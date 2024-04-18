传统上，法拉利的内饰都采用皮革材质包覆 - 包括座椅、门板、中央控制台、仪表板顶部。较新的车型因 在驾驶舱中添加了 Alcantara®而受益。Alcantara® 集感官、美学和技术品质于一身，具备轻盈、透气且具有高抓地力表面等特色，非常适合激烈动感的驾驶需求。Alcantara® 选项是个性化过程的一个重要组成部分，在指定符合客户个人品味及其汽车计划用途的汽车时提供了更多选择。

在推出 Roma 之后，作为法拉利创新和扩大个性化选择范围的措施，Allestimenti Speciali 团队与法拉利设计中心密切合作，花了两年时间开发出一种全新色调，最初先提供12 种新的皮革色调，随后又有 12 种更新的 Alcantara ®颜色。继去年法拉利 Allestimenti Speciali 目录扩展之后，这些色调现已适用于所有车型。而且， 在 Purosangue 首次亮相后，所有法拉利车型均采用最新的可持续 Alcantara® 及其经典色调，灵感来自最具代表性的意大利景点风光； 如，阿马尔菲海岸、科莫湖、意大利阿尔卑斯山和撒丁岛蔚蓝的海水等地。