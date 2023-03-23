在某种程度上，这款 Spider 让人们感觉既新鲜又熟悉，这一点并不令人意外。值得注意的是，距离法拉利上一次推出配备织物软车顶的前中置发动机 spider 已有 55 年之久：1968 年推出的 365 GTS4，在当时一直被车迷们昵称为“Daytona Spider”。现在，Roma Spider 以全新的形式重现了这一标志性概念：一款搭载前中置 V8 发动机的双座软顶跑车。

“新鲜又熟悉”的概念同样适用于 Roma Spider 的设计，它非常忠实地保留了 Roma 硬顶跑车的完美比例和广受好评的容纳空间。其优雅气质无疑承自以往法拉利 spider 的标志性特征，让人联想起 250 GT California 和 365 GTS4“Daytona”，同时又坚定地融入了未来美学的元素。

