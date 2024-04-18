虽然购买一辆全新法拉利是一个非常愉快的事，但也可能成为一次紧张的过程。当然，首先必须选择合适的车型。然后必须做出所有外观配色选择的决定，接下来是整个购买过程中最令人满意的部分：选择汽车内部色调和材料。
传统上，法拉利的内饰都采用皮革材质包覆 - 包括座椅、门板、中央控制台、仪表板顶部。较新的车型因 在驾驶舱中添加了 Alcantara®而受益。Alcantara® 集感官、美学和技术品质于一身，具备轻盈、透气且具有高抓地力表面等特色，非常适合激烈动感的驾驶需求。Alcantara® 选项是个性化过程的一个重要组成部分，在指定符合客户个人品味及其汽车计划用途的汽车时提供了更多选择。
在推出 Roma 之后，作为法拉利创新和扩大个性化选择范围的措施，Allestimenti Speciali 团队与法拉利设计中心密切合作，花了两年时间开发出一种全新色调，最初先提供12 种新的皮革色调，随后又有 12 种更新的 Alcantara ®颜色。继去年法拉利 Allestimenti Speciali 目录扩展之后，这些色调现已适用于所有车型。而且， 在 Purosangue 首次亮相后，所有法拉利车型均采用最新的可持续 Alcantara® 及其经典色调，灵感来自最具代表性的意大利景点风光； 如，阿马尔菲海岸、科莫湖、意大利阿尔卑斯山和撒丁岛蔚蓝的海水等地。
最新的 12 种 Alcantara® 颜色调色板的灵感来自意大利标志性目的地的风景，例如阿马尔菲海岸和科莫湖
此外，值得注意的另一特点为最新版本的 Alcantara® 由 68% 的再生聚酯纤维组成，该聚酯纤维在欧洲生产，经过认证，来源于收集、净化和再颗粒化的消费后废弃物。Alcantara ®不仅在法拉利使用和开发新材料的过程中发挥着重要作用，而且还有助于使生产过程日益可持续，并减少对环境的影响。这一件有意义的环保创举。
但让我们继续介绍个人化设计的车内装饰选择。提供有多种选择，并通过多种颜色组合来配置您的法拉利座舱。当然，最新 Alcantara® 颜色可以与法拉利现有的色调相结合，或与广泛的皮革选项相结合。另外，也可以在整个车厢内使用相同的色调，但搭配不同的纹理，形成一个精致又引人注目的组合。
Allestimenti Speciali 团队与法拉利设计中心密切合作，生产了 12 种新色调，此处展示了其中的精选色调。 这些颜色现已适用于所有新款法拉利车型
对于要求特别严格的客户，法拉利设计中心提供最佳内饰颜色组合的建议，而客户则可以在全球众多法拉利展厅中由个性化专家协助之下完成颜色配置过程。
虽然最终的决定可能需要投资额外的时间，而且可供选择的美丽颜色和材料组合繁多令人难以决定，但最终的结果始终是一辆内在与外观均令人激赏的汽车。