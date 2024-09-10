那是 1964 年，整个世界摇摆不定。披头士乐队和滚石乐队汲取了蓝调音乐的精髓，成为令人惊叹的现场表演巨星，他们准备让蓝调音乐在其发源地重新绽放，并在此过程中重塑娱乐世界。

在电影院，詹姆斯·邦德的第三部电影《金手指》为电影大片的概念播下了种子，并引入了一种强大的新名人形式。在日本，东海道新干线高速“子弹头”列车于 1964 年 10 月开始运营。就时尚现代主义而言，没有比这更好的诠释。





