观看视频 620 cv、8速 V8 法拉利 Roma Spider 上路
在某种程度上，这款 Spider 让人们感觉既新鲜又熟悉，这一点并不令人意外。值得注意的是，距离法拉利上一次推出配备织物软车顶的前中置发动机 spider 已有 55 年之久：1968 年推出的 365 GTS4，在当时一直被车迷们昵称为“Daytona Spider”。现在，Roma Spider 以全新的形式重现了这一标志性概念：一款搭载前中置 V8 发动机的双座软顶跑车。
“新鲜又熟悉”的概念同样适用于 Roma Spider 的设计，它非常忠实地保留了 Roma 硬顶跑车的完美比例和广受好评的容纳空间。其优雅气质无疑承自以往法拉利 spider 的标志性特征，让人联想起 250 GT California 和 365 GTS4“Daytona”，同时又坚定地融入了未来美学的元素。
该车具有高度可定制性，车主可以从五种不同的车顶颜色、两种不同的面料和对比色缝线中进行选择，这些都可以与法拉利 Roma的内饰相匹配
无论车顶关闭还是打开，新款 Spider 继承自 Roma 的完美轮廓和比例都是道路上的一道亮丽风景。这款车型的新特色在于，借助广泛的定制选项，可以根据您的意愿对 Spider 的外观进行个性化定制。例如，您可以在五种不同的软顶颜色之间进行选择，搭配与内饰相匹配的对比色车顶缝线。此外，还提供两种不同的车顶织物，包括一种专为法拉利设计的新技术材料，可模仿碳纤维外观。
GT 汽车内饰设计主管法比奥·马萨里解释说，座后置物板本身就是一个重要的设计元素：“我们努力对后座、头枕和座后置物板进行整合。目标是设计一个挡风板取代以前的玻璃风挡，当车顶关闭时，这个挡风板将完全集成进入到后座之中 – 这是一种全新的空气动力学解决方案。”
马萨里进一步解释说：“无论车顶打开还是关闭，设计的总体目标都是创造一根清晰简洁的线条， 令其在轿跑车与 spider 之间实现完美的平衡。
全铝制底盘和轻质部件赋予汽车同类产品中最佳的功率重量比，而可伸缩车顶则让驾驶员享受 V8 发动机的美妙声音
车顶打开的速度略快于当前敞篷车型上使用的可伸缩硬顶。此外，可以在高达 60 公里/小时的行驶速度下展开开启机构，适用车速高于可伸缩硬顶解决方案。这个步骤本身非常简单：只需按下一个按钮，它就会消失在敞篷车后座保护罩下。
隔音和隔热性能与可伸缩硬顶车型相当。在高速行驶时，您可以获得与 Roma 硬顶车型相同的感觉 – 只进行了非常小的改动，以确保在车顶放下时能够充分欣赏 V8 发动机的美妙声音。
法拉利 Roma Spider 的软顶可以在高达 60 公里/小时的速度下仅在 13.5 秒内升降
在车辆动态性能方面，我们没有作出丝毫妥协。这款 Roma Spider 是专为追求运动性能的客户而设计的。得益于其全铝底盘和轻质部件，它拥有了同级产品中最优的重量功率比。620cv V8 发动机和 8 速双离合器变速箱确保了卓越的性能 (0-100 km/h 加速只需 3.4 秒，与 Roma coupé 相同)、舒适性和效率。侧滑控制系统 6.0、法拉利动力强化系统、五种设置的 Manettino 旋钮以及标准配置的碳陶瓷制动器保证在任何情况下都能获得更高的驾驶乐趣。
“dolce vita” (甜蜜生活) 的描述从未如此贴切，法拉利齐头并进的理念也从未如此完善。Roma Spider 是在海边或山中进行露天旅行的理想之选。无论您喜欢悠闲放松还是紧张刺激，均可以轻松达成：精致优雅与动感活力实现完美共生。