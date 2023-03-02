圣莫里茨的奢华高山度假胜地通常是滑雪者、单板滑雪者、雪前休闲活动和美食的聚集地，今年在2月底，这里举办了一场速度盛会，经典的法拉利跑车纷纷到访参加在小镇里举办的International Concours of Elegance国际车展。

ICE车展致敬高速汽车,以白雪皑皑的雪山为背景，是一场融汇跃马经典车和难忘Corso Pilota Classiche驾驶课程于一体的嘉会，许多幸运车手可以在冰湖上体验驾驶法拉利经典车型的独特乐趣。