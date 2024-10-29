在京都的第一天，他们参观了一家拥有150年历史的茶叶罐制造商，了解了以用户视角创造产品的做法。这个企业除了修复100多年前出售的茶罐，也能够生产如：咖啡储豆罐之类的新产品，。

在金泽则是参观了一座拥有150多年历史的豪宅和花园。现在被用作传统的 ryokan 日式旅馆并提供餐点。参观者可在此了解到保护历史遗产的可持续智慧和独创性。因此不仅要保持建筑物的原始状态，还要保持其生动性，并且不能与现代脱节。

第二天行程：来到世界遗产村白川乡，这里挤满了来自世界各地的游客，都是为了一探典型的日本“里山”- 由住家、聚落、耕地、池塘、溪流与山丘等集合而成的特殊景观。

接着参观了拥有四百多年历史的日本国宝松本城，然后来到八岳中信高原国定公园的扉温泉（Tobira Onsen）。这是与日本神话“天岩户”有关的其中一个地点，传说旨在讲述日本起源的故事。



