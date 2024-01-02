在公路上驾驶专为赛道使用设计的汽车是许多人的梦想。若说起法拉利的宗旨为何，那就是让梦想成真--通过新款 SF90 XX Stradale 和 SF90 XX Spider，法拉利将两种以驾驶者为中心的终极理想融合在一个新概念中，来实现最狂野的梦想...
两款新车分别是 599 GTO 和 812 Competizione，为高贵 Special Series 特别系列中最新产品，款款均是为实现最佳性能而打造。每个项目设计概念都来自法拉利 XX 计划 - 专为专业客户车手制造的赛道专用车，包括 FXX-K Evo。正如新车型名称所显示，它们是与众不同的 XX 汽车：它们是合法公路用车。
项目最初从 SF90 Stradale开始，现在它已经发展并升级至最精湛的程度。由于涡轮增压 V8 发动机和三个电动机的功率分别提高了 17 cv 和 13 cv，本已非凡的动力又得到了提升，达到了惊人的1030 cv。从静止加速到 100 公里/小时仅需 2.3 秒。由于采用了更大型的制动盘及全新的 ABS EVO 系统，制动效果也同样出色。
SF90 XX Stradale 重现了 “提供赛车般体验，以及将其性能推向极限的信心，”法拉利研发试车主管拉斐尔-德-西蒙尼（Raffaele de Simone）解释道。“由于没有了滞后，额外的助推功能产生了极大的差别。” 受惠于这一全新的控制逻辑功能，可让汽车在赛道出弯时短暂提升动力。
SF90 XX Stradale 采用全新的空气动力学设计，拥有法拉利公路跑车中最高级别的空气动力学性能，下压力也是基本款跑车的两倍。其中的关键效果来自于赛车的尾翼，这是自标志性的法拉利 F50 之后再度配备尾翼。这些装置不但可提供巨大的下压力，并与全新前侧 S 形导流板保持平衡作用，使得车身底部获得妥善包覆，从而达到最佳的空气动力性能。此外，底盘采用新设置包括法拉利动态增强器（2.0），同时转向反应也更加灵敏，达到毫米级精度。
其适用于合赛道的外部线条，强调出空气动力学和动感造型：一个法拉利性能的重要部分。弗拉维奥-曼佐尼（Flavio Manzoni）领导的 Styling Centre 造型中心团队的任务是将空气动力学理念融入整体设计中。他说：“我们呈现了赛车的精神，实现了艺术与科学的真正结合，将创新、性能和设计融为一体。”
SF90 Stradale 的锤头式前端设计在 XX 版上更为显著，前盖采用了最新雕刻工艺，侧面为一个动感十足的楔形设计。车尾也经过全面重新设计：如赛车般强劲、低扁、修长，中央有两个排气管和一个灯条。曼佐尼解释：“前 S 形导管分为两个部分，采用对比鲜明的颜色。这种独特的涂装也延伸搭配至发动机盖、尾翼端板和车厢亮点等其他部位设计。”
另一个例子是前后翼子板上的 “三鳃 造型”风道，能提供更强的冷却效果，并参考了包括 F12tdf 在内的特别系列车型。其他亮点还包括带有凹陷设计的全碳纤维门板、Alcantara 饰板和新型赛车座椅。SF90 Stradale 上配备了法拉利最轻的公路汽车座椅，并具有舒适的可调节靠背； 至于敞篷版 SF90 XX Spider，现在采用了碳纤维材料可伸缩硬顶。
露天驾驶的感觉和 V8 发动机的轰鸣提供更强烈的驾驶激情。SF90 XX Stradale 仅生产 799 辆，以及 599 辆 SF90 XX Spiders。然而，很遗憾地，现在您如有兴趣订购为时已晚：每一辆车都已经有了幸运的客户。