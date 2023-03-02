圣莫里茨的奢华高山度假胜地通常是滑雪者、单板滑雪者、雪前休闲活动和美食的聚集地，今年在2月底，这里举办了一场速度盛会，经典的法拉利跑车纷纷到访参加在小镇里举办的International Concours of Elegance国际车展。
ICE车展致敬高速汽车,以白雪皑皑的雪山为背景，是一场融汇跃马经典车和难忘Corso Pilota Classiche驾驶课程于一体的嘉会，许多幸运车手可以在冰湖上体验驾驶法拉利经典车型的独特乐趣。
观看视频:车手在Corso Pilota Classiche中在St Moritz的冰湖上体验驾驶经典的法拉利
在整个周末，车迷们欣赏了International Concours of Elegance车展的壮观景象，展出的车辆包括多款过去几年备受赞誉的车型，大部分均由法拉利经典车部门制造。
70年代，80年代和90年代的各种经典法拉利车型都可以在课程中试驾
其实周末的真正亮点是报名参加Corso Pilota Classiche 驾驶课程的法拉利客户有机会在冰上测试他们自己的跃马经典车或亲手挑选的经典车型。
在课程中，专业教练向学员展示了如何在冰湖上驾驭包括308 GTB、550 Maranellos、1980s 3.2 Mondial和标志性的365 GTB4“Daytona”在内的法拉利车型，在为期两天的友情和弯道中度过了激动人心的时刻。
在冰雪路面上高速驾驶汽车时需要先进的驾驶技术，现场有专业人员为驾驶者提供重要建议
这次的活动还包括在精美圣莫里茨酒店的住宿，同时还有机会与跃马车主一同在豪华环境中共享餐饮。
70年代和80年代的跑车都配备自然吸气式发动机和5速手动狗腿式变速箱，为学习反向转向等特别冰上驾驶技术的学员提供了血脉贲张的模拟体验。
一辆经典的红色 308 GTB 和一辆蓝色的 365 GTB4“Daytona”展示在 I.C.E 的“Casa Ferrari”酒店前