任何一个驾驶过法拉利穿过隧道或站在红色一级方程式赛车旁的人都知道，跃马代表着美妙的声浪和极致的速度。几个时代以来，法拉利一直是作曲家和作词家的灵感源泉，从Chris Rea的Daytona，到Frank Ocean的White Ferrari，再到Jamiroquai的Black Devil Car（灵感来自Jay Kay的黑色金属Enzo），还有非常多的说唱歌曲。无论是机械声还是管弦乐，音乐是浪漫的组成部分。无论是来自排气管还是扬声器，声质至关重要。

这一切成就了法拉利与世界音响技术领先企业Bang & Olufsen的联盟，也是众望所归的跨界合作。Bang & Olufsen于1925年在丹麦斯特鲁尔成立，一直处于声音创新的前沿，目前正在推出一系列最先进的耳机、耳塞以及便携式和家用扬声器。