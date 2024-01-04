早在2020年，法拉利就与国际汽联赛车运动女性委员会联手启动了为期四年的“国际汽联赛道女孩 – 新星”计划。特别是，法拉利车手学院致力于通过长期途径发掘新一代女性赛车手，与Iron Dames项目创始人黛博拉·梅耶尔 (Deborah Mayer) 合作支持车手，帮助她们参加四级方程式比赛。第一赛季优胜者玛雅·伍格 (Maya Weug) 和第三赛季优胜者奥莱丽娅·诺贝尔斯 (Aurelia Nobels) 继续为法拉利车手学院效力，证明了这一举措的成功。

该计划的第四年，也就是最后一年，达到了迄今为止最大的规模，共有来自47个不同国家的116名年轻女性报名参加。八名高年级车手 (14-16岁) 和八名低年级车手 (12-14岁) 参加了评估训练营，每个组别各有四名车手入围马拉内罗和菲奥兰诺举行的决赛。经过 F4 赛事和各种心理和体能考验之后，丹麦选手阿尔巴·胡鲁普·拉尔森 (Alba Hurup Larsen) 赢得了高年级组冠军，立陶宛选手瓦内萨·西尔库奈特 (Vanesa Silkunaite) 赢得了低年级组冠军。

