从史前时代起，许多民族就跨海来到岛国日本。不只是来自中国。也包括来自更远的西方、美索不达米亚和埃及的民族。因为四周由浩瀚太平洋所围绕，所以成功抵达日本的人已学到什么应该保留，什么应该丢弃的理智决定，并世世代代承袭了这套生存法则。
总的来说，“和”这个字最能体现日本人的精神。除了具有“温和”和“非对抗”的意思外，还意味着“和谐”或“一致”。此外，“倭”则是中国古代对日本的泛称。
于是，日本文化特性展现在凡事必经精心挑选和组合的哲学。在需要与时俱进的时候就改变，同时也适时维持不变。从这个去芜存菁过程中，许多事物以及方法不断改进得以达到顶峰，并以一种“纯粹的形式”流传到今天。甚至可以说日本的历史和传统、文化和文明，都是这一过程的积累。
在京都的第一天，他们参观了一家拥有150年历史的茶叶罐制造商，了解了以用户视角创造产品的做法。这个企业除了修复100多年前出售的茶罐，也能够生产如：咖啡储豆罐之类的新产品，。
在金泽则是参观了一座拥有150多年历史的豪宅和花园。现在被用作传统的 ryokan 日式旅馆并提供餐点。参观者可在此了解到保护历史遗产的可持续智慧和独创性。因此不仅要保持建筑物的原始状态，还要保持其生动性，并且不能与现代脱节。
第二天行程：来到世界遗产村白川乡，这里挤满了来自世界各地的游客，都是为了一探典型的日本“里山”- 由住家、聚落、耕地、池塘、溪流与山丘等集合而成的特殊景观。
接着参观了拥有四百多年历史的日本国宝松本城，然后来到八岳中信高原国定公园的扉温泉（Tobira Onsen）。这是与日本神话“天岩户”有关的其中一个地点，传说旨在讲述日本起源的故事。
第三天行程：在风景绝美的维纳斯高原公路路线上，三位车手可以看到远处著名的日本富士山壮丽景色。在一整天的行程中，车手们离这个神圣的地标越来越近，一个充满着不朽传说的地方。在位于另一座神山中洲宮山中的诹访大社，车手们一起虔诚地为道路安全祈祷。不仅是为了参加的人员，同时也是为他们所驾驶的法拉利汽车祈福。
接着再度出发，从甲府盆地穿过一个陡峭的山口后来到达川口湖。在世界遗产富士山的山梨一侧，有一处散落着五个火山湖，统称为富士五湖的美丽景点。从任何一个湖泊都可以欣赏到富士山优雅又壮丽的景色。
箱根是日本首屈一指的温泉区之一，与富士山的火山动态密切相关。在箱根山巨大的火山口湖芦之湖周围分布着许多温泉城镇，同时也是日本度假屋的首选热门地区。
第四天行程：清晨从酒店出发，沿着芦之子天际线的景观道路前往大观山，从那里可以同时欣赏到富士山和芦之湖的美丽景色。箱根收费公路路线从山顶一直延伸到小田原市，是一段日本最精彩的蜿蜒道路。于是记者们享受着山路驾驶，并体会 Purosangue 的高性能。
接着又沿着湘南海岸巡航，驱车前往大黑停車區。这是日本汽车文化的新中心，也是汽车爱好者聚集的著名景点。从那里，记者们开上首都高速公路到达首都东京。他们在欣赏秋叶原、东京车站和皇宫的同时，享受了最后一段法拉利 Purosangue 日本之旅。现代化的都市风光与前几日体验到的自然及历史文化景观形成了鲜明的对比。