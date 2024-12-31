2024 年 11 月，法拉利车队穿越新加坡、马来西亚和泰国，尽情享受绝美风景和活力四射的城市景观。这次旅程从新加坡启程，接着进入马来西亚。法拉利车手在柔佛州著名的 The Veil 海景餐厅享用午餐，然后继续前往马来西亚首都吉隆坡。于是法拉利车队与宏伟的双子塔壮丽背景相映生辉。
随后，跃马车队一路向北前进，穿过槟城标志性的第二座大桥进入乔治城。在这些列入联合国教科文组织名录的街道中，法拉利客户驾驶其爱车，在这座充满文化气息的城市见证了传统与现代的完美融合。
随后车队继续进行，进入此行中的第三个国家--泰国。在吉打州停留午餐后，车队驶入合艾。合艾是被称为“微笑之国”- 泰国的一座繁华都市，以其文化多样性和地方魅力而闻名。随后，法拉利车队继续沿着风景如画的泰国海岸线驶向美丽的卡农海滩，然后继续前往华欣的拉贾巴克提公园，高耸入云的泰国国王雕像为整个活动增添了庄严肃穆的气氛。
最后的压轴活动则在曼谷的 Cavallino Motors 汽车公司举行，为这次非凡旅程画上了圆满的句号。Grand Tour 之行不仅是驾驶体验，更是一种对法拉利追求卓越和奢华的肯定。法拉利客户们在知名餐厅品尝精致美食，并下榻该地区最高档的酒店。此次活动随着曼谷 Universo Ferrari 展览的举办而达到高潮——这是一个展示法拉利创新和传统的沉浸式展览。客户有幸机会参观互动展览，欣赏罕见的车型，以及参加纪念法拉利传奇传统的盛大晚宴。
于是一场自始至终皆完美的冒险告一段落。