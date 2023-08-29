任何一个驾驶过法拉利穿过隧道或站在红色一级方程式赛车旁的人都知道，跃马代表着美妙的声浪和极致的速度。几个时代以来，法拉利一直是作曲家和作词家的灵感源泉，从Chris Rea的Daytona，到Frank Ocean的White Ferrari，再到Jamiroquai的Black Devil Car（灵感来自Jay Kay的黑色金属Enzo），还有非常多的说唱歌曲。无论是机械声还是管弦乐，音乐是浪漫的组成部分。无论是来自排气管还是扬声器，声质至关重要。
这一切成就了法拉利与世界音响技术领先企业Bang & Olufsen的联盟，也是众望所归的跨界合作。Bang & Olufsen于1925年在丹麦斯特鲁尔成立，一直处于声音创新的前沿，目前正在推出一系列最先进的耳机、耳塞以及便携式和家用扬声器。
Beosound 2家用扬声器、Beoplay H95耳机、Beoplay EX耳塞和Beosound Explore便携式扬声器均采用同样抢眼的红色，与法拉利的激情遥相呼应。以阳极氧化铝重新诠释马拉内罗标志性色调，经过抛光处理令其更亮泽，增强红色的丰富度。该系列点缀跃马徽标，以及法拉利常用的深黑色柔软皮革。每款产品都在声学、力量、噪音消除和电池效率方面提供了终极性能。
Ferrari音响系列远离了Bang & Olufsen的传统做法。B&O业务开发和战略合作伙伴高级副总裁Christoffer Poulsen解释道：“我们的经典扬声器旨在自然地融入人们的家居，同时也以其精美设计而脱颖而出。但这个系列与众不同。是我们的宣言作品。就像超跑一样，无论走到哪里，人们都能看到和听到它们。”
Poulsen说道：“我们借鉴法拉利标志性红色，探索并考虑了法拉利汽车涂装色调中的多种不同色调。我们最后选择了这款现代、成熟、带有深樱桃色底色的红色。与经典的黑色搭配，并通过双重阳极氧化技术粘附在铝材上，这种颜色以独特大胆的表达方式将我们两个品牌完美地结合在一起。红魔的咆哮让人无法忽视。深邃的黑色吸引着你，展示工艺的层次感。”
大约在70年前，Bang & Olufsen首次采用了铝材进行开创性设计。1955年，当行业公约说明可在音频产品中使用镉、铬和镍等重金属时，B&O的工程师则对使用一种曾被汽车和航空工业采用的材料产生了兴趣； 一种坚固、柔韧、平滑且耐腐蚀的材料。彼时，法拉利正在与“铝材大师”塞尔吉奥·斯卡列蒂(Sergio Scaglietti)合作，以华丽的轻质车身打造公路跑车和赛车。
如今，光滑如镜的铝制表面在B&O设计中处处可见，是其不可或缺的一部分。法拉利音响系列沿袭了这一工艺，集中体现在Beosound 2产品之上。乍看之下，围绕扬声器的连续铝片似乎是纯粹的美学选择，但其意义远不止于此。
材料的硬度以及整块铝材的无缝表面意味着消除了声音失真。对融汇功能与美学的探索与超级跑车的设计方法极为相似，并在整个胶囊系列得到了淋漓尽致的体现。
Ferrari和Bang & Olufsen都是具有标志性的历史品牌，亦是各自领域的颠覆者。正如Bang & Olufsen的首席执行官Kristian Teär所说:“B&O和法拉利的超卓性能、优雅的美学和细致的工艺相结合，共同打造了该系列。两个品牌的卓越传承让其进一步提升，使这次合作成为一次难忘的经历。”
法拉利音响系列将在指定的Bang & Olufsen商店和法拉利精品店销售，也可在 www.bang-olufsen.com, 以及 www.store-ferrari.com线上选购。