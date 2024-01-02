在公路上驾驶专为赛道使用设计的汽车是许多人的梦想。若说起法拉利的宗旨为何，那就是让梦想成真--通过新款 SF90 XX Stradale 和 SF90 XX Spider，法拉利将两种以驾驶者为中心的终极理想融合在一个新概念中，来实现最狂野的梦想...

两款新车分别是 599 GTO 和 812 Competizione，为高贵 Special Series 特别系列中最新产品，款款均是为实现最佳性能而打造。每个项目设计概念都来自法拉利 XX 计划 - 专为专业客户车手制造的赛道专用车，包括 FXX-K Evo。正如新车型名称所显示，它们是与众不同的 XX 汽车：它们是合法公路用车。

