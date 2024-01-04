早在2020年，法拉利就与国际汽联赛车运动女性委员会联手启动了为期四年的“国际汽联赛道女孩 – 新星”计划。特别是，法拉利车手学院致力于通过长期途径发掘新一代女性赛车手，与Iron Dames项目创始人黛博拉·梅耶尔 (Deborah Mayer) 合作支持车手，帮助她们参加四级方程式比赛。第一赛季优胜者玛雅·伍格 (Maya Weug) 和第三赛季优胜者奥莱丽娅·诺贝尔斯 (Aurelia Nobels) 继续为法拉利车手学院效力，证明了这一举措的成功。
该计划的第四年，也就是最后一年，达到了迄今为止最大的规模，共有来自47个不同国家的116名年轻女性报名参加。八名高年级车手 (14-16岁) 和八名低年级车手 (12-14岁) 参加了评估训练营，每个组别各有四名车手入围马拉内罗和菲奥兰诺举行的决赛。经过 F4 赛事和各种心理和体能考验之后，丹麦选手阿尔巴·胡鲁普·拉尔森 (Alba Hurup Larsen) 赢得了高年级组冠军，立陶宛选手瓦内萨·西尔库奈特 (Vanesa Silkunaite) 赢得了低年级组冠军。
国际汽联赛车运动女性委员会主席黛博拉·梅耶尔 (Deborah Mayer) 说道：“‘赛道女孩 - 新星’计划的非凡历程不仅打破了天花板效应，还点燃了全球有志女车手的梦想。通过这项开拓性计划，国际汽联赛车运动女性委员会为才华横溢的年轻女车手提供了一个平台，让她们在这个仍被视为男性主导的领域展示自身的技能和决心。
在长期合作伙伴法拉利车手学院和Iron Dames项目的支持下，我们为新生代精英车手的崛起提供了重要扶持，其中一些人已经成为榜样，激励其他人追求理想、永不放弃。”
法拉利车手学院院长马可·马塔萨 (Marco Matassa) 对计划的重要性深信不疑。他指出：“我们为四年来与国际汽联赛车运动女性委员会合作推动‘赛道女孩 - 新星’计划实施所取得的成就感到非常自豪。我们致力于让更多人投身赛车运动，我们为三位年轻女性提供了机会，其中两位仍是法拉利车手学院旗下车手。
我们祝贺阿尔芭夺冠，我们将与Iron Dames项目一起为她提供机会，让她展示自己在四级方程式赛车中的实力。此外，我们还要祝贺瓦内萨，依靠在卡丁车比赛中的非凡毅力，她在激烈竞争中脱颖而出。我们会密切关注这两位车手的成长，评估未来是否有机会再次合作。”
虽然这项特别的计划已经结束，但如今参加全球赛车比赛的女性人数比以往任何时候都要多。终极大奖在当代一级方程式赛车中仍占有一席之地，鉴于一级方程式赛车对参赛者的体能要求极高，这是一项重大挑战。但当这一切发生时，法拉利将在实现这一目标的过程中发挥极其重要的作用。