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公路用赛车

在公路上驾驶专为赛道使用设计的汽车是许多人的梦想。若说起法拉利的宗旨为何，那就是让梦想成真--通过新款 SF90 XX Stradale 和 SF90 XX Spider，法拉利将两种以驾驶者为中心的终极理想融合在一个新概念中，来实现最狂野的梦想...
撰文: Chris Rees / 摄影: Nick Ericson

在公路上驾驶专为赛道使用设计的汽车是许多人的梦想。若说起法拉利的宗旨为何，那就是让梦想成真--通过新款 SF90 XX Stradale 和 SF90 XX Spider，法拉利将两种以驾驶者为中心的终极理想融合在一个新概念中，来实现最狂野的梦想...

两款新车分别是 599 GTO 和 812 Competizione，为高贵 Special Series 特别系列中最新产品，款款均是为实现最佳性能而打造。每个项目设计概念都来自法拉利 XX 计划 - 专为专业客户车手制造的赛道专用车，包括 FXX-K Evo。正如新车型名称所显示，它们是与众不同的 XX 汽车：它们是合法公路用车。

对空气动力学的新方法是无数小时在风洞中的细致工作与法拉利在GT赛车领域经验的结晶

项目最初从 SF90 Stradale开始，现在它已经发展并升级至最精湛的程度。由于涡轮增压 V8 发动机和三个电动机的功率分别提高了 17 cv 和 13 cv，本已非凡的动力又得到了提升，达到了惊人的1030 cv。从静止加速到 100 公里/小时仅需 2.3 秒。由于采用了更大型的制动盘及全新的 ABS EVO 系统，制动效果也同样出色。

SF90 XX Stradale 重现了 “提供赛车般体验，以及将其性能推向极限的信心，”法拉利研发试车主管拉斐尔-德-西蒙尼（Raffaele de Simone）解释道。“由于没有了滞后，额外的助推功能产生了极大的差别。” 受惠于这一全新的控制逻辑功能，可让汽车在赛道出弯时短暂提升动力。


驾驶舱的轻量化特性包括碳纤维赛车型座椅，提供极佳的舒适性；SF90 XX提供了非凡的户外增强声轨；固定式后翼和车轮拱上的三个气孔都发挥着至关重要的空气动力学作用。

SF90 XX Stradale 采用全新的空气动力学设计，拥有法拉利公路跑车中最高级别的空气动力学性能，下压力也是基本款跑车的两倍。其中的关键效果来自于赛车的尾翼，这是自标志性的法拉利 F50 之后再度配备尾翼。这些装置不但可提供巨大的下压力，并与全新前侧 S 形导流板保持平衡作用，使得车身底部获得妥善包覆，从而达到最佳的空气动力性能。此外，底盘采用新设置包括法拉利动态增强器（2.0），同时转向反应也更加灵敏，达到毫米级精度。

其适用于合赛道的外部线条，强调出空气动力学和动感造型：一个法拉利性能的重要部分。弗拉维奥-曼佐尼（Flavio Manzoni）领导的 Styling Centre 造型中心团队的任务是将空气动力学理念融入整体设计中。他说：“我们呈现了赛车的精神，实现了艺术与科学的真正结合，将创新、性能和设计融为一体。”

SF90 Stradale 的锤头式前端设计在 XX 版上更为显著，前盖采用了最新雕刻工艺，侧面为一个动感十足的楔形设计。车尾也经过全面重新设计：如赛车般强劲、低扁、修长，中央有两个排气管和一个灯条。曼佐尼解释：“前 S 形导管分为两个部分，采用对比鲜明的颜色。这种独特的涂装也延伸搭配至发动机盖、尾翼端板和车厢亮点等其他部位设计。”

借鉴法拉利XX计划，这些纯粹以赛道为中心的赛车专为最专业的客户驾驶员而打造。

另一个例子是前后翼子板上的 “三鳃 造型”风道，能提供更强的冷却效果，并参考了包括 F12tdf 在内的特别系列车型。其他亮点还包括带有凹陷设计的全碳纤维门板、Alcantara 饰板和新型赛车座椅。SF90 Stradale 上配备了法拉利最轻的公路汽车座椅，并具有舒适的可调节靠背； 至于敞篷版 SF90 XX Spider，现在采用了碳纤维材料可伸缩硬顶。

露天驾驶的感觉和 V8 发动机的轰鸣提供更强烈的驾驶激情。SF90 XX Stradale 仅生产 799 辆，以及 599 辆 SF90 XX Spiders。然而，很遗憾地，现在您如有兴趣订购为时已晚：每一辆车都已经有了幸运的客户。