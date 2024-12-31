随后，跃马车队一路向北前进，穿过槟城标志性的第二座大桥进入乔治城。在这些列入联合国教科文组织名录的街道中，法拉利客户驾驶其爱车，在这座充满文化气息的城市见证了传统与现代的完美融合。





随后车队继续进行，进入此行中的第三个国家--泰国。在吉打州停留午餐后，车队驶入合艾。合艾是被称为“微笑之国”- 泰国的一座繁华都市，以其文化多样性和地方魅力而闻名。随后，法拉利车队继续沿着风景如画的泰国海岸线驶向美丽的卡农海滩，然后继续前往华欣的拉贾巴克提公园，高耸入云的泰国国王雕像为整个活动增添了庄严肃穆的气氛。