车身”）。这个工艺过程非常精细：即使每辆特定型号的车在本质上是与其姊妹车型相似，但不可能出现一模一样的复制品。