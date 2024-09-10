那是 1964 年，整个世界摇摆不定。披头士乐队和滚石乐队汲取了蓝调音乐的精髓，成为令人惊叹的现场表演巨星，他们准备让蓝调音乐在其发源地重新绽放，并在此过程中重塑娱乐世界。
在电影院，詹姆斯·邦德的第三部电影《金手指》为电影大片的概念播下了种子，并引入了一种强大的新名人形式。在日本，东海道新干线高速“子弹头”列车于 1964 年 10 月开始运营。就时尚现代主义而言，没有比这更好的诠释。
Enzo Ferrari 在意大利和欧洲已备受赞誉，此时美国也被他的魅力所吸引。好莱坞的演艺界精英们对他的跑车爱不释手，越来越多的职业赛车手和私人赛车手驾驶着新旧法拉利跑车在许多尘土飞扬的机场上竞技，这些机场被改建成了赛道。登上 275 GTB。
1964 年，法拉利在巴黎车展上亮相，展示了法拉利正处于风靡全球的现代主义的风口浪尖。它的任务是取代轻盈的 250 GT Lusso，一款优雅无比的汽车。法拉利、Pininfarina 和车身制造者 Scaglietti 的卓越技术联盟不仅确保了这一问题的圆满解决，而且新车还预示着公司设计语言的范式转变。
因此，275 GTB 拥有修长的引擎盖、引人注目的驾驶室后倾姿态以及带有独特上翘翼片的短 Kamm 车尾。在工程设计方面也取得了显著进步。275 GTB 比 Lusso 更轻，而其 V12 发动机的排量则增加到 3286 cc，在铿锵有力的 7600 rpm 转速下可输出 280 cv 的功率。所有动力均由五速后置驱动桥传递，这也是首次在公路版法拉利车型上出现这种配置。
275 GTB 的故事与那个黄金时代的其他法拉利跑车如出一辙：令人惊叹的短生产周期、不断演变、竞争版本和技术升级。当国际汽联拒绝将 250 LM 列入 GT 级车型时，法拉利重新设计了 275 GTB 以用于赛车。其中的佼佼者是辉煌的 275 GTB“Speciale”，共生产了三辆，其改装款包括更轻的底盘和经过调校的 Tipo 213 发动机。1965 年，Speciale 在 Le Mans 中获得总成绩第三名，证明自己不愧为 250 GTO 的继任者。
经过两年的忙碌，275 GTB4 终于在 1966 年的巴黎车展上正式亮相。该车型采用四凸轮 V12 发动机，是法拉利第一款采用这种配置的公路版车型，在 8000 转/分的转速下可输出 300 cv 的动力。该公司的北美代理商 Luigi Chinetti 看准了敞篷版汽车在美国市场的潜力，订购了约 25 辆敞篷版汽车。最终，所谓的 NART Spider 仅生产了 10 辆，使原版车型成为法拉利的独角兽。
由于其稀有性，未经授权的售后改装后来成为一种时尚。这就是编号为 10621 的 275 GTB 底盘的情况，它最初是史蒂夫·麦奎因（Steve McQueen）所拥有的一辆 Berlinetta。出厂时，这辆车是棕色的“Nocciola”，麦奎因将其重新喷涂成了基安蒂红色，并用 Borrani 钢丝轮圈替换了 Campagnolo 轮圈。他用这辆法拉利跑车从洛杉矶往返于《布利特》的拍摄现场，该片的大部分场景都是在旧金山拍摄的。
十多年后的 1980 年，这辆特殊的 275 GTB 进行了前面提到的 Spider 改装。2010 年，这辆车的澳大利亚新车主、前一级方程式赛车车手 Vern Schuppan 决定让这辆车重现昔日风采，并委托法拉利 Classiche 部门对其进行修复。
修复完成后，《法拉利官方杂志》受邀驾驶修复后的 275。在行驶过程中，Colombo V12 发动机发出铿锵有力的轰鸣声 – 这无疑是汽车界最美妙的声音之一 – 达到红线的顶峰，给人一种独特的震撼。驾驶这辆车是一种体力活，需要一定的毅力。现在，想象一下史蒂夫·麦奎因（Steve McQueen）在清晨的海雾中沿着太平洋海岸公路一路向北，去参加一天的拍摄。或者驾驶 275 GTB Competizione 在 Le Mans 或斯帕赛道上驰骋数小时。汽车与传奇交融，展现独特的法拉利风格。